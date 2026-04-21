A sessão europeia regista hoje, na sua maioria, ligeiros ganhos: o STOXX 600 subiu cerca de 0,1%, o DE40 subiu 0,42%, o EU50 subiu 0,29%, o FRA40 subiu 0,27%, o IBEX 35 subiu 0,70% e o FTSE 100 subiu 0,13%, enquanto o ITA40 e o SUI20 registam ligeiras quedas. O principal fator a sustentar o sentimento do mercado continua a ser a esperança de retoma das negociações entre os EUA e o Irão e uma possível prorrogação do cessar-fogo, o que está a manter o apetite pelo risco após um início de semana mais fraco. No entanto, os investidores não estão a descontar um cenário de desescalada total, à medida que a data de expiração do cessar-fogo se aproxima e o risco de perturbações no abastecimento de petróleo continua a pesar, particularmente nas economias europeias mais intensivas em energia. É por isso que a recuperação de hoje é bastante moderada e assemelha-se mais a um desmantelamento seletivo de posições pessimistas do que a um forte movimento de apetite pelo risco. No mercado cambial, o dólar está a valorizar-se ligeiramente, com o índice USDIDX a subir 0,25%, enquanto o EURUSD desce 0,23%, indicando que parte do capital permanece na ala defensiva do mercado. O petróleo mantém-se relativamente bem, com os preços do Brent e do WTI a subirem 1,08% e 0,99%, respetivamente, embora o panorama geral continue a girar em torno de possíveis progressos nas negociações de paz. Os setores com melhor desempenho hoje são tecnologia, serviços públicos, energia e financeiro, que registam subidas de 0,96%, 0,91%, 0,61% e 0,59%, respetivamente. Os setores de bens de consumo básico, saúde e serviços de comunicação apresentam um desempenho mais fraco. Evolução setorial na Europa no que diz respeito aos rendimentos intradiários. Fonte: Bloomberg Financial L.P. Informações sobre as empresas: A Royal Unibrew está a registar perdas acentuadas, superiores a 20%, na sequência da notícia de que a sua licença para engarrafar produtos da PepsiCo na Dinamarca, Finlândia e nos Estados Bálticos expirará no final de 2028, um negócio que representa aproximadamente 13% da receita líquida do grupo.

A Thales encontra-se sob pressão na sequência da divulgação dos seus resultados do primeiro trimestre, uma vez que, apesar de um aumento orgânico de 27% nas encomendas no setor da defesa, para um total de 4,65 mil milhões de euros, o mercado observou que o total de encomendas ficou aquém da estimativa consensual de quase 4,85 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, a Thales confirmou as suas previsões para o ano inteiro, e as vendas subiram para 5,32 mil milhões de euros, superando as expectativas dos analistas; assim, a reação do mercado parece ser mais um caso de realização de lucros na sequência da forte recuperação do setor do que uma mudança na tendência de longo prazo.

A Puig continua também no centro das atenções na sequência de notícias de que a Estée Lauder está a trabalhar com o JPMorgan num pacote de financiamento no valor de cerca de 5 mil milhões de euros para uma potencial oferta de aquisição do grupo espanhol.

Em Londres, a Associated British Foods está igualmente a atrair a atenção após ter decidido separar a Primark do seu negócio alimentar e cotar ambas as empresas separadamente na Bolsa de Valores de Londres. Volatilidade noutros instrumentos importantes. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.