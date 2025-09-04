Resumo do dia: Wall Street sobe apesar de dados mistos no ISM e ADP🗽

Os índices dos EUA estão a subir hoje, apesar de um conjunto misto de dados da ADP e do ISM Services. O US100 subiu mais de 0,5%, enquanto os futuros do Dow Jones (US30) estão a subir quase 0,7% antes do importante relatório NFP, previsto para amanhã às 12h30 GMT. Os mercados europeus também tiveram uma sessão sólida, com o DAX a fechar 0,72% mais alto e tanto o FTSE 100 como o Euro Stoxx 50 a avançarem mais de 0,4%.

O US100 subiu mais de 0,5%, enquanto os futuros do Dow Jones (US30) estão a subir quase 0,7% antes do importante relatório NFP, previsto para amanhã às 12h30 GMT. Os mercados europeus também tiveram uma sessão sólida, com o DAX a fechar 0,72% mais alto e tanto o FTSE 100 como o Euro Stoxx 50 a avançarem mais de 0,4%. Em Wall Street, as ações da Alphabet estão sob pressão, enquanto a Amazon lidera o grupo das grandes empresas de tecnologia com um ganho de quase 4%. No setor de semicondutores, a Taiwan Semiconductor está notavelmente mais fraca, apesar da força generalizada em todo o setor. Após o fecho, a Broadcom (AVGO.US) divulgará seus resultados. Reportagens dos media sugerem que a Microsoft deve evitar multa da UE com oferta de desmembramento do Teams. Stocks de petróleo bruto: 2,415 milhões (previsão -1,9 milhões, anterior -2,392 milhões) Stocks de gasolina: -3,795 milhões (previsão -1,4 milhões, anterior -1,236 milhões) Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Stocks de Cushing: 1,590 milhões (anterior -0,838 milhões)

Do Fed, John Williams adotou um tom ligeiramente dovish, observando que é improvável que a inflação nos EUA retorne à meta até 2027. Ele enfatizou que a política monetária continua restritiva, alertou para os riscos de desaceleração do mercado de trabalho e descreveu a inflação dos serviços como “aceitável” e apontando na direção certa.

Os novos dados dos EUA continuam a mostrar pressões elevadas sobre os preços dos serviços, embora o índice ISM de preços pagos tenha ficado ligeiramente abaixo das previsões, ainda oscilando perto de 70. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho mostra sinais de arrefecimento, com o relatório ADP e o subíndice de emprego ISM a enfraquecerem. Principais divulgações de dados dos EUA: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app

Índice ISM de Serviços: 52 (Previsão: 51; Anterior: 50,1)

(Previsão: 51; Anterior: 50,1) Índice de Atividade Empresarial: 55 (Previsão: 53; Anterior: 52,6)

(Previsão: 53; Anterior: 52,6) Índice de Emprego: 46,5 (Anterior: 46,4)

(Anterior: 46,4) Índice de Preços Pagos: 69,2 (Anterior: 69,9)

(Anterior: 69,9) Pedidos de subsídio de desemprego: 237 mil (Previsão: 230 mil; Anterior: 229 mil)

(Previsão: 230 mil; Anterior: 229 mil) Balança comercial: –78,30 mil milhões de dólares (Previsão: –77,70 mil milhões; Anterior: –59,10 mil milhões)

(Previsão: –77,70 mil milhões; Anterior: –59,10 mil milhões) Variação do emprego ADP: 54 mil (Previsão: 73 mil; Anterior: 104 mil) No setor de tecnologia, a Salesforce lidera as quedas, com uma baixa de quase 6% após divulgar uma previsão de receita abaixo do esperado. Embora o lucro por ação e as vendas trimestrais tenham superado as expectativas, os investidores estão preocupados com a desaceleração do crescimento, que alguns temem que possa sinalizar uma retração do mercado. O CEO Marc Benioff minimizou os riscos relacionados à IA, insistindo que a tecnologia não é uma ameaça. Em outro lugar, as ações da GitLab caíram mais de 7% após uma mudança no cargo de diretor financeiro e perspectivas mais fracas.

No plano macroeconómico, o dólar americano está a fortalecer , com o índice do dólar a subir quase 0,3%. O sentimento em relação às criptomoedas continua fraco — o Bitcoin caiu quase 2% e o Ethereum mais de 3% . Os metais preciosos também estão sob pressão, com o ouro a cair mais de 0,5% e a prata a recuar quase 2% , enquanto os metais industriais apresentaram uma volatilidade muito limitada.

, com o índice do dólar a subir quase 0,3%. O sentimento em relação às criptomoedas continua fraco — . Os metais preciosos também estão sob pressão, com , enquanto os metais industriais apresentaram uma volatilidade muito limitada. As commodities energéticas também estão mais fracas: o petróleo perdeu mais de 1% hoje, após o relatório misto da EIA sobre os stocks, enquanto o gás natural foi negociado estável, após os dados de armazenamento mostrarem um aumento de 55 bcf, em linha com as expectativas.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.