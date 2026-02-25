Resumo do dia - Wall Street todo à espera da Nvidia(25.02.2026)

Os índices de Wall Street estão a avançar firmemente durante a sessão de quarta-feira, enquanto o mercado aguarda os resultados da Nvidia, atualmente a maior empresa de capital aberto do mundo.

O Nasdaq 100 subiu até 1%, enquanto o S&P 500 registou ganhos de aproximadamente 0,7%.

A Nvidia deverá divulgar os seus resultados após o fecho do mercado, com os mercados a anteciparem um aumento de quase 70% nas receitas, para quase 66 mil milhões de dólares. Os investidores estão a apostar numa superação significativa das estimativas consensuais, com o mercado de opções a sugerir uma variação de cerca de 5% em qualquer direção. As ações da Nvidia subiram mais de 2% antes da divulgação, sendo negociadas perto de níveis recordes. Notavelmente, empresas semelhantes, como a TSMC e a ASML, estão em máximos históricos, enquanto os clientes da Nvidia relataram recentemente expectativas de despesas de capital recordes nos seus últimos relatórios. O dólar está sob ligeira pressão hoje, com o EUR/USD a regressar acima do nível de 1,18. O enfraquecimento do dólar e a incerteza global em torno das futuras medidas de Donald Trump sobre tarifas e o Irão impulsionaram os preços do ouro em mais de 1%, para mais de US$ 5.200, enquanto a prata subiu acima de US$ 90 (+4%). Donald Trump ofereceu poucas surpresas durante seu discurso sobre o estado da União, reiterando a necessidade de manter sua estratégia tarifária e expressando o desejo de resolver a questão do Irão por meio de um novo acordo. O mercado de criptomoedas está a mostrar um forte impulso hoje, com o Bitcoin a ganhar 7%, sendo negociado perto de US$ 69.000, enquanto o Ethereum subiu 11%, voltando a ficar acima de US$ 2.000. A Warner Bros indicou que a Paramount apresentou uma nova oferta de aquisição a US$ 31 por ação, representando potencialmente uma oferta superior à apresentada pela Netflix. Os dados mensais de inflação da Austrália superaram as expectativas, aumentando a probabilidade de outro aumento da taxa pelo RBA; consequentemente, o AUD/USD está a ganhar quase 1% hoje. O iene permanece fraco em meio a especulações de que o governo prefere uma moeda mais barata e se opõe a aumentos das taxas de juro, empurrando o USD/JPY acima de 156. Os preços do petróleo bruto permanecem elevados devido aos riscos associados a possíveis ataques dos EUA ao Irão; apesar da preferência declarada de Trump por uma resolução pacífica, as suas observações de que o Irão está a reconstruir instalações nucleares durante as negociações aumentaram a probabilidade percebida de ataques aéreos iminentes. Os stocks de petróleo bruto dos EUA aumentaram quase 16 milhões de barris hoje, um aumento acentuado em relação ao aumento previsto de 2 milhões de barris; embora os stocks estejam acima dos níveis do ano passado, eles permanecem abaixo da média de cinco anos. Face aos preços elevados e ao excesso de oferta significativo, países como a Rússia e o Irão estão a baixar os seus preços oficiais de exportação do petróleo bruto. A CME comunicou uma falha técnica, suspendendo a negociação de gás natural e metais; a interrupção ocorre antes do First Position Day de amanhã e do First Notice Day de sexta-feira para contratos de futuros.



