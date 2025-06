Resumo do dia: Nvidia testa os máximos históricos 🎯

Os índices de Wall Street estão a testar máximos históricos, apoiados pela desaceleração do conflito no Médio Oriente, embora os mercados pareçam estar à espera de um novo catalisador de alta para uma ruptura clara.

Os ganhos são impulsionados principalmente pelas ações das grandes empresas de tecnologia, que permanecem firmemente em alta, em contraste com as empresas de menor dimensão.

A Nvidia subiu 3,72%, para 153,40 dólares, atingindo uma capitalização de mercado de 3,74 biliões de dólares. Um encerramento nestes níveis marcaria um novo recorde histórico no gráfico diário.

As ações da BP estão atualmente em alta de 1,20% (com pico anterior de 9,30%) nos mercados dos EUA, após relatos do Wall Street Journal de que a Shell está em negociações preliminares para adquirir a sua rival sediada em Londres. Se concluída, a transação estaria entre as maiores da história europeia, criando potencialmente uma gigante do petróleo capaz de competir com a ExxonMobil e a Chevron.

Durante o segundo dia do seu testemunho, o presidente da Fed, Jerome Powell, reiterou uma abordagem cautelosa e dependente dos dados para a política monetária, observando que a Fed está à espera de ver mais desenvolvimentos na inflação subjacente.

O mercado avalia atualmente em cerca de 25% a probabilidade de um corte nas taxas na reunião de 30 de julho. Powell salientou que os níveis da dívida federal não são um fator nas decisões de política monetária.

As perguntas do Senado centraram-se fortemente nos cortes das taxas, com vários participantes a sugerir que Powell é o único que pode reduzir as elevadas despesas do governo com juros da dívida pública — embora Powell tenha mantido a sua posição firme.

Trump anunciou que os EUA se reunirão com o Irão para conversações, com um possível acordo em cima da mesa já na próxima semana, embora tenha enfatizado que não é uma necessidade. Ele também disse que não há sinais atuais de que o Irão esteja a reconstruir a sua infraestrutura nuclear.

As vendas de casas novas nos EUA em maio ficaram em 623.000 — abaixo das expectativas de 694.000 e abaixo das 743.000 anteriores — destacando a fraqueza contínua no mercado imobiliário, com o aumento da oferta, mas a falta de novos compradores.

Na cimeira da NATO, Trump reafirmou o compromisso dos EUA com a aliança, que, segundo ele, ficará mais forte sob a sua administração.

As ações de empresas europeias do setor de defesa, como Rheinmetall, BAE Systems, Thales e Safran, subiram após comentários de que um aumento significativo nos gastos com defesa é “inevitável”.

O petróleo bruto WTI recuperou 0,90%, para US$ 65,60 por barril.

