Wall Street regista uma tendência de queda antes da decisão da Reserva Federal Americana, com o sentimento do mercado a ser pressionado por um índice de inflação dos produtores superior ao esperado e pela crescente incerteza sobre a forma como o banco central irá responder a um contexto de inflação cada vez mais desafiante.

O Dow Jones registou uma queda de 351 pontos, ou 0,8%, enquanto o S&P 500 recuou 0,5% e o Nasdaq Composite desceu 0,5%. Este tipo de movimento reflete um mercado que está claramente a reduzir a exposição ao risco apenas algumas horas antes do anúncio da FED.

A principal surpresa macroeconómica veio da inflação ao produtor nos EUA. O PPI subiu 0,7% em relação ao mês anterior em fevereiro, bem acima do consenso de 0,3%, sugerindo que as pressões inflacionistas já se estavam a acumular antes do início do conflito com o Irão. Por outras palavras, o Fed não chega a esta reunião com a inflação firmemente sob controlo.

Tarifas e petróleo

De acordo com a CrossCheck Management, o valor mais elevado do PPI é em grande parte impulsionado pelas tarifas, que estão a fazer subir o custo dos metais, dos fatores de produção industrial e das despesas de fabrico em geral. Nesta perspetiva, não se trata de um ruído inflacionário temporário, mas sim de uma questão de preços mais estrutural que poderá continuar a pressionar a política monetária até bem entrado o terceiro trimestre. A situação é ainda mais complicada pela energia.

Desde o início da guerra com o Irão, os preços do petróleo dispararam, e este movimento ainda não se refletiu totalmente nos últimos relatórios de inflação. Os mercados estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de os custos mais elevados da energia começarem a repercutir-se nos preços ao consumidor nos próximos meses.

Estas preocupações são claramente visíveis no mercado de matérias-primas. O petróleo bruto WTI subiu mais de 2%, aproximando-se dos 99 dólares por barril, enquanto o Brent ganhou mais de 5%, subindo para cerca de 109 dólares por barril. A última subida seguiu-se a relatos de que Israel atacou a maior instalação de processamento de gás do Irão na província de Bushehr.

Ao mesmo tempo, o Irão ameaçou ataques à infraestrutura petrolífera na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, na sequência de uma nova onda de ataques a instalações energéticas nos Emirados Árabes Unidos. Do ponto de vista do mercado, o risco já não se limita às manchetes. Os investidores estão cada vez mais focados em potenciais perturbações nos fluxos de petróleo e combustível, particularmente através do Estreito de Ormuz.

FED e Trump

O petróleo já tinha subido na sessão anterior, depois de Donald Trump ter afirmado numa publicação no Truth Social que os EUA não precisavam do apoio dos aliados da NATO no Médio Oriente. Anteriormente, ele tinha sugerido a possibilidade de formar uma coligação para proteger as rotas marítimas através do Estreito de Ormuz, embora alguns países se tenham mostrado relutantes em participar.

Neste contexto, o mercado continua a esperar que o FED mantenha as taxas de juro inalteradas na faixa de 3,5%–3,75%. No entanto, o verdadeiro peso do evento de hoje não reside na decisão em si, mas no tom do comunicado e na possibilidade de Jerome Powell sinalizar que os preços mais elevados do petróleo poderão alterar significativamente as perspetivas da política monetária.

É aqui que se concentra o risco do evento de hoje. O mercado não espera uma alteração das taxas, mas procura clareza sobre a forma como o FED irá enquadrar a nova combinação de inflação persistente, tensões geopolíticas e riscos crescentes de desaceleração do crescimento.

Os investidores mantêm-se cautelosos

De acordo com a Ameriprise Financial, os investidores continuam cautelosos tanto antes da decisão da FED como face aos preços elevados do petróleo. A questão principal será a forma como os decisores políticos irão incorporar o conflito com o Irão na sua avaliação dos riscos de inflação e das perspetivas de crescimento mais amplas.

Ao mesmo tempo, as ações continuam a encontrar apoio num contexto de resultados relativamente sólidos. Saglimbene observou também que os fundamentos continuam favoráveis para as ações dos EUA, mesmo com os investidores a lidarem com uma elevada incerteza geopolítica e preocupações relacionadas com a disrupção impulsionada pela IA.

Para além da FED, a atenção do mercado está também a voltar-se para a Micron Technology, que deverá divulgar os seus resultados após o fecho do mercado. As ações subiram quase 62% este ano, impulsionadas pela forte procura de memória de alta largura de banda, tornando-se assim um dos lançamentos mais importantes do calendário de hoje. Leia a análise da XTB com previsões para os resultados da Micron.

Os recentes movimentos do mercado continuam a reforçar esta narrativa. Os preços do petróleo estão a ampliar os ganhos na sequência das ameaças do Irão contra as infraestruturas energéticas na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Qatar, bem como do ataque de Israel à maior instalação de processamento de gás do Irão. Por enquanto, isto mantém elevadas as preocupações com a inflação e deixa os mercados a aguardar a decisão da Reserva Federal numa postura claramente mais defensiva.

Gráfico US30 (H1)

O contrato de futuros do Índice Dow Jones Industrial Average (US30) está a registar uma forte queda, recuando para os mínimos locais recentes.