Resumo do dia: Trump, Inflação, tensões no golfo pérsico, vários impactos no mercado

Os EUA e Israel continuam a sua ofensiva contra o Irão, que está a responder com ataques com mísseis contra países vizinhos e a manter um bloqueio do Estreito de Ormuz.

que está a responder com ataques com mísseis contra países vizinhos e a manter um bloqueio do Estreito de Ormuz. Donald Trump ameaçou a destruição total das infraestruturas do Irão caso não se chegue rapidamente a um acordo , ao mesmo tempo que afirma que as negociações em curso decorrem num «sentimento bom» , alegação que o Irão nega.

, ao mesmo tempo que afirma que as negociações em curso decorrem num , alegação que o Irão nega. O presidente dos EUA confirmou que os Estados Unidos estão a manter conversações com o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf , para pôr fim à guerra, embora tenha salientado que não é claro se se pode confiar nele.

, para pôr fim à guerra, embora tenha salientado que não é claro se se pode confiar nele. De acordo com relatos recentes, o Pentágono está a preparar-se para a possibilidade de operações terrestres no Irão. Milhares de soldados e fuzileiros navais americanos estão a ser destacados para a região, embora o foco não seja uma invasão em grande escala, mas sim incursões limitadas por forças especiais e unidades de infantaria.

Milhares de soldados e fuzileiros navais americanos estão a ser destacados para a região, embora o foco não seja uma invasão em grande escala, mas sim incursões limitadas por forças especiais e unidades de infantaria. Jerome Powell salientou que a Reserva Federal se encontra numa posição difícil, tentando equilibrar a luta contra a inflação com o apoio ao mercado de trabalho — objetivos que estão cada vez mais em conflito. A Reserva Federal mantém-se num modo de “esperar para ver” , ignorando o choque de curto prazo proveniente do mercado petrolífero, mas adverte que, se a inflação persistir ou as expectativas de inflação aumentarem, poderá ser forçada a agir.

se encontra numa posição difícil, tentando equilibrar a luta contra a inflação com o apoio ao mercado de trabalho — objetivos que estão cada vez mais em conflito. A Reserva Federal mantém-se num modo de , ignorando o choque de curto prazo proveniente do mercado petrolífero, mas adverte que, se a inflação persistir ou as expectativas de inflação aumentarem, poderá ser forçada a agir. Em resultado do aumento das tensões na região do Golfo , Wall Street perdeu quase todos os ganhos registados hoje. O S&P 500 registou uma descida de 0,1%, o Nasdaq caiu cerca de 0,5%, enquanto o Dow Jones mantém um ganho de aproximadamente 0,3% à hora deste resumo, antes das 20h00.

, Wall Street perdeu quase todos os ganhos registados hoje. O S&P 500 registou uma descida de 0,1%, o Nasdaq caiu cerca de 0,5%, enquanto o Dow Jones mantém um ganho de aproximadamente 0,3% à hora deste resumo, antes das 20h00. Na Europa, a sessão foi globalmente positiva, com a maioria dos mercados bolsistas a registar ganhos . O FTSE 100 do Reino Unido subiu cerca de 1,6%, o CAC 40 da França ganhou 0,9%, o DAX da Alemanha aumentou 0,9% e o IBEX 35 da Espanha fechou em alta de 0,8%. A inflação na Alemanha acelerou significativamente, mas esteve em linha com as expectativas do mercado, sugerindo que o Banco Central Europeu manterá a sua política restritiva.

. O FTSE 100 do Reino Unido subiu cerca de 1,6%, o CAC 40 da França ganhou 0,9%, o DAX da Alemanha aumentou 0,9% e o IBEX 35 da Espanha fechou em alta de 0,8%. A inflação na Alemanha acelerou significativamente, mas esteve em linha com as expectativas do mercado, sugerindo que o Banco Central Europeu manterá a sua política restritiva. Na sequência das recentes ameaças da administração dos EUA, o petróleo bruto Brent aproximou-se mais uma vez do nível de 110 dólares por barril.

No mercado cambial, o iene japonês valorizou-se acentuadamente em resposta aos avisos das autoridades japonesas sobre uma possível intervenção para conter a sua anterior desvalorização.

o iene japonês valorizou-se acentuadamente em resposta aos avisos das autoridades japonesas sobre uma possível intervenção para conter a sua anterior desvalorização. No mercado de metais preciosos , verificou-se um regresso parcial do otimismo: o ouro subiu 0,7%, ultrapassando os 4.500 dólares por onça, enquanto a prata valorizou mais de 1%, subindo acima dos 70 dólares por onça.

, verificou-se um regresso parcial do otimismo: o ouro subiu 0,7%, ultrapassando os 4.500 dólares por onça, enquanto a prata valorizou mais de 1%, subindo acima dos 70 dólares por onça. O mercado de criptomoedas também regista ganhos hoje. A Bitcoin subiu 0,7%, testando o nível dos 67 000 dólares, enquanto a Ethereum subiu quase 2,5%, oscilando em torno dos 2050 dólares.

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