Resumo do dia - Tensões voltam a escalar no Médio Oriente

Os investidores de Wall Street iniciaram as negociações com sentimentos contraditórios, devido à contínua incerteza geopolítica e comercial. Também foram divulgados dados decepcionantes dos EUA. O US500 caiu 0,5%, enquanto o US100 recuou 0,1%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA oscilam em torno de 4,45%. As negociações na Europa foram irregulares, com a procura por ações limitada pela falta de novos impulsos após as recentes flutuações relacionadas ao Médio Oriente. O dólar americano valorizou significativamente hoje, mesmo com as informações emergentes sobre o potencial envolvimento dos EUA no conflito entre Israel e o Irão. O EURUSD cai abaixo de 1,1500 As vendas a retalho dos EUA em maio caíram 0,9% m/m, mais do que o esperado. A produção industrial caiu 0,2% m/m. Dados fracos fazem o mercado aumentar ligeiramente as expectativas de cortes nas taxas de juros este ano O Banco do Japão manteve as taxas de juros inalteradas, embora, ao mesmo tempo, o aumento dos preços do petróleo possa causar pressões inflacionárias no país O Índice Zew da Alemanha sobe inesperadamente de 25,2 para 47,5 O petróleo continua a subir devido à incerteza sobre a situação no Médio Oriente. Israel anuncia novos ataques ao Irão, enquanto os Estados Unidos estariam a considerar realisticamente envolver-se no conflito. Há informações de que os Estados Unidos estão a transferir os seus aviões para o Médio Oriente. O petróleo WTI sobe acima de 72,5 dólares, ganhando cerca de 4%. O gás natural sobe acima de 3,8 dólares/MMBTU, atingindo uma alta de dois meses devido a preocupações com o aumento do consumo de eletricidade durante o período de calor intenso. As criptomoedas perderam valor hoje, juntamente com o fortalecimento do dólar americano, apesar das informações de que a Trump Media irá apresentar um pedido para criar um ETF que investiria simultaneamente em Bitcoin e Ethereum. A Bitcoin caiu cerca de 4%, ficando abaixo dos 104 mil dólares, enquanto o Ethereum caiu quase 7%, ficando abaixo dos 2.500 dólares

