Resumo do dia: Wall Street volta a subir

As ações dos EUA registram alta, com o US500 subindo 0,46%, o US30 e o US100 ganhando 0,42%. Os mercados estão em busca do próximo catalisador após o fim da euforia com a trégua comercial entre os EUA e a China.

Trump pressiona a Apple a mudar a produção da Índia para os EUA durante a viagem ao Médio Oriente, dizendo ao CEO Tim Cook: “Não estamos interessados em que construam na Índia” e pressionando pela fabricação doméstica, à medida que a Apple se afasta da China. As ações da Apple pouco mudaram, apesar dos comentários do presidente, tendo perdido cerca de 15% no acumulado do ano.

Walmart alerta para aumentos inevitáveis de preços devido às tarifas, com o diretor financeiro John David Rainey afirmando que “quando se olha para a magnitude de alguns dos aumentos de custos em certas categorias de itens importados, é mais do que os retalhistas podem suportar”. As áreas mais afetadas incluirão carrinhos de bebé, móveis e brinquedos, com aumentos de preços de dois dígitos prováveis em itens sujeitos a tarifas de 30% a partir do final deste mês.

devido às tarifas, com o diretor financeiro John David Rainey afirmando que “quando se olha para a magnitude de alguns dos aumentos de custos em certas categorias de itens importados, é mais do que os retalhistas podem suportar”. As áreas mais afetadas incluirão carrinhos de bebé, móveis e brinquedos, com aumentos de preços de dois dígitos prováveis em itens sujeitos a tarifas de 30% a partir do final deste mês. Preços do petróleo caem com perspectivas de acordo com o Irão , com o petróleo WTI caindo mais de 1,77%, para US$ 61,76 por barril, e o petróleo Brent caindo para cerca de US$ 64,69, depois que o presidente Trump deu a entender que os EUA estão perto de um acordo nuclear com o Irão que poderia aumentar a oferta global de petróleo. “Estamos em negociações muito sérias com o Irão para uma paz de longo prazo”, afirmou Trump durante sua visita ao Catar.

, com o petróleo WTI caindo mais de 1,77%, para US$ 61,76 por barril, e o petróleo Brent caindo para cerca de US$ 64,69, depois que o presidente Trump deu a entender que os EUA estão perto de um acordo nuclear com o Irão que poderia aumentar a oferta global de petróleo. “Estamos em negociações muito sérias com o Irão para uma paz de longo prazo”, afirmou Trump durante sua visita ao Catar. Preços ao produtor apresentam queda surpreendente , com o PPI caindo inesperadamente 0,5% em abril (contra expectativas de um aumento de 0,2%), marcando a maior queda mensal desde a Covid. A queda foi impulsionada por uma queda de 1,7% nos serviços comerciais, indicando que as margens das empresas estão sendo pressionadas por custos tarifários mais altos, que provavelmente serão repassados aos consumidores em breve.

, com o PPI caindo inesperadamente 0,5% em abril (contra expectativas de um aumento de 0,2%), marcando a maior queda mensal desde a Covid. A queda foi impulsionada por uma queda de 1,7% nos serviços comerciais, indicando que as margens das empresas estão sendo pressionadas por custos tarifários mais altos, que provavelmente serão repassados aos consumidores em breve. O crescimento das vendas a retalho abranda drasticamente , com o aumento de 0,1% em abril a representar uma desaceleração acentuada em relação ao aumento de 1,7% em março, quando os consumidores se apressaram a fazer compras antes da implementação das tarifas.

, com o aumento de 0,1% em abril a representar uma desaceleração acentuada em relação ao aumento de 1,7% em março, quando os consumidores se apressaram a fazer compras antes da implementação das tarifas. As taxas hipotecárias a 30 anos sobem ligeiramente para 6,81% face aos 6,76% da semana passada, regressando aos níveis de há três semanas, mas mantendo-se abaixo da taxa de 7,02% registada há um ano.

para 6,81% face aos 6,76% da semana passada, regressando aos níveis de há três semanas, mas mantendo-se abaixo da taxa de 7,02% registada há um ano. O CEO do JPMorgan alerta que a recessão ainda é possível, com Jamie Dimon a dizer à Bloomberg que «não descartaria essa possibilidade neste momento», citando o grande défice do país, o aumento das taxas de juro de longo prazo e as preocupações com a inflação. No entanto, os economistas do JPMorgan reduziram recentemente a probabilidade de recessão para menos de 50%.

A Coinbase revelou uma grande violação de dados após se recusar a pagar um resgate de US$ 20 milhões exigido por cibercriminosos que subornaram agentes de suporte ao cliente no exterior para roubar dados confidenciais de usuários. O incidente pode custar entre US$ 180 e US$ 400 milhões em reparos e reembolsos, fazendo com que as ações da COIN caíssem mais de 5%. O CEO Brian Armstrong anunciou uma recompensa de US$ 20 milhões por informações que levem à prisão dos invasores.

EUA e Emirados Árabes Unidos finalizam acordo-quadro de tecnologia que deverá ser assinado durante a visita de Trump ao Golfo, com relatos sugerindo que Abu Dhabi poderá ser autorizada a importar 500 000 dos chips de IA mais avançados da Nvidia anualmente a partir de 2025.

que deverá ser assinado durante a visita de Trump ao Golfo, com relatos sugerindo que Abu Dhabi poderá ser autorizada a importar 500 000 dos chips de IA mais avançados da Nvidia anualmente a partir de 2025. Rendimentos do Tesouro recuam , com o rendimento de 10 anos a cair 8 pontos base para 4,46%, após dados económicos que apontam para um arrefecimento da inflação e um abrandamento do crescimento reforçarem os argumentos a favor de uma redução das taxas de juro pela Fed. O presidente do Fed, Jerome Powell, alertou para «choques de oferta» que podem tornar a inflação mais volátil.

, com o rendimento de 10 anos a cair 8 pontos base para 4,46%, após dados económicos que apontam para um arrefecimento da inflação e um abrandamento do crescimento reforçarem os argumentos a favor de uma redução das taxas de juro pela Fed. O presidente do Fed, Jerome Powell, alertou para «choques de oferta» que podem tornar a inflação mais volátil. Bitcoin é negociado acima de US$ 100.000 após ultrapassar a marca pela primeira vez desde fevereiro, com alta de 0,4%, para US$ 103.914, nas negociações recentes. O ether caiu 0,4%, para US$ 2.588.

após ultrapassar a marca pela primeira vez desde fevereiro, com alta de 0,4%, para US$ 103.914, nas negociações recentes. O ether caiu 0,4%, para US$ 2.588. As ações da UnitedHealth caíram 15% devido a relatos de uma investigação criminal por possível fraude ao Medicare, enquanto a Foot Locker subiu 85% depois de a Dick's Sporting Goods ter chegado a um acordo de 2,4 mil milhões de dólares para adquirir a retalhista.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.