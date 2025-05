Resumo do dia: Ouro dispara devido a preocupações com a guerra comercial

Os mercados recuaram após uma recuperação histórica, com o US30 a ganhar 0,26%, o US100 a cair 0,29% e o US500 a cair 0,2%, interrompendo a maior sequência de ganhos do S&P em cerca de 20 anos. Mesmo os dados positivos sobre o crescimento do setor de serviços não conseguiram impulsionar o sentimento dos investidores.

As tarifas de Trump atingiram a indústria do entretenimento com uma tarifa de 100% recém-anunciada sobre todos os filmes produzidos fora dos EUA, fazendo com que as ações da mídia caíssem. A Netflix caiu 1,2%, enquanto a Disney, a Warner Bros Discovery e a Comcast caíram entre 0,7% e 1,7%.

Os preços do ouro subiram devido às preocupações com a guerra comercial, saltando 2,3% para US$ 3.316,04 a onça, com os investidores buscando ativos seguros devido às tensões comerciais entre os EUA e a China. Apesar de Trump ter sugerido possíveis acordos comerciais com alguns países esta semana, não se espera um acordo iminente com a China. O ouro subiu 26% este ano, atingindo um recorde de cerca de US$ 3.500 em abril.

O índice ISM de serviços para abril ficou muito acima do esperado, em 51,6 pontos, com a expectativa de 50,2 e o anterior de 50,8. O subíndice de preços ficou muito mais alto em abril, subindo para 65,1 pontos, assim como o subíndice de novos pedidos, que totalizou 52,3 pontos. O subíndice de emprego permanece abaixo de 50 pontos, mas está acima do esperado e acima do anterior.

Os preços do petróleo continuam em queda, com o WTI a cair 2,6%, para menos de US$ 57 por barril, oscilando perto dos mínimos de quatro anos, depois que a OPEP+ concordou no sábado em aumentar a produção em mais de 400.000 barris por dia a partir de junho. Analistas alertam que os mercados globais podem ter um excesso de oferta de 500.000 barris por dia, o que poderia empurrar os preços para os US$ 50.

A decisão do Federal Reserve aproxima-se , com os formuladores de políticas a reunirem na quarta-feira em na expectativa de que manterão as taxas estáveis, apesar da pressão pública de Trump por cortes. Os dados recentes sobre o mercado de trabalho deram ao Fed justificativa para manter a política atual, embora o impacto das tarifas sobre a inflação continue sendo uma preocupação.

, com os formuladores de políticas a reunirem na quarta-feira em na expectativa de que manterão as taxas estáveis, apesar da pressão pública de Trump por cortes. Os dados recentes sobre o mercado de trabalho deram ao Fed justificativa para manter a política atual, embora o impacto das tarifas sobre a inflação continue sendo uma preocupação. O dólar estava em queda hoje , o que estava relacionado a preocupações comerciais, mas no final do dia o aumento do EURUSD foi significativamente limitado. O par está sendo negociado em torno de 1,13

o que estava relacionado a preocupações comerciais, mas no final do dia o aumento do EURUSD foi significativamente limitado. O par está sendo negociado em torno de 1,13 A atividade de fusões e aquisições de grande dimensão acelera com a 3G Capital a adquirir a Skechers por 9,42 mil milhões de dólares (um prémio de 28%), a Sunoco a concordar em comprar a Parkland Corp por 9,1 mil milhões de dólares e relatos de que a Shell está a avaliar uma potencial aquisição da BP. Entretanto, a Apple planeia a sua primeira venda de obrigações corporativas em dois anos.

Warren Buffett anuncia plano de sucessão com a Berkshire Hathaway nomeando oficialmente o vice-presidente Greg Abel para substituir Buffett como CEO a partir de 1 de janeiro de 2026, após votação unânime do conselho no domingo. Buffett, 94, ocupa o cargo desde 1970.

Secretário do Tesouro defende agenda económica de Trump , com Scott Bessent a afirmar ao Milken Institute que as tarifas, os cortes de impostos e a desregulamentação são «partes interligadas de um motor concebido para impulsionar o investimento de longo prazo na economia americana», ao mesmo tempo que afirma que os mercados dos EUA são «antifrágeis».

, com Scott Bessent a afirmar ao Milken Institute que as tarifas, os cortes de impostos e a desregulamentação são «partes interligadas de um motor concebido para impulsionar o investimento de longo prazo na economia americana», ao mesmo tempo que afirma que os mercados dos EUA são «antifrágeis». Dólar de Taiwan sobe com esperanças comerciais , com a moeda registando seu maior ganho desde 1988, em meio a especulações de que as autoridades poderiam permitir a valorização para ajudar a garantir um acordo comercial com os EUA, mesmo com os mercados monetários globais registrando uma queda de 0,3% no índice do dólar americano.

, com a moeda registando seu maior ganho desde 1988, em meio a especulações de que as autoridades poderiam permitir a valorização para ajudar a garantir um acordo comercial com os EUA, mesmo com os mercados monetários globais registrando uma queda de 0,3% no índice do dólar americano. Os mercados de criptomoedas recuam, com a Bitcoin a cair 1,5% para US$ 94.100, enquanto o Ethereum caiu 1,4% para cerca de US$ 1.800, continuando a volatilidade recente dos ativos digitais, apesar do seu forte desempenho no acumulado do ano.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.