Resumo do dia: Setor tecnológico continua a conduzir os índices para máximos

EUA Os índices norte-americanos apresentam resultados mistos. O Dow Jones registou uma queda de cerca de 0,3%, o S&P 500 mantém-se próximo do valor de abertura e o Nasdaq 100 apresenta uma ligeira subida. As valorizações concentram-se principalmente nos setores da tecnologia e da energia, enquanto as ações do setor de consumo ficam para trás.

O Médio Oriente continua a ser a principal fonte de volatilidade. Os EUA realizaram ataques contra alvos militares iranianos, o Irão respondeu atacando uma base norte-americana e a comunicação social iraniana informa que as negociações indiretas com os EUA foram suspensas. O mercado está novamente a precificar o risco para o transporte marítimo através do Golfo Pérsico. No final do dia, Donald Trump afirmou que se espera que Israel e o Hezbollah suspendam as operações.

A Nvidia revelou um novo chip para computadores pessoais destinado a levar capacidades de IA diretamente para computadores portáteis e de secretária. A notícia reforça o otimismo em relação às ações do setor tecnológico, especialmente no segmento da IA.

A Anthropic apresentou, de forma confidencial, documentos para uma oferta pública inicial (IPO) nos EUA.

A Hewlett Packard Enterprise está a subir antes da divulgação dos seus resultados do segundo trimestre. As ações subiram cerca de 5%, atingindo um novo máximo histórico num contexto de otimismo contínuo quanto à procura por servidores de IA.

Os comentários do CEO da Nvidia sobre perturbações menores do que o esperado para as empresas de software estão a apoiar as ações de SaaS em ambos os lados do Atlântico.

Dados macroeconómicos O Índice ISM de Produção dos EUA subiu em maio de 52,7 para 54,0, o nível mais alto desde maio de 2022. O valor ficou acima das expectativas do mercado. As novas encomendas aumentaram para 56,8, mas o índice de preços permanece muito elevado, em 82,1. Os dados confirmam tanto a melhoria da atividade como o risco de que a pressão inflacionária se torne enraizada.

Europa Os índices europeus encerraram a sessão em baixa. O STOXX 600 caiu cerca de 0,8%, à medida que as tensões no Médio Oriente se reacenderam.

O chefe do Gabinete Presidencial da Ucrânia, Kyrylo Budanov, afirmou que um cessar-fogo «até ao inverno» é «realista».

Dados macroeconómicos Os dados do PMI da indústria transformadora da zona euro revelaram que a melhoria está a abrandar. O índice caiu de 52,2 para 51,6, embora tenha permanecido acima do limiar de 50.

Forex O dólar está a valorizar-se face às principais moedas. O índice do dólar subiu cerca de 0,3%, o EURUSD desceu para 1,16 e o USDJPY aproxima-se dos 160. Os mercados cambiais estão a reagir a uma combinação de tensões geopolíticas, aumento dos preços do petróleo e rendimentos mais elevados das obrigações. Matérias-primas O petróleo Brent subiu cerca de 4%, para cerca de 95 dólares por barril. O mercado está novamente a precificar o risco de novas perturbações no Golfo Pérsico e as dificuldades em reabrir totalmente as rotas de transporte através da região.

O ouro está a cair, apesar do aumento do risco geopolítico. Os preços à vista caíram cerca de 1,9% para 4.451 dólares por onça, uma vez que um dólar mais forte e rendimentos mais elevados reduzem o apelo do metal. Criptomoedas O mercado de criptomoedas continua mais fraco do que o dos mercados bolsistas. A Bitcoin iniciou junho em cerca de 73 000 dólares, num contexto de saídas de fundos ETF e crescente incerteza geopolítica. A Ethereum registou uma descida de cerca de 2%.

O sentimento em relação às criptomoedas foi agravado pela venda de 35 Bitcoins pela Strategy.

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