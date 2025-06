Resumo do dia: Wall Street continua as subidas à medida que as tensões no médio oriente desaparecem

O US100 sobe 1,6% e atinge máximos históricos. O setor tecnológico continua a sua impressionante série de vitórias nas bolsas mundiais. A liderar os ganhos estão empresas de semicondutores como a Nvidia e a AMD, que registam subidas de 2% e 5%, respetivamente.

O setor energético continua sob pressão, com empresas como a Exxon Mobil e a Chevron a registarem quedas. Isto sugere uma mudança de capital para a tecnologia e as finanças, à medida que as tensões relacionadas com o conflito no Médio Oriente começam a diminuir. Observa-se também a realização de lucros nas ações do setor da defesa.

Os mercados europeus registaram ganhos ainda mais fortes. O DAX alemão permanece elevado, registando um aumento diário próximo de 1,6%. A taxa de câmbio EUR/USD fortaleceu-se em mais de 0,4%.

Os dados dos EUA ficaram abaixo das previsões. O sentimento do consumidor, de acordo com o Conference Board, caiu inesperadamente para 93, abaixo da previsão de 99,8 e dos 98 registados em maio. As expectativas de inflação diminuíram ligeiramente, estabilizando em 6%, abaixo dos 7% registados em maio.

O Índice S&P Case-Shiller de Preços de Imóveis Residenciais para 20 áreas metropolitanas dos EUA apresentou um ganho de 3,4% no ano , ficando abaixo da estimativa de 4% e abaixo dos 4,1% anteriores. Com ajuste sazonal, os preços caíram -0,3% , mais do que os -0,1% esperados. Os dados de maio foram revistos de -0,1% para -0,2% . O índice regional da Fed de Richmond apresentou uma surpresa positiva modesta, registrando -7 contra -9 esperados .

para 20 áreas metropolitanas dos EUA apresentou um , ficando abaixo da e abaixo dos anteriores. Com ajuste sazonal, os preços caíram , mais do que os esperados. Os dados de maio foram revistos de para . O apresentou uma surpresa positiva modesta, registrando contra . Jerome Powell concluiu o primeiro dia de seu depoimento no Congresso. O presidente do Fed observou que o impacto das mudanças tarifárias sobre a inflação provavelmente se tornará visível com os dados do IPC de junho, julho e agosto . Isso indica que uma decisão decisiva do FOMC sobre se deve cortar as taxas de juros ou mantê-las inalteradas pode não vir até depois desse período .

O presidente do Fed observou que o impacto das mudanças tarifárias sobre a inflação provavelmente se tornará visível com . Isso indica que uma . Nos mercados cambiais, observamos principalmente uma queda do dólar americano , juntamente com ganhos do iene japonês e do franco suíço . O par USD/JPY recua para abaixo de 144,600 , e o Índice do Dólar Americano (USDIDX) cai 0,55% .

, juntamente com . O recua para abaixo de , e o cai . Os dados sobre a inflação canadiana ficaram praticamente em linha com as previsões, mantendo-se em 1,7% a/a , sem alteração em relação à leitura anterior.

ficaram praticamente em linha com as previsões, mantendo-se em , sem alteração em relação à leitura anterior. No entanto, o IPC mensal subiu 0,6% , acima da estimativa de 0,5% e do valor anterior de -0,1% . O IPC subjacente aumentou 0,6% m/m , em comparação com 0,5% anteriormente , com a taxa subjacente anual a permanecer em 2,5% a/a .

, acima da e do valor anterior de . O aumentou , em comparação com , com a . O petróleo bruto caiu mais de 4,5% , impulsionado pela confirmação de um acordo de cessar-fogo , reiterado por Donald Trump e pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu .

, impulsionado pela confirmação de um , reiterado por e pelo . Além disso, os futuros do gás natural caem, com os mercados a precificarem menores probabilidades de fecho do Estreito de Ormuz, enquanto o clima nos EUA sinaliza mais frio após um calor recorde. O ouro cai mais de 2% no intraday. A redução do risco geopolítico — pelo menos temporariamente — remove um importante fator de alta que recentemente impulsionou os preços dos metais preciosos.

De uma perspetiva técnica, a retração de hoje atinge a média móvel exponencial de 50 dias (linha azul no gráfico abaixo), um nível que tem atuado como uma zona de suporte crítica na tendência de alta do OURO nos últimos meses.

(linha azul no gráfico abaixo), um nível que tem atuado como uma zona de suporte crítica na tendência de alta do OURO nos últimos meses. O Bitcoin está em alta de 2%, beneficiando do otimismo do mercado acionista e da fraqueza do dólar. Fonte: NOAA

