Rotação: tecnologia em queda e cripto sob pressão O setor de tecnologia dos EUA está a registar perdas significativas hoje, levando o Nasdaq 100 a cair mais de 2%. Os futuros do S&P 500 (US500) caíram quase 1,7%, deslizando para cerca de 6.900 pontos. Entre as grandes empresas de tecnologia, a Nvidia e a Microsoft estão entre as que mais recuaram (queda de mais de 3%), enquanto o setor de serviços de TI está a apresentar um desempenho particularmente fraco.

Em contrapartida, observam-se ganhos nos bancos, ações de defesa e produtores de petróleo e gás. As ações de software foram vendidas devido à nova expansão da camada de aplicação da Anthropic para o Claude. Os investidores estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de surgirem mais soluções semelhantes no curto prazo, perturbando os modelos de negócio de muitas empresas de software e levando potencialmente a um crescimento mais lento e à perda de clientes. As ações da Intuit, Salesforce e ServiceNow estão entre as mais afetadas hoje. Na maioria dos casos, esse movimento prolonga uma liquidação já pronunciada que vem ocorrendo há meses. A fraqueza no setor de tecnologia também se espalhou para o lado do “hardware” do mercado. Nomes relacionados a GPU, como a Broadcom, caíram mais de 6%, e os fornecedores de memória também estão sob pressão, com a Micron caindo mais de 4%.



Curiosamente, a Palantir está a resistir à liquidação mais ampla graças aos seus resultados sólidos e subiu quase 6%. As ações da Walmart subiram cerca de 2,5% e ultrapassaram a capitalização de mercado de $1 bilião pela primeira vez na história da empresa. A PepsiCo também subiu mais de 3% após a divulgação dos seus resultados.



A reação do petróleo às notícias de que um drone iraniano Shahed-139 foi abatido por um F-35 da Marinha dos EUA foi limitada. O petróleo bruto está ligeiramente mais alto no dia e voltou a ficar acima de US$ 67 por barril. Os EUA acrescentaram que o calendário atual de negociações com o Irão permanece inalterado e que a decisão de abater o drone foi apropriada. Os futuros do gás natural (NATGAS) estão ligeiramente em alta, ganhando 1% hoje.



O Bitcoin está em forte queda, testando a área de $72.500, o seu nível mais baixo desde o início de novembro de 2024, quando a vitória eleitoral de Donald Trump alimentou as esperanças de um mercado altista de criptomoedas a longo prazo e uma regulamentação mais favorável. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, caiu 10%, para cerca de $2.100. US500 (D1) Fonte: xStation5 Bitcoin (D1) Fonte: xStation5

