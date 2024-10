Resumo do dia: Wall Street continua a upswing

Os índices europeus registaram hoje sessões de subida. O DAX terminou o dia com mais de 1% de ganhos, o CAC40 de França ganhou 0,5%, o IT40 de Itália subiu quase 0,6% e o Stoxx Europe 600 registou um ganho de 0,6%. Os índices de Wall Street também estão a negociar em alta, liderados pelo Nasdaq 100, com uma subida de quase 1%. O S&P 500 está a subir 0,8% hoje, e o Dow Jones está a subir 0,5%. A Unity Software está a deslizar 11% hoje, após a decisão da empresa de abandonar a sua controversa taxa de tempo de execução. A Kroger também está em alta depois de divulgar resultados melhores do que o esperado nas margens. Os dados divulgados hoje sobre os novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foram superiores às previsões, registando um aumento de 1% em relação ao início da semana. A inflação PPI nos E.U.A., numa base mensal, ficou ligeiramente acima das expectativas. A nível anual, o PPI manteve-se estável. Uma grande contribuição para o declínio do núcleo da inflação PPI veio dos preços da energia, principalmente do petróleo. As moedas antípodas estão atualmente a registar a maior apreciação no mercado cambial. No entanto, o iene japonês e o dólar canadiano estão sob pressão descendente. O Banco Central Europeu reduziu a sua taxa diretora de depósitos em 25 pontos base, como esperado. O tom geral dos comentários do BCE permaneceu misto, e os banqueiros, face à continuação de dados económicos fracos da Europa, não estão a excluir outro corte já em outubro, embora este cenário pareça menos provável. Os preços do ouro subiram para novos máximos históricos hoje, estendendo uma tendência de alta de vários meses. O ouro está atualmente a ganhar 1,6%, enquanto a prata está a adicionar 3,7%. O gás natural e o petróleo também estão se saindo muito bem no mercado de commodities. A incerteza sobre o furacão Francine impulsionou os preços do NATGAS em 4,3%, enquanto o petróleo bruto WTI subiu 2,5%. Ajit Jain, um executivo de seguros da Berkshire Hathaway, vendeu mais de metade da sua participação na empresa, de acordo com um novo registo regulamentar da SEC. No mercado de criptografia, a atenção dos investidores foi capturada hoje pela Ripple, que ganhou até 10% após o anúncio de que a Grayscale havia criado seu primeiro fundo fiduciário XRP.

