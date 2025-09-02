Resumo do dia: Ouro dispara 1.5% e atinge novo máximo histórico acima dos $3,500 🔔 Correção de Wall Street e EURUSD

Os índices de ações dos EUA caíram durante a sessão de terça-feira, prolongando a sua correção. O Nasdaq 100 e o S&P 500 perderam mais de 1,2% e quase 1,1%, respetivamente. Quase todos os setores foram negociados em baixa, com as quedas mais acentuadas observadas nas ações de software e semicondutores.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram, com o de 10 anos a subir quase 5 pontos base para 4,275%.

O dólar fortaleceu-se mais de 0,6%, enquanto o EURUSD caiu acentuadamente.

O ouro subiu quase 1,5%, apesar da força do dólar, apoiado pela forte procura por ativos seguros. O componente de emprego mais fraco do ISM pode ser interpretado pelos mercados como um sinal precoce de um fraco relatório de empregos não agrícolas de agosto (previsto para sexta-feira). A prata também subiu ligeiramente, acima de US$ 40,8, enquanto o Bitcoin recuperou para US$ 111 mil novamente.

Os Estados Unidos revogaram a licença da Taiwan Semiconductor (TSMC) para vender chips à China. Embora a proibição se aplique apenas aos semicondutores de geração mais antiga, os investidores viram a intervenção regulatória de forma negativa, especialmente à luz da declaração da Nvidia de que está a negociar as vendas da Blackwell AI à China. Os dados dos EUA mostraram preços ainda elevados, mas abaixo do esperado, e um quadro misto na indústria, com novos pedidos a aumentar, mas o emprego a diminuir.

ISM Manufacturing: 48,7 (previsão: 48,9; anterior: 48,0)

Índice de Emprego: 43,8 (anterior: 43,4)

Índice de Preços: 63,7 (previsão: 65,2; anterior: 64,8)

Novas encomendas: 51,4 (anterior: 47,1)

Despesas com construção (m/m): -0,1% (previsão: -0,1%; anterior: -0,4%)

As ações da PepsiCo perderam grande parte dos ganhos anteriores, fechando com alta de 2% após o fundo ativista Elliott Management divulgar uma participação de US$ 4 mil milhões na empresa.

O gás natural caiu quase 2%, após uma queda de cerca de 4% no início do período de negociação, pressionado pela procura sazonalmente mais fraca nos EUA e pelo tempo mais frio nas duas costas. Os preços do café caíram após ganhos recorde, enquanto o cacau também foi negociado em baixa.

A libra esterlina sofreu forte pressão de venda após a deterioração dos dados macroeconómicos do Reino Unido e as crescentes preocupações com a futura política do Banco de Inglaterra. O índice FTSE 100 caiu quase 0,9%.

A inflação do IPC da zona euro superou as expectativas. A inflação subjacente manteve-se em 2,3% a/a (contra 2,2% previsto), enquanto a inflação global ficou em 2,8% a/a, também acima das estimativas. O euro fortaleceu-se após a divulgação, e os rendimentos dos títulos alemães subiram.

