Resumo do dia: Pequena correção em Wall Street. US2000 cai 1.6%, Tesla derrapa 5% 📉

O sentimento durante as sessões europeias e asiáticas foi mais fraco hoje. O índice DAX recuou 2% e o FTSE britânico caiu mais de 1,2%. O Hang Seng recuou mais de 2,8%, numa onda de resultados decepcionantes de um programa de estímulos que o mercado considerou claramente insuficiente. O índice recuou abaixo dos 20.000 pontos

O índice ZEW da Alemanha indicou uma queda considerável no sentimento económico para 7,4 contra 13 previstos e 13,1 anteriormente. A avaliação das condições actuais da Alemanha caiu para -91,4, de -86,9 na leitura anterior; bem abaixo das previsões de -85,9, que apontavam para uma ligeira melhoria.

Os índices dos E.U. estão a registar quedas na segunda parte da sessão dos E.U.. A pressão descendente é evidente no índice Russell 2000, com os contratos a perderem quase 2%. O US500 e o US100 estão a perder no intervalo de -0,3% a -0,5%. O índice do dólar americano sobe para máximos de vários meses acima de 106, e os rendimentos das obrigações a 10 anos sobem 12 pontos base para 4,45%. Dados mais fracos da Europa e uma forte economia dos EUA enviam o EURUSD para baixo quase -0.4% hoje

As ações da Tesla caíram mais de 6%, onde vemos uma tomada de lucros acelerada após uma onda de ganhos “astronómicos” recentes. O sector dos semicondutores também está a ter um desempenho fraco, com as acções da Micron Technology a perderem mais de 5% após um relatório da Edgewater Research sugerir preços mais baixos para os chips de memória NAND em 2025

O dólar forte está a pressionar o mercado dos metais preciosos, com o ouro a perder quase 1% e o paládio a recuar 4%. Entre as matérias-primas agrícolas, os futuros do algodão no ICE estão a perder fortemente.

Quase 2% são perdidos na CBOT para o trigo e a soja, onde o dólar caro favorece os preços mais baixos. As mercadorias energéticas, ou seja, o gás natural e o petróleo, não estão a registar grande volatilidade hoje

A pesquisa do Fed de Nova York sobre a inflação esperada de 3 anos nos EUA caiu para 2,5% em outubro, de 2,7% anteriormente, e a taxa de inflação de 5 anos caiu para 2,8%, de 2,9% anteriormente. As famílias norte-americanas consideraram a inflação de 2,9% em 2025. Esta é a previsão mais baixa dos últimos quatro anos.

As famílias americanas veem a menor probabilidade de um aumento na taxa de desemprego dos EUA no próximo ano desde fevereiro de 2022. Apontaram também para uma menor probabilidade de perderem o emprego atual e melhores perspectivas de encontrarem um novo emprego se forem despedidos; em outubro, a probabilidade de incumprimento da dívida diminuiu, pela primeira vez em 5 meses.

Os comentários de Barkin e Waller, da Fed, indicam que a política já foi ajustada, para um nível menos restritivo, e as futuras ações do banco dependerão dos dados. O Fed voltará sua atenção para a inflação ou para um declínio no emprego. Waller criticou a ideia de criar uma moeda chamada CBDC.

De acordo com o Washington Post, Donald Trump vai considerar a possibilidade de suspender o bloqueio do TikTok nos EUA. As ações da Snap caíram mais de 5% hoje, em parte sob a pressão destes comentários, que sugerem uma “consolidação” do seu maior concorrente no mercado nacional

O Bank of America estima um crescimento de 13% dos lucros por ação entre as empresas do S&P 500 em 2025.

De acordo com o relatório da Sawyer Merritt, a Rivian perdeu cerca de 39 100 dólares por cada automóvel produzido no terceiro trimestre do ano. No segundo trimestre, a perda foi de $ 2. As ações do fabricante de EV estão a cair mais de 4% hoje

Fonte: xStation5

