Resumo do dia – Wall Street aguenta depois das promessas de Powell

As perdas de ontem em Wall Street foram neutralizadas após comentários de Jerome Powell, que sugeriu a possibilidade de concluir a redução do balanço no curto prazo.

Powell sugeriu que uma desaceleração acentuada na contratação representa um risco crescente para a economia dos EUA, reforçando o potencial para novos cortes nas taxas de juro. Simultaneamente, ele enfatizou a estabilidade geral da economia dos EUA.

O US100 ultrapassou os 25.000 pontos hoje, ganhando atualmente 0,6%, com o US500 a subir 0,35%.

Os ganhos foram impulsionados pelos fortes lucros dos bancos, particularmente nas áreas de negociação e banca de investimento .

O Morgan Stanley superou significativamente as expectativas em todos os aspectos (EPS de US$ 2,80 contra os US$ 2,09 esperados), com as ações subindo 5,5%.

O Bank of America também teve um desempenho superior (EPS de US$ 1,06 contra US$ 0,95 esperado), com as ações subindo 4%.

Os mercados europeus se recuperaram, liderados pelo aumento de quase 2% do CAC40 , impulsionado pela estabilização política na França (redução do spread de rendimento entre França e Alemanha).

A gigante do luxo LVMH reportou receitas de 18,28 mil milhões de dólares, interrompendo a tendência negativa dos lucros com um crescimento inesperado das vendas nos EUA e na Ásia; as ações valorizaram até 13%.

Os resultados sólidos e as perspetivas promissoras da fabricante de equipamentos semicondutores ASML também impulsionaram o otimismo, com as ações subindo 2,6%.

O ouro atingiu novos máximos históricos absolutos, ultrapassando os US$ 4.200 por onça , levantando preocupações sobre uma bolha especulativa após um ganho de 60% no acumulado do ano.

O petróleo WTI continuou sua queda, ficando abaixo de US$ 58 por barril, em meio a previsões de um excedente extremo de oferta superior a 4 milhões de barris por dia no próximo ano.

O Índice Empire State de Nova Iorque registou surpreendentemente um valor positivo de 10,7 (contra o esperado de −1,4).

A inflação em França e Espanha aumentou conforme o esperado, aliviando a pressão sobre o BCE para reduzir as taxas este ano; o euro valorizou-se em relação ao dólar.

O cacau estabilizou acima de US$ 5.800, apesar dos dados negativos de processamento da Malásia e do Brasil; os principais dados de moagem da Europa e da Ásia serão divulgados amanhã.

Miran, da Fed, sugeriu que os ganhos de produtividade impulsionados pela IA deveriam permitir cortes nas taxas em direção à taxa neutra, enquanto Waller alertou que a IA poderia impactar o mercado de trabalho.

O IPC da China caiu mais acentuadamente do que o esperado em relação ao mês anterior (−0,3%), refletindo a procura moderada, embora o IPC básico tenha subido 1%, o maior nível desde fevereiro de 2024.

A inflação na Polónia permaneceu em 2,9% em relação ao ano anterior, mantendo em aberto a possibilidade de outro corte nas taxas este ano.

A Bitcoin continuou sua queda acentuada, caindo para US$ 110.000 .

Os resultados do terceiro trimestre da TSMC serão divulgados amanhã de manhã, com expectativas apontando para um trimestre recorde antes da estabilização.

