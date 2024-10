Resumo do dia: Petróleo cai 4%, Nasdaq100 sobe ligeiramente, mercados continuam sem direção

O sentimento dos mercados bolsistas europeus foi hoje extremamente fraco. As ações da BMW perderam mais de 10%, depois de a empresa ter revisto em baixa as suas previsões de entregas para 2024 e ter apontado problemas com os seus sistemas de travagem. A Volkswagen registou uma descida de quase 4%

As ações da empresa de relógios de luxo Swatch Group continuaram a cair e desceram hoje para níveis não vistos desde 2020, embora a empresa tenha indicado um aumento de 10% nas vendas na China nos últimos trimestres

Os índices de Wall Street estão a registar, na sua maioria, uma volatilidade não muito grande hoje. O US2000 perde uns 1,2%, testando a média móvel exponencial de 200 sessões, enquanto o US100 ganha 0,3% com a subida de 11% do Oracle

Na segunda parte da sessão, os índices interromperam o impulso descendente e estão a registar uma ligeira melhoria no sentimento; no entanto, poderíamos caraterizar o estado de espírito atual do mercado de ações dos EUA como sem brilho, apesar de várias sessões de negociação fracas recentes;

O DJIA perde quase 0,5% hoje; o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) apagou um forte movimento ascendente e está atualmente a ganhar menos de 2% durante o dia

As ações do gigante tecnológico norte-americano Oracle subiram mais de 12%, após resultados surpreendentemente fortes no segundo trimestre do ano, impulsionados pelo seu sector de serviços de nuvem e IA. Apesar disso, a empresa não conseguiu melhorar os sentimentos gerais em todo o sector tecnológico, onde a Hewlett Packard perde quase 8% hoje, caindo abaixo da EMA200

O dólar americano ganha ligeiramente, com o EURUSD a ser negociado em baixa de 0.12%, embora os rendimentos das obrigações americanas a 10 anos tenham caído mais de 4 pontos base hoje, para 3.65%.

O ouro está a ganhar menos de 0,3%, enquanto a prata está a subir 0,2%. As acções da empresa mineira que opera no mercado de metais, Sibanye Stillwater, perderam mais de 8% hoje e caíram para mínimos históricos.

As ações do JP. Morgan estão a ser negociadas em baixa de quase 7% depois de o banco ter avisado que o rendimento líquido de juros (NII) deverá ser bastante inferior em 2025 do que o esperado, dada a escala dos cortes das taxas do Fed

A NATGAS está a ser negociada com elevada volatilidade, devido ao furacão Francine, que atingiu hoje a costa dos EUA, no estado do Louisiana, onde se situam a maioria dos principais terminais de GNL dos EUA

O petróleo bruto Brent (OIL) registou hoje uma queda de quase 4%, impulsionado pelas preocupações com a procura. O mercado não foi ajudado por um relatório bastante “favorável” da OPEP+, que prevê uma procura de petróleo estável em relação ao ano anterior até 2024, nem por preocupações com o furacão, que forçou algumas plataformas petrolíferas a abandonar a produção

O sentimento entre as pequenas empresas americanas caiu para 91,5 em agosto, contra 93,7 em julho, de acordo com o inquérito NFIB. A leitura indica que a leitura surpreendentemente mais elevada de julho pode ter sido apenas um fenómeno sazonal, enquanto o sentimento geral entre as empresas mais pequenas nos EUA permanece baixo em termos históricos

A Fitch Ratings espera que o ciclo de flexibilização monetária previsto pela Fed seja calmo e relativamente superficial, tendo em conta as normas históricas

A maioria dos economistas inquiridos no âmbito de um inquérito da Bloomberg considera pouco provável uma flexibilização da política monetária de 50 pontos base em qualquer das reuniões da Fed deste ano. A maioria prevê cortes de 75pb (3 vezes 25pb cada) este ano (sem alterações em relação ao inquérito de agosto)

A US Steel teve um início de sessão muito fraco, conseguindo apagar cerca de metade das quedas na parte final da sessão, e perdendo cerca de -4% após relatos de uma planeada delegação japonesa da Nippon Steel aos EUA. O conglomerado deverá negociar com os americanos a aquisição de um fabricante de aço estratégico dos EUA; as expectativas do mercado indicam que isso é improvável, dadas as questões levantadas pelos reguladores que citam a segurança nacional

No mercado das commodities agrícolas, o trigo e o café são os que apresentam melhor desempenho hoje, com ganhos superiores a 1%. O açúcar, o cacau e os futuros da soja registaram quedas de quase 2% Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

