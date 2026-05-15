Wall Street sangra após visita de Trump à China

Principais conclusões O encontro entre Trump e Xi não trouxe grandes revelações.

As questões relacionadas com os metais de terras raras e a guerra no Irão continuam por resolver.

As notícias não são particularmente favoráveis para o setor dos semicondutores.

As taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA continuam a subir – as taxas a 10 anos estão no seu nível mais alto do último ano.

Todos os principais índices bolsistas dos EUA registam hoje perdas. O Russell 2000 (-2,4 %) lidera a queda, com o NASDAQ Composite (-1,4 %) e o S&P 500 (-1,1 %) também a registarem quedas superiores a um ponto percentual. Por que razão estamos a assistir a uma onda de vendas? 1. A lista de acordos anunciados pelo Presidente Trump durante a sua recente visita a Pequim não impressiona. A ausência de um acordo relativamente à venda de chips da NVIDIA é particularmente pessimista. Trump afirmou que a parte chinesa decidiu não adquirir tecnologia americana, pretendendo, em vez disso, melhorar as suas próprias soluções. O preço das ações da NVIDIA abriu em baixa de 3,6%, a maior queda desde 30 de abril (atualmente em baixa de 4,4%).

Outras empresas produtoras de microprocessadores também registam quedas – Intel (-7,4%), Micron (-6,8%), AMD (-5%) e ARM Holdings (-7,8%). Questões-chave para o setor da IA permanecem por resolver, incluindo o comércio de terras raras. Também não houve notícias sobre esforços conjuntos para abrir o Estreito de Ormuz. 2. Preocupações crescentes com a situação da inflação, na sequência da publicação de valores de inflação superiores ao esperado nos últimos dias. A inflação no consumo atingiu o nível mais elevado desde maio de 2023 (3,8%). O aumento do índice subjacente para o setor dos serviços (3,4%) é particularmente preocupante.

A inflação na produção atingiu o nível mais elevado desde dezembro de 2022 (6%). Acima das expectativas em todos os indicadores, incluindo o núcleo (5,2%) e o super-núcleo (4,4%)

Os preços de importação (4,2%) e de exportação (8,8%) também aumentaram. Isto levou a: Um aumento significativo nas taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA. A taxa de rendibilidade a 10 anos subiu 18 pontos base numa base semanal. 4,57% é o nível mais elevado em um ano.

Uma revisão em alta das expectativas de taxas de juro do FOMC. Um aumento antes do final do ano é atualmente o cenário de base do mercado (probabilidade implícita de 60%).

O dólar fortaleceu-se. A moeda norte-americana valorizou-se em quase 1,5% face ao euro. Nenhum dos fatores acima referidos pode ser considerado favorável para o mercado bolsista norte-americano. 3. A exposição dos índices a quedas devido à realização de lucros, após os ganhos muito impressionantes registados nas últimas semanas. O NASDAQ 100 subiu quase 30% desde a mínima registada no final de março.

O rácio P/E do NASDAQ 100 ultrapassou recentemente os 38, significativamente acima da mediana histórica (cerca de 25). Análise técnica US100 (H4) Fonte: xStation, 15/05/2026 A onda ascendente abrandou o seu ímpeto em torno dos 29 700 pontos, deparando-se com uma forte barreira de oferta na zona dos máximos históricos. Embora o sistema de médias exponenciais (EMA 50, 100, 200) mantenha uma geometria fortemente ascendente, o preço começa a aproximar-se perigosamente de um teste à EMA 50 (atualmente em torno dos 29 000 pontos). A própria escala e inclinação do impulso atual sugerem a necessidade de um arrefecimento técnico do sentimento antes de um possível ataque ao nível redondo e psicológico dos 30.000 pontos. O suporte estático significativo mais próximo continua a ser FIBO 23,6%, que coincide com extremos de preço anteriores e poderá ser a primeira paragem de uma possível correção. Notícias da empresa NVIDIA (NVDA.US): As ações da empresa estão a sofrer com uma clara divergência entre as declarações iniciais e os resultados finais da viagem diplomática do Presidente Trump a Pequim. A cimeira Trump-Xi trouxe inicialmente manchetes otimistas sobre a abertura do mercado chinês aos chips H200, mas as notícias de hoje sobre a falta de aprovações formais por parte de Pequim e a relutância dos gigantes chineses em finalizar as compras desencadearam uma onda de desilusão. Isto levou os investidores a realizarem lucros e a encerrarem posições mesmo antes do importante relatório financeiro agendado para 20 de maio.

