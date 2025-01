Resumo do dia: resultados fortes nas empresas e Trump impulsiona os índices 🖋️

Os índices norte-americanos encerraram a sessão de hoje com um sentimento moderadamente positivo. Os ganhos foram impulsionados principalmente pelas empresas de tecnologia, particularmente as do sector dos semicondutores. A atenção dos investidores continua centrada nas decisões de ontem da nova administração de Donald Trump, incluindo o anúncio do projeto Stargate.

O índice US500 registou um ganho “modesto” de 0,60% para 6130, atingindo novos máximos de sempre. O índice US100, de forte componente tecnológica, subiu 1,10% para 21400 pontos. Por outro lado, o índice US2000 teve dificuldades, perdendo 0,50% para fechar em 2320 pontos.

A Procter & Gamble (PG.US) excedeu as estimativas de lucros do segundo trimestre, impulsionada pelo aumento da procura de produtos para o lar. As acções do gigante dos bens de consumo subiram quase 2,5% hoje.

A empresa farmacêutica e médica Johnson & Johnson (JNJ.US) apresentou resultados do quarto trimestre melhores do que os esperados, embora os lucros tenham sido ligeiramente inferiores em comparação com os níveis do ano passado.

O índice Euro Stoxx 50 atingiu máximos históricos, liderado por empresas de luxo e de tecnologia europeias que beneficiam dos planos de investimento em IA de Trump.

O iene japonês enfraqueceu em relação à maioria das moedas do G7. O par USDJPY subiu acima de 156,500 ienes, registando um ganho intradiário de quase 0,7%. Entretanto, o zloty polaco fortaleceu-se na Europa, atingindo o seu nível mais alto em relação ao euro em cinco anos.

O ouro ganhou quase 0,5% hoje, quebrando acima dos principais níveis de resistência marcados por altas locais perto de US $ 2720 por onça. Isto estendeu a tendência técnica ascendente do metal.

No mercado de energia, o petróleo bruto WTI caiu cerca de 0,50% para $75,50 por barril. Em contrapartida, o NATGAS destacou-se positivamente, subindo 4,40%. ERCOT, o operador de rede no Texas, anunciou hoje que os portos do Texas retomaram as operações após a tempestade de neve Enzo.

O mercado de criptomoedas registou um ligeiro declínio no sentimento, apesar de o Bitcoin ser negociado acima de US $ 100.000. No momento da publicação, o Bitcoin e o Ethereum caíram 1,60%, sendo negociados a $ 104.500 e $ 3270, respetivamente. No entanto, a capitalização total do mercado de altcoin cresceu 0,30% para US $ 1,07 trilhão.

Fundamentalmente, estão em curso desenvolvimentos significativos no sector das criptomoedas. Mark T. Uyeda, o novo presidente interino da SEC, anunciou a formação de um grupo de trabalho sobre criptomoedas. O grupo de trabalho tem por objetivo criar quadros regulamentares claros e abrangentes para os activos digitais, sendo liderado pelo Comissário da SEC, Hester Peirce.

