Gráfico do dia - US100 (16.10.2025)

Principais conclusões O Nasdaq está a subir após os fortes lucros da gigante taiwanesa de semicondutores TSMC.



O excelente relatório da TSMC — que mostra um crescimento de quase 40% nos lucros em relação ao ano anterior — complementa os sólidos resultados divulgados ontem pela ASML.



Os investidores estão cada vez mais convencidos de que o interesse pela IA continua imenso, o que está a impulsionar o sentimento do mercado e a amenizar as preocupações com a guerra comercial.

Os resultados da TSMC (TSM.US), um dos principais intervenientes no mercado global de semicondutores, demonstraram que a IA está a permitir que algumas empresas obtenham lucros significativos. O otimismo em torno da infraestrutura de IA e das empresas ligadas a essa tendência atenuou a incerteza sobre as relações comerciais entre os EUA e a China. O relatório muito forte da TSMC de hoje está em linha com os resultados de ontem da ASML — uma empresa crucial para a infraestrutura de IA através das suas máquinas de litografia EUV — que também superou as expectativas. Como resultado, os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão a ser negociados 0,4% acima, ultrapassando claramente os 25.000 pontos. Nas negociações pré-mercado, as ações de empresas relacionadas à infraestrutura de IA, como Broadcom, Nvidia, AMD e Arista Networks, também estão a valorizar. Os investidores ainda não têm detalhes sobre as negociações em curso entre Washington e Pequim, e parece que chegar a um possível acordo pode demorar mais tempo. O mercado considera o resultado incerto, mas não está a precificar riscos adicionais hoje. Além disso, ainda não está claro se um acordo final seria escalonado ou se ambos os lados poderiam chegar a um compromisso diplomático envolvendo concessões mútuas. O Ministério do Comércio da China comentou hoje sobre os subsídios dos EUA para veículos elétricos, afirmando que a discriminação contra produtos chineses viola as regras da OMC. Enquanto isso, a perspectiva de uma reunião entre Trump e Xi ressurgiu, deixando os mercados esperançosos por um resultado positivo nas negociações entre os EUA e a China. Resultados da TSMC Receita: NT$ 989,92 mil milhões (+30% a/a; expectativa de NT$ 967,7 mil milhões)

NT$ 989,92 mil milhões (+30% a/a; expectativa de NT$ 967,7 mil milhões) Lucro líquido: NT$ 452,3 mil milhões (+39% a/a; expectativa de NT$ 405,5 mil milhões)

NT$ 452,3 mil milhões (+39% a/a; expectativa de NT$ 405,5 mil milhões) Margem bruta: 59,5% (2º trimestre: 58,6%; expectativa de 57,1%)

59,5% (2º trimestre: 58,6%; expectativa de 57,1%) Perspetivas de receita para 2026: crescimento de ~30% a/a no ponto médio (anteriormente ~30% a/a) → USD 117,4–121,9 mil milhões (previsão de USD 120,6 mil milhões) Gráfico US100 O contrato futuro do Nasdaq 100 está atualmente a ser negociado cerca de 300 pontos abaixo do seu máximo histórico e, semelhante ao final de agosto, tem-se mantido acima da MME de 50 dias (linha laranja). Fonte: xStation5