As ações da empresa estão a sofrer com uma clara divergência entre as declarações iniciais e os resultados finais da viagem diplomática do Presidente Trump a Pequim. A cimeira Trump-Xi trouxe inicialmente manchetes otimistas sobre a abertura do mercado chinês aos chips H200, mas as notícias de hoje sobre a falta de aprovações formais por parte de Pequim e a relutância dos gigantes chineses em finalizar as compras desencadearam uma onda de desilusão. Isto levou os investidores a realizarem lucros e a encerrarem posições mesmo antes do importante relatório financeiro agendado para 20 de maio. Intel Corp. (INTC.US): O preço das ações da Intel desceu mais de 6% hoje (para cerca de 109 dólares), dando continuidade a uma tendência que teve início no início desta semana. Desde o início do ano, as ações da empresa triplicaram de valor, impulsionadas por um contrato inovador com a Apple para a produção de processadores da série M na Intel Foundry, entre outros. Isto criou um espaço significativo para a realização de lucros, mesmo perante uma ligeira mudança no sentimento do mercado. Os fundamentos da empresa parecem ser os mais sólidos dos últimos anos, mas alguns investidores receiam que a atual avaliação seja excessivamente otimista face à taxa real de crescimento das margens.

O preço das ações da Intel desceu mais de 6% hoje (para cerca de 109 dólares), dando continuidade a uma tendência que teve início no início desta semana. Desde o início do ano, as ações da empresa triplicaram de valor, impulsionadas por um contrato inovador com a Apple para a produção de processadores da série M na Intel Foundry, entre outros. Isto criou um espaço significativo para a realização de lucros, mesmo perante uma ligeira mudança no sentimento do mercado. Os fundamentos da empresa parecem ser os mais sólidos dos últimos anos, mas alguns investidores receiam que a atual avaliação seja excessivamente otimista face à taxa real de crescimento das margens. Figma (FIG.US): A plataforma de design e prototipagem de produtos digitais, que estreou na NYSE em julho de 2025, divulgou os seus resultados do primeiro trimestre de 2026. A receita aumentou 46% em termos homólogos para 333,4 milhões de dólares, impulsionada pela crescente monetização dos produtos de IA. As ações subiram mais de 13%, mas a empresa continua a registar uma queda superior a 70% em termos homólogos.

A plataforma de design e prototipagem de produtos digitais, que estreou na NYSE em julho de 2025, divulgou os seus resultados do primeiro trimestre de 2026. A receita aumentou 46% em termos homólogos para 333,4 milhões de dólares, impulsionada pela crescente monetização dos produtos de IA. As ações subiram mais de 13%, mas a empresa continua a registar uma queda superior a 70% em termos homólogos. Klarna (KLAR.US): A gigante sueca de pagamentos diferidos e banca digital divulgou os seus resultados do primeiro trimestre de 2026, surpreendendo o mercado com a magnitude da melhoria da sua rentabilidade. O EPS foi de -0,01 dólares, em comparação com os -0,20 dólares esperados, e a receita ultrapassou os 1 mil milhões de dólares (consenso abaixo dos 945 milhões de dólares). O lucro operacional ajustado saltou para 68 milhões de dólares, face aos meros 3 milhões de dólares do ano anterior, e o lucro líquido tornou-se finalmente positivo – 1 milhão de dólares, em comparação com um prejuízo de 99 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025. O número de utilizadores ativos aumentou 21% em termos homólogos, para 119 milhões. O sentimento está ensombrado por uma previsão mais fraca do que o esperado para o segundo trimestre, embora a administração tenha mantido as suas orientações para o ano inteiro. Após ganhos iniciais, as ações caíram para 15 dólares, representando um nível mais de 65% inferior ao de há um ano. --- Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financeiros na XTB

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