Resumo do dia: Wall Street sobre pressão com queda das tecnológicas 📉 Café derrete mais de 4%

Os dados do PMI para setembro surpreenderam os mercados: na França, houve um declínio, enquanto na Alemanha os índices compostos e de serviços subiram, ambos acima da marca de 52. No entanto, a atividade industrial caiu de 50,2 para 48,5.

No Reino Unido, os dados do PMI de setembro de 2025 desapontaram os investidores. O PMI de serviços caiu para 51,9 pontos (previsão: 53,0), enquanto o PMI de manufatura caiu para 46,2 (previsão: 47,1). O PMI composto também ficou em 51,9, abaixo das expectativas do mercado de 53.

Os índices bolsistas europeus encerraram a sessão com resultados mistos. O DAX alemão caiu mais de 0,3%, enquanto o FTSE britânico terminou estável. Em Wall Street, os índices registam ligeiras quedas, lideradas pela Nvidia e pela Oracle, com quedas de 3% e mais de 4%, respetivamente. O Nasdaq 100 recua mais de 0,7%.

Os dados preliminares do PMI dos EUA para setembro mostram um abrandamento económico moderado. Tanto os dados dos serviços como os da indústria transformadora indicaram uma ligeira desaceleração e ficaram abaixo das expectativas. O PMI composto foi de 53,6, um pouco abaixo da previsão de 54.

O Índice Richmond Fed para setembro ficou bem abaixo das expectativas, em -17 contra a previsão de -5 e a leitura anterior de -7.

Jerome Powell sinalizou que a Fed está pronta para ajustar a política e reduzir as taxas de juros, dando mais atenção ao enfraquecimento do mercado de trabalho. No entanto, a Fed ainda considera que as tarifas têm um impacto pró-inflacionário sustentado.

Michelle Bowman, do Federal Reserve, expressou preocupação com o risco crescente de desaceleração do mercado de trabalho nos EUA. Ela alertou que, se as condições de demanda não melhorarem, as empresas podem começar a cortar empregos nos próximos meses.

Os responsáveis do Fed, Goolsbee e Bostic, também comentaram hoje a política monetária. Ambos se inclinaram para cortes moderados nas taxas e enfatizaram que os dados do mercado de trabalho — que enfraqueceram durante o verão — serão acompanhados de perto.

O banco central da Suécia, Riksbank, inesperadamente reduziu as taxas de juro para 1,75% (de 2,00%) para apoiar a economia em meio a uma desaceleração. No entanto, sinalizou que este pode ser o último corte no ciclo atual, com as taxas provavelmente permanecendo no novo nível por um período prolongado.

Na Polónia, a taxa de desemprego subiu para 5,5% em setembro de 2025, em linha com as expectativas do mercado (anteriormente 5,4%). O Ministério do Trabalho observou que o aumento se deve às novas regulamentações introduzidas em junho, que reduziram o número de pessoas removidas dos registros de desemprego.

Os futuros do café arábica na ICE caíram quase 4,5% hoje, devido a previsões de chuvas mais intensas no Brasil. Os preços não reagiram às críticas de Donald Trump ao Brasil e ao presidente Lula, que apontaram para a manutenção de altas tarifas sobre as exportações brasileiras no futuro próximo.

O sentimento do mercado de criptomoedas continua fraco – Bitcoin caiu quase 1%, sendo negociado perto de US$ 112.000. Enquanto isso, os metais tiveram uma forte alta: a platina subiu mais de 5% e o ouro subiu mais de 0,8%. A combinação de um mercado de trabalho enfraquecido e preços em alta nos EUA está alimentando preocupações com a estagflação.

