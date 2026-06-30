📊 Macroeconomia e Calendário Macroeconómico Reino Unido : O produto interno bruto (PIB) real no primeiro trimestre cresceu 0,6% em relação ao trimestre anterior e registou um aumento de 0,9% em relação ao mesmo período do ano anterior , o que correspondeu exatamente à previsão trimestral (0,6%) e ficou ligeiramente abaixo da previsão anual. No entanto, os dados mensais do ONS sugerem alguma perda de dinamismo, uma vez que o PIB real diminuiu 0,1% em abril de 2026 , indicando uma atividade moderada no início do segundo trimestre.

: O produto interno bruto (PIB) real no primeiro trimestre e registou , o que correspondeu exatamente à previsão trimestral (0,6%) e ficou ligeiramente abaixo da previsão anual. No entanto, os dados mensais do ONS sugerem alguma perda de dinamismo, uma vez que o PIB real , indicando uma atividade moderada no início do segundo trimestre. Polónia: O valor preliminar da inflação do IPC para junho ascendeu a 2,5% em termos homólogos (previsão: 2,7% em termos homólogos, valor anterior: 3,1% em termos homólogos) e registou uma queda de -0,5% em termos mensais (previsão: -0,2% em termos mensais, valor anterior: -0,3% em termos mensais). O facto de a inflação se situar exatamente na meta significa que o MPC não terá qualquer pretexto para alterar as taxas de juro nos próximos meses.

O valor preliminar da inflação do IPC para junho (previsão: 2,7% em termos homólogos, valor anterior: 3,1% em termos homólogos) e registou uma (previsão: -0,2% em termos mensais, valor anterior: -0,3% em termos mensais). O facto de a inflação se situar exatamente na meta significa que o MPC não terá qualquer pretexto para alterar as taxas de juro nos próximos meses. Estados Unidos: O número de vagas de emprego, de acordo com os dados do JOLTS relativos a maio, situou-se em 7,594 milhões , mantendo-se num nível praticamente inalterado em comparação com o valor revisto em baixa de abril (7,585 milhões), mas superando o nível de consenso de 7,3 milhões. Estes dados sugerem uma procura estável de mão-de-obra, ao mesmo tempo que o crescimento da massa salarial se acelerou recentemente.

O número de vagas de emprego, de acordo com os , mantendo-se num nível praticamente inalterado em comparação com o valor revisto em baixa de abril (7,585 milhões), mas superando o nível de consenso de 7,3 milhões. Estes dados sugerem uma procura estável de mão-de-obra, ao mesmo tempo que o crescimento da massa salarial se acelerou recentemente. O Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board aumentou 0,6 pontos em junho, para 91,2 pontos (previsão: 94,4 pontos), após uma revisão em baixa em relação ao mês anterior, com a queda dos preços da gasolina a ajudar a compensar as preocupações com o emprego. O índice PMI de Chicago de junho subiu acima das expectativas, para 56,7 pontos , contra uma previsão de 55,9 pontos (valor anterior: 62,7 pontos).

(previsão: 94,4 pontos), após uma revisão em baixa em relação ao mês anterior, com a queda dos preços da gasolina a ajudar a compensar as preocupações com o emprego. O , contra uma previsão de 55,9 pontos (valor anterior: 62,7 pontos). Alemanha : A inflação preliminar do IPC para junho abrandou para 2,3% em termos homólogos (previsão: 2,6%) e registou uma descida de -0,3% em termos mensais (previsão: 0,0%), enquanto o índice IHPC harmonizado situou-se em 2,4% em termos homólogos (previsão: 2,5%) e -0,2% em relação ao mês anterior (previsão: 0,0%), respetivamente.

: A inflação preliminar do IPC para junho (previsão: 2,6%) e (previsão: 0,0%), enquanto o índice IHPC harmonizado situou-se em (previsão: 2,5%) e (previsão: 0,0%), respetivamente. China: Os indicadores oficiais de atividade económica relativos a junho revelaram-se melhores do que as previsões. O PMI do setor industrial da CFLP subiu para 50,3 pontos (previsão: 50,1 pontos), e o PMI do setor de serviços da CFLP situou-se nos 50,2 pontos (previsão: 49,9 pontos). 📈 Bolsas de Valores e Mercados de Ações Estados Unidos (Wall Street) : Os principais índices norte-americanos registaram uma forte sessão na terça-feira, encerrando o melhor trimestre dos últimos seis anos . À noite, na Europa, o S&P 500 subiu 0,8% , enquanto o Nasdaq 100, com forte presença do setor tecnológico, ganhou 1,8% , impulsionado por uma recuperação das fabricantes de chips e por sinais de resiliência económica que alimentam o otimismo quanto aos resultados das empresas.

: Os principais índices norte-americanos registaram uma forte sessão na terça-feira, encerrando o . À noite, na Europa, o , enquanto o , impulsionado por uma recuperação das fabricantes de chips e por sinais de resiliência económica que alimentam o otimismo quanto aos resultados das empresas. O índice industrial Dow Jones registou um ganho mais modesto de 0,3% . A subida do mercado bolsista ao longo dos últimos três meses impulsionou o valor de mercado do S&P 500 em uns impressionantes 8 biliões de dólares . O final do primeiro semestre do ano foi apelidado de «monstruoso», apesar do difícil contexto geopolítico e da volatilidade. A estratégia de «comprar na descida» tornou-se a escolha por defeito dos investidores particulares , que adquiriram ativos no valor de quase 3,5 vezes a média diária durante as sessões de queda do S&P 500.

