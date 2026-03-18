Abertura de Wall Street: Guerra volta a alterar o sentimento do mercado

Principais conclusões Escalada do conflito: O ataque de Israel ao enorme campo de gás de South Pars, no Irão, desencadeou ameaças de retaliação contra ativos energéticos em todo o Golfo Pérsico. O petróleo Brent subiu mais de 5% hoje, atingindo os 110 dólares por barril, enquanto o gás TTF registou um aumento semelhante, chegando a quase 55 euros/MWh . Surpresa na inflação

O ataque de Israel ao enorme campo de gás de South Pars, no Irão, desencadeou ameaças de retaliação contra ativos energéticos em todo o Golfo Pérsico. O subiu mais de 5% hoje, atingindo os por barril, enquanto o registou um aumento semelhante, chegando a quase . Um inesperado aumento de 0,7% m/m no IPP de fevereiro sugere que as pressões sobre os preços estavam a acelerar muito antes do início das hostilidades.

sugere que as pressões sobre os preços estavam a acelerar muito antes do início das hostilidades. Fed encurralada: Os mercados praticamente abandonaram as apostas em cortes das taxas de juro em 2026, antes do discurso antecipado de Jerome Powell hoje.

Panorama do mercado A abertura de quarta-feira em Wall Street registou uma forte retração, pondo fim a uma recuperação de dois dias. Os investidores debatem-se com uma mistura volátil de dados macroeconómicos e riscos geopolíticos. Vale a pena referir que, após a sessão de hoje, ocorrerá uma renovação dos contratos de futuros; consequentemente, qualquer subida na abertura de amanhã deve ser vista como um ajustamento técnico e não como uma melhoria repentina do sentimento subjacente. O ataque às infraestruturas de transporte e distribuição de petróleo iranianas provocou uma nova subida dos preços do petróleo, que subiram quase 50% desde o início do conflito, a 28 de fevereiro, e mais de 70% desde o início do ano. O espectro de uma inflação «persistente», agravado por um choque maciço no abastecimento energético, alimenta os receios de que a Reserva Federal seja forçada a manter uma postura de política restritiva por muito mais tempo do que o previsto. Embora os bancos centrais possam não regressar imediatamente a aumentos ativos das taxas — dadas as diferenças estruturais em relação à crise de 2022 —, existe um consenso crescente de que hesitar na esperança de um rápido «regresso ao normal» poderá revelar-se um erro de política. Análise Técnica: US500 O S&P 500 caiu aproximadamente 0,6% , apagando o otimismo das duas sessões anteriores. O índice encontra-se atualmente em baixa de cerca de 0,5%, podendo formar um padrão de engulfing de baixa na sequência da recuperação de ontem. Níveis-chave: Um fecho abaixo de 6.700 poderá precipitar um novo teste da zona de procura acima de 6.600 .

Um fecho abaixo de poderá precipitar um novo teste da zona de procura acima de . O Fator de Rollover: Após o rollover, espera-se que o US500 abra cerca de 50 pontos acima do atual contrato de março.

Após o rollover, espera-se que o US500 abra cerca de 50 pontos acima do atual contrato de março. Powell em Destaque: A evolução dos preços será provavelmente ditada pela retórica de Jerome Powell hoje. A questão crítica continua a ser se a Fed irá sinalizar o risco de um regresso secular à inflação ou se irá considerar o choque de oferta impulsionado pelo petróleo como um evento transitório que não requer uma mudança na trajetória monetária mais ampla. Resumo das empresas: IA e semicondutores desafiam a recessão geral Micron Technology: A fabricante de chips continua a ser um destaque para 2026, impulsionada pelo boom da memória. Os mercados preparam-se para os resultados financeiros a serem divulgados após o fecho do mercado, que servirão como um teste decisivo para o setor.

A fabricante de chips continua a ser um destaque para 2026, impulsionada pelo boom da memória. Os mercados preparam-se para os resultados financeiros a serem divulgados após o fecho do mercado, que servirão como um teste decisivo para o setor. Setor Ótico: Applied Optoelectronics (+9,5%) , Lumentum (+10%) e Coherent (+6,4%) registaram fortes subidas na sequência da Conferência de Comunicações por Fibra Ótica de Los Angeles, onde as equipas de gestão apresentaram orientações otimistas sobre a procura de infraestruturas de IA.

, e registaram fortes subidas na sequência da Conferência de Comunicações por Fibra Ótica de Los Angeles, onde as equipas de gestão apresentaram orientações otimistas sobre a procura de infraestruturas de IA. Swarmer Inc: A estreante no setor de software para drones impulsionado por IA continuou a sua ascensão meteórica, ganhando mais de 90% . Atualmente, destaca-se como a oferta pública inicial (IPO) mais bem-sucedida dos EUA no último ano.

A estreante no setor de software para drones impulsionado por IA continuou a sua ascensão meteórica, ganhando mais de . Atualmente, destaca-se como a oferta pública inicial (IPO) mais bem-sucedida dos EUA no último ano. CF Industries: A produtora de fertilizantes caiu inicialmente 4,0% depois de a Mizuho ter rebaixado a ação para «desempenho inferior», argumentando que a recuperação impulsionada pelo bloqueio do Estreito de Ormuz estava exagerada. No entanto, as ações recuperaram para território positivo a par da subida dos preços do petróleo; a ação registou uma subida de 60% desde o início do ano.

A produtora de fertilizantes caiu inicialmente 4,0% depois de a ter rebaixado a ação para «desempenho inferior», argumentando que a recuperação impulsionada pelo bloqueio do Estreito de Ormuz estava exagerada. No entanto, as ações recuperaram para território positivo a par da subida dos preços do petróleo; a ação registou uma subida de 60% desde o início do ano. Lululemon: As ações continuam sob pressão na sequência de uma previsão de um segundo ano consecutivo de lucros em declínio, agravada por erros de produto e um vazio de liderança.

As ações continuam sob pressão na sequência de uma previsão de um segundo ano consecutivo de lucros em declínio, agravada por erros de produto e um vazio de liderança. Ativos Digitais: Entidades ligadas às criptomoedas, como a Gemini Space Station, recuaram depois de o Citi ter revisto em baixa as suas previsões para o preço da Bitcoin, citando o lento progresso legislativo nos EUA.

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