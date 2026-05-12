Resumo do dia: Wall Street em queda após dados da inflação

Wall Street está a registar uma onda de vendas generalizada, com os principais índices norte-americanos a permanecerem sob forte pressão. O S&P 500 registou uma queda de cerca de 0,7%, enquanto o Nasdaq foi o que apresentou o pior desempenho, caindo quase 1,9%.

O principal fator por trás da queda de hoje é, sem dúvida, o valor da inflação do IPC, que se revelou mais forte do que o esperado. A inflação nos EUA acelerou para 3,8% em termos homólogos, atingindo o seu nível mais elevado desde maio de 2023, o que aumentou as preocupações de que as taxas de juro possam permanecer elevadas por mais tempo e pesou sobre o sentimento geral do mercado.

O aumento da inflação foi impulsionado principalmente pelos preços mais elevados da energia, incluindo os custos dos combustíveis, que têm sido altamente sensíveis aos desenvolvimentos geopolíticos nos últimos meses. Ao mesmo tempo, a pressão persistente nas categorias de inflação subjacente sugere que o processo de desinflação abrandou claramente, com as pressões elevadas sobre os preços a estenderem-se para além dos componentes mais voláteis da economia.

O Senado dos EUA aprovou Kevin Warsh como membro do Conselho da Reserva Federal, aproximando-o um passo mais de se tornar o próximo presidente da Reserva Federal, com a votação final prevista para o final desta semana. A nomeação é vista como um desenvolvimento importante para a orientação futura da política monetária dos EUA e a abordagem da Reserva Federal em relação à inflação.

Os mercados continuam também a manifestar preocupações quanto à relação potencialmente próxima de Warsh com o atual presidente dos EUA, alimentando dúvidas sobre a futura independência da Reserva Federal.

As tensões geopolíticas em torno do Irão estão a aumentar novamente, com relatos a sugerirem que alguns conselheiros de Donald Trump estão a considerar cada vez mais a possibilidade de retomar as operações militares após o colapso das negociações de cessar-fogo e a rejeição da última proposta por parte do Irão.

O custo total do envolvimento dos EUA no conflito está agora estimado em aproximadamente 29 mil milhões de dólares, o que destaca o crescente fardo fiscal e estratégico do confronto.

Os Estados Unidos estarão também a procurar a cessação permanente das atividades de enriquecimento de urânio do Irão e a transferência de urânio enriquecido para os EUA, condições que Teerão considera inaceitáveis e que estão a agravar ainda mais as tensões nas negociações.

Está agendada uma reunião entre Donald Trump e Xi Jinping em Pequim, nos dias 14 e 15 de maio, onde se espera que as discussões incluam o Irão, os mercados petrolíferos e tensões geopolíticas e comerciais mais amplas.

Os mercados europeus também encerraram a sessão em território negativo, com os principais índices de todo o continente a enfrentarem forte pressão. O CAC 40 francês perdeu quase 1%, enquanto o DAX alemão e o IBEX 35 espanhol registaram ambos quedas de cerca de 1,5%. O FTSE 100 britânico teve um desempenho relativamente melhor, registando apenas perdas modestas.

O petróleo bruto Brent continua a beneficiar da escalada das tensões geopolíticas, com os preços a subirem acentuadamente e a aproximarem-se da marca dos 110 dólares por barril.

Os metais preciosos estão a ser negociados sob uma ligeira pressão. O ouro registou uma queda de cerca de 1%, testando o nível de 4.690 dólares por onça, enquanto a prata também se encontra ligeiramente mais fraca, oscilando perto dos 85 dólares por onça.

Entretanto, as criptomoedas estão a sofrer uma onda de vendas mais acentuada. A Bitcoin registou uma queda de quase 2% e está a testar o nível dos 80.000 dólares, enquanto a Ethereum está a cair mais de 2,5%, descendo abaixo dos 2.300 dólares.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.