. A subida do mercado bolsista ao longo dos últimos três meses . O final do primeiro semestre do ano foi apelidado de «monstruoso», apesar do difícil contexto geopolítico e da volatilidade. A , que adquiriram ativos no valor de quase 3,5 vezes a média diária durante as sessões de queda do S&P 500. Simultaneamente, uma rotação de capital mais ampla das grandes empresas tecnológicas para as de pequena capitalização e segmentos subvalorizados fez com que o S&P 500 registasse uma queda de 1,8% em junho, na véspera do fim do mês, colocando-o a caminho do segundo pior mês de junho desde 2015 .

. Mercados da Europa e do Mundo: As bolsas de valores europeias registaram um fecho misto na sessão de terça-feira. O índice abrangente Stoxx Europe subiu 0,9%, e o DAX alemão disparou 1,4%. O FTSE 100 britânico ganhou uns simbólicos 0,1%, enquanto o CAC francês recuou 0,4% e o Swiss Market Index (SMI) suíço perdeu 0,1%. O índice global MSCI World subiu 0,6% ao mesmo tempo. 💱 Moedas Principais pares de moedas : A taxa de câmbio EURUSD manteve-se acima de 1,14, apesar do fortalecimento do dólar norte-americano durante a manhã**. O GBPUSD manteve-se acima de 1,3250.**

: A taxa de câmbio EURUSD manteve-se acima de 1,14, apesar do fortalecimento do dólar norte-americano durante a manhã**. O GBPUSD manteve-se acima de 1,3250.** Venda massiva do iene japonês: A moeda japonesa caiu mais 0,4% na terça-feira, para 162,67 por dólar. O iene encontra-se no seu nível mais baixo dos últimos 40 anos, ultrapassando os seus máximos face ao dólar registados em julho de 2024. 🛢️ Matérias-primas e energia Petróleo bruto : O mercado petrolífero registou a maior queda trimestral de preços desde o início da pandemia , e os futuros do petróleo Brent caíram aproximadamente 30% no segundo trimestre (excluindo renovações), o que anulou quase na totalidade o prémio geopolítico causado pelo início da guerra entre os EUA e o Irão em fevereiro.

: O mercado petrolífero registou a , e os futuros do petróleo Brent (excluindo renovações), o que anulou quase na totalidade o prémio geopolítico causado pelo início da guerra entre os EUA e o Irão em fevereiro. No final de junho, o preço dos contratos de setembro do Brent oscilava em torno dos 73 dólares por barril , enquanto o WTI norte-americano para agosto caiu 1%, para níveis inferiores a 70 dólares

, enquanto o A reviravolta no lado da oferta foi provocada pela assinatura de um memorando temporário e pelo início das negociações de paz em Doha (Catar), com a participação de Jared Kushner e Steve Witkoff, o que permitiu o regresso do tráfego de petroleiros no crítico Estreito de Ormuz a quase 80% do nível pré-guerra, de acordo com a Goldman Sachs (e à norma de 30–40 unidades por dia, segundo a Morgan Stanley). Embora os dados oficiais de satélite mostrem apenas 1/3 da norma, tal deve-se ao facto de muitos navios navegarem com os transponders desligados, na sequência dos ataques ocorridos no fim de semana contra dois navios porta-contentores.

(e à norma de 30–40 unidades por dia, segundo a Morgan Stanley). Embora os dados oficiais de satélite mostrem apenas 1/3 da norma, tal deve-se ao facto de muitos navios navegarem com os transponders desligados, na sequência dos ataques ocorridos no fim de semana contra dois navios porta-contentores. O Morgan Stanley reviu em baixa as suas previsões para o preço do Brent Dated para o terceiro e quarto trimestres de 2026 em 15 e 5 dólares, respetivamente, para um nível médio de 75 dólares por barril , alertando para um excesso de oferta estrutural causado pelo desbloqueio do Médio Oriente, pela fraca procura na China e pelas fortes exportações dos EUA.

, alertando para um excesso de oferta estrutural causado pelo desbloqueio do Médio Oriente, pela fraca procura na China e pelas fortes exportações dos EUA. Metais preciosos (ouro) : As cotações do ouro à vista registaram uma recuperação modesta de 0,3%, para 4030 dólares por onça , estabilizando-se ligeiramente acima do limiar psicológico dos 4000 dólares no final de junho. Apesar disso, desde o início do conflito em fevereiro, o metal precioso perdeu cerca de 25% do seu valor , rompendo suportes-chave, e a sua queda total em relação aos picos do inverno (aproximadamente 5 600 dólares) atinge 30% .

: As cotações do ouro à vista , estabilizando-se ligeiramente acima do limiar psicológico dos 4000 dólares no final de junho. Apesar disso, desde o início do conflito em fevereiro, o metal precioso , rompendo suportes-chave, e a sua queda total em relação aos picos do inverno (aproximadamente 5 600 dólares) atinge . A situação relativa à autonomia do banco central foi estabilizada pela decisão do Supremo Tribunal dos EUA, que permitiu que a governadora Lisa Cook permanecesse no Conselho de Governadores durante o litígio com o presidente Donald Trump, que pretendia a sua destituição. ₿ Criptomoedas Bitcoin (BTC) : O preço da moeda digital mais popular registou um claro enfraquecimento, caindo 3% para um nível ligeiramente acima dos 58 000 dólares

: O preço da moeda digital mais popular registou um claro enfraquecimento, Ether (ETH): A segunda maior criptomoeda seguiu a tendência do mercado, caindo também 3% para uma cotação de 1 568 dólares.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.