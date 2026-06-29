Resumo do dia: O Nasdaq100 faz uma recuperação forte🚀

O principal fator que influencia a volatilidade

O tema dominante do dia foi o equilíbrio de forças em torno do conflito entre os EUA e o Irão e o seu impacto nos mercados globais. Na sequência dos ataques militares ocorridos no fim de semana no Estreito de Ormuz, ambas as partes anunciaram a suspensão das hostilidades no domingo à noite, o que impulsionou as subidas em Wall Street. A volatilidade foi, no entanto, evidente: os investidores oscilaram entre a euforia e a ansiedade, na ausência de uma confirmação oficial do cessar-fogo por parte de Teerão, que negou que estivessem agendadas negociações técnicas. O mercado flutuou literalmente de forma descontrolada antes de os otimistas assumirem o controlo no final da sessão.

Geopolítica

Os EUA e o Irão concordaram em suspender as operações militares e permitir a livre passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz. O enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner deslocaram-se ao Qatar para se reunirem com o primeiro-ministro do país na terça-feira e retomarem as negociações de paz. Entretanto, o Qatar suspendeu as suas próprias operações navais depois de um dos seus cidadãos ter sido morto por estilhaços durante operações militares. O Supremo Tribunal dos EUA também proferiu uma decisão histórica: confirmou a independência da Reserva Federal, impedindo a demissão da governadora Lisa Cook pelo presidente Trump por motivos processuais, mas, ao mesmo tempo, decidiu que Trump tinha o direito de demitir a comissária da FTC, Rebecca Slaughter, revogando um precedente de 1935.

Dados macroeconómicos

A semana é mais curta devido ao Dia da Independência (4 de julho), mas o calendário macroeconómico continua preenchido. O relatório de emprego de junho será divulgado na quinta-feira: o Goldman Sachs prevê um aumento de 130 000 postos de trabalho (consenso: 115 000), enquanto o DB espera apenas 75 000, citando riscos sazonais. O presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, discursará na quarta-feira no fórum do BCE em Sintra, o que os mercados acompanharão de perto à luz da trajetória das taxas de juro. Na Polónia, o programa «Preços Mais Baixos dos Combustíveis» (CPN) expira a 1 de julho, e a taxa de IVA de 23% sobre os combustíveis será restabelecida, o que se traduzirá num aumento do preço da gasolina de 95 octanas para aproximadamente 6,50–6,80 PLN por litro e impulsionará a inflação do IPC em cerca de 0,3–0,4 pontos percentuais.

Índices

Wall Street encerrou a sessão com ganhos significativos: o Dow Jones subiu mais de 302 pontos (0,58%), atingindo os 52 175 pontos; o S&P 500 subiu 0,51% para 7 392 pontos; e o Nasdaq subiu 0,79% para 25 497 pontos, mantendo assim o seu nível de suporte próximo da MME de 50 dias. Na Ásia, as negociações decorreram de forma mais tranquila: o Nikkei do Japão subiu 0,15% e o CHN.cash da China registou um ganho de 0,93%. Os índices europeus encerraram a sessão com resultados mistos: o Stoxx 600 ficou praticamente inalterado, enquanto o DAX (DE40) e o FTSE (UK100) perderam, cada um, cerca de 0,2%, embora o setor tecnológico tenha recuperado mais de 1% na sequência da onda de vendas da semana passada. O índice W20 da Polónia caiu 0,34%, divergindo claramente do sentimento positivo do outro lado do Atlântico.

Ações

A estrela do dia foi a Alphabet, que subiu mais de 4% no seu primeiro dia de negociação como componente do Dow Jones Industrial Average. A Comcast subiu 6–7% na sequência do anúncio da cisão do seu portfólio de meios de comunicação (NBCUniversal e Sky) em duas empresas cotadas em bolsa distintas. Os fabricantes de semicondutores passaram por uma montanha-russa de emoções: o ETF SMH acabou por valorizar 2,5% após uma queda inicial de 3,1%; a Nvidia recuperou para +0,6%; e a Micron manteve-se em baixa cerca de 2%. A TopBuild, por outro lado, desceu 12% — o seu pior dia desde março de 2020 — no contexto da sua aquisição pela QXO no valor de 17 mil milhões de dólares.

Moedas

O dólar manteve-se sob ligeira pressão: o índice USDIDX caiu 0,23%, aproximando-se do nível de 100,88. O euro e a libra valorizaram-se 0,39% (EURUSD a 1,1424) e 0,43% (GBPUSD a 1,3253), respetivamente, face ao dólar. O par EURPLN subiu ligeiramente 0,12%, para 4,29, enquanto o USDPLN enfraqueceu 0,24%, para 3,75, o que é favorável para as importações de matérias-primas e os custos dos combustíveis na Polónia. O iene japonês (USDJPY) manteve-se estável em 161,94.

Matérias-primas

Os preços do petróleo bruto subiram no contexto das tensões em torno do Estreito de Ormuz: o WTI subiu 1,7%, para 70,38 dólares, e o Brent subiu 1,24%, para 72,88 dólares por barril. O ouro e a prata ficaram sob pressão significativa: o ouro caiu 1,20%, para 4 022 dólares, e a prata desceu 1,36%, para 58,08 dólares — um movimento clássico num contexto de maior apetite pelo risco. O gás natural (NATGAS) registou a maior queda entre todos os instrumentos: desceu 3,58%, para 3,18 dólares, o que poderá refletir as expectativas de uma recuperação mais rápida do abastecimento de GNL.

Criptomoedas

A Bitcoin valorizou 1,74%, sendo negociada na faixa de 60 280–60 478 dólares. A subida dos preços das criptomoedas insere-se no sentimento geral de apetite pelo risco nos mercados, impulsionado pelo cessar-fogo entre os EUA e o Irão. Houve também notícias significativas do setor em segundo plano: o Grok 4.5 da xAI (Elon Musk) iniciou testes privados na Tesla e na SpaceX, com base na nova arquitetura V9 com aproximadamente 1,5 biliões de parâmetros, o que poderá ter impacto nas valorizações das empresas do ecossistema de Musk a longo prazo. A Tesla está a registar fortes ganhos, interpretados em parte como uma reação às ambições do grupo de integrar a IA.