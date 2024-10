Resumo do dia: Wall Street reduz os ganhos iniciais com o risco geopolítico a aumentar 🔴

Os índices americanos reduziram os ganhos da primeira parte do dia, na sequência de relatos de uma possível escalada do conflito no Médio Oriente, especificamente uma potencial resposta israelita aos recentes ataques com mísseis iranianos, ou seja, um ataque a instalações de energia, de acordo com informações fornecidas à NBC pela administração americana.

O petróleo rapidamente recupera de cerca de 76,5 dólares para quase 78 dólares após estes relatórios, e alguns dos ganhos em Wall Street foram apagados. As ações da Nvidia ainda estão a ganhar mais de 3%; o sentimento na indústria de software é muito positivo hoje.

O índice das empresas de tecnologia US100 é o que mais ganha, para 20.200 pontos, ou seja, cerca de 1,00%. O US500 ganha 0,58% para 5.780 pontos, enquanto o índice de empresas de pequena capitalização US2000 está a negociar sem alterações significativas.

Os ganhos do índice US100 são apoiados pelo sector dos semicondutores, especialmente pelas acções da Nvidia, que subiram 3,20% hoje. O melhor sentimento sobre as ações pode ser atribuído a informações que indicam uma procura significativa sustentada dos chips da empresa, incluindo os novos chips Blackwell. Ganhos igualmente impressionantes foram registados pela Palantir (PLTR.US) e pela Palo Alto Networks (PANW.US).

Os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos subiram hoje para 4,3%, o dólar alargou os ganhos, pressionando os metais preciosos. A prata perde quase 4% e o ouro mais de 1%.

A balança comercial para o período atual ascendeu a -70,4 mil milhões de dólares, ligeiramente melhor do que os -70,6 mil milhões estimados. O défice comercial do mês passado foi revisto de -$78,8 mil milhões para -$78,9 mil milhões. O défice da balança comercial de bens melhorou para -94,22 mil milhões de dólares, face a -102,8 mil milhões de dólares no mês anterior, enquanto o excedente dos serviços aumentou ligeiramente para 24,4 mil milhões de dólares. O défice comercial com a China em agosto ascendeu a -27,88 mil milhões de dólares, em comparação com -30,12 mil milhões de dólares em julho.

Os índices bolsistas chineses tiveram uma sessão muito fraca, com o CHN.cash a perder mais de 10%, após a conferência de hoje dos decisores políticos chineses ter desapontado as expectativas dos investidores, lançando dúvidas sobre a sustentabilidade de novos ganhos no mercado bolsista chinês.

Os reguladores indicaram que a economia está a caminho de um crescimento de 5% do PIB, mas lançaram dúvidas sobre se as medidas de estímulo a curto prazo se traduzirão em procura, e não deram garantias de novos estímulos fiscais altamente antecipados.

A sessão europeia decorreu hoje num clima misto, com perdas significativas nas acções de empresas de recursos e de moda, que recentemente tinham estado a ganhar fortemente com a onda de otimismo relacionada com a China. As acções da Swatch e da Kering registaram quedas de 7% e 5%, respetivamente; no entanto, a Hermes recuperou as perdas iniciais e fechou perto de níveis neutros.

Os contratos de algodão recuperaram acima dos 72 dólares por fardo, após uma venda de mais de 3%, impulsionada por um dólar forte, quedas na China e preços do petróleo mais baixos.

A Bitcoin registou vários picos de forte volatilidade, mas ainda está a ser negociado em torno de 63.000 USD; o sentimento do mercado de criptomoedas permanece misto.

