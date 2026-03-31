Os mercados europeus estão a registar um desempenho moderadamente positivo antes da abertura da sessão nos EUA. Quase todos os principais índices apresentam ganhos visíveis, oscilando em torno de 1%. O WIG20 da Polónia e o FTSE MIB da Itália lideram o movimento, com os futuros a subir 1,8% e 1,3%, respetivamente. O FTSE 100, o DAX e o CAC 40 estão a reduzir os ganhos dos futuros para cerca de 1%. A Suíça e os Países Baixos estão relativamente em atraso, com os principais índices a registarem subidas de 0,8% a 0,9%. O índice pan-europeu STOXX 600 subiu cerca de 0,6%.

O mercado está a receber sinais contraditórios de Donald Trump relativamente à natureza de um maior envolvimento no Médio Oriente. O presidente afirma estar pronto para encerrar a operação sem primeiro reabrir o Estreito de Ormuz, enquanto, simultaneamente, são destacadas unidades adicionais para a região.

Os investidores focados nas perspetivas económicas europeias receberam um vasto conjunto de dados macroeconómicos do Velho Continente: As vendas a retalho alemãs caíram 0,6% em fevereiro, contrariando as expectativas de um aumento de 0,2%. A taxa de desemprego da Alemanha manteve-se inalterada em 6,3%. Os dados finais sobre a inflação na França revelaram um aumento moderado para 1,7% em termos homólogos. As despesas de consumo francesas registaram uma queda significativa de 1,4%. O crescimento económico do Reino Unido ficou em linha com as expectativas, situando-se nos 1% em termos homólogos. A inflação na zona euro ficou ligeiramente abaixo das expectativas e subiu para 2,5%.

O UBS subiu mais de 3% após o Financial Times ter publicado um relatório sugerindo que os legisladores suíços planeiam flexibilizar algumas regulamentações financeiras.

A Unilever, o conglomerado alimentar, anunciou que se encontra em negociações avançadas para adquirir a McCormick. As ações da empresa subiram cerca de 1%.

A Givaudan recebeu uma recomendação negativa de um banco de investimento; os analistas apontam para condições fracas no mercado de bens de luxo, num contexto de tensões no Médio Oriente.

Os analistas do Goldman Sachs reduziram a sua previsão de crescimento do PIB da zona euro para 0,7% (de 1,4%), citando os preços da energia como o principal fator.

A Pandora, fabricante dinamarquesa de joalharia, está a abrir um centro de distribuição no Canadá para contornar as tarifas dos EUA.

Nos mercados cambiais, a libra está a registar o maior fortalecimento, ganhando cerca de 0,2% face às principais moedas. O franco suíço está a enfraquecer, com uma queda de cerca de 0,2% face às principais moedas.

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