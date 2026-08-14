A Reddit irá integrar o S&P 500 antes do início da sessão de negociação de 18 de agosto, substituindo a AvalonBay Communities. O mercado reagiu de forma decisiva: na sequência do anúncio, as ações da RDDT subiram 12% nas negociações após o fecho do mercado. Esta inclusão surge após alguns meses mais difíceis — no fecho de quinta-feira, as ações registavam uma queda de cerca de 30% desde o início do ano e mantinham-se bem abaixo do máximo histórico do ano passado, superior a 270 dólares. Com uma capitalização bolsista de aproximadamente 29,5 mil milhões de dólares, a Reddit integra-se no índice de ações mais importante dos EUA num momento interessante do seu desenvolvimento: o desempenho operacional mantém-se forte, mas os investidores estão a prestar cada vez mais atenção à sustentabilidade do crescimento do número de utilizadores e ao impacto da IA no modelo de negócio da empresa.

A Reddit vai integrar o S&P 500. Por que razão as ações reagiram de forma tão acentuada?

A inclusão no S&P 500 gera procura por parte do capital passivo. Os fundos indexados e os ETFs que acompanham o índice de referência têm de adicionar a RDDT às suas carteiras, o que significa que parte da reação do preço das ações é de natureza técnica. A magnitude deste efeito depende, entre outros fatores, da ponderação que a Reddit receberá no índice e das posições previamente constituídas por investidores ativos que anteciparam a sua inclusão. O salto de 12,6% não significa, portanto, que o mercado tenha reavaliado as perspetivas de negócio a longo prazo do Reddit numa magnitude semelhante numa única noite.

Para a empresa, isto também marca um marco importante na sua história relativamente curta como empresa cotada em bolsa. O Reddit estreou-se na NYSE em março de 2024, e já haviam surgido anteriormente especulações sobre a sua potencial inclusão no S&P 500. Em julho, no entanto, a vaga disponível foi para a Ferguson Enterprises. Desta vez, a oportunidade surgiu com a aquisição da AvalonBay Communities pela Equity Residential. Assim que a transação estiver concluída, espera-se que a empresa resultante da fusão passe a operar sob o nome de Vivmark Residential e permaneça no S&P 500, enquanto a Reddit ocupará o lugar deixado vago pela AvalonBay.

O momento da inclusão da RDDT está muito longe da imagem típica de uma empresa que entra num índice importante no auge de uma recuperação do mercado bolsista. Antes do anúncio, as ações tinham registado uma queda superior a 30 % desde o início de 2026, enquanto a valorização de mercado da empresa tinha caído bem abaixo dos níveis observados no ano passado. As ações têm tido dificuldades em manter a sua dinâmica ascendente desde 2024. Neste contexto, a atenção dos investidores poderá agora desviar-se da própria inclusão no índice e centrar-se na questão de saber se a correção anterior já refletiu adequadamente os riscos relacionados com o tráfego de utilizadores e as mudanças estruturais que estão a ocorrer nas pesquisas na Internet. Estará agora aberto o caminho para uma subida? Isso ainda está para se ver.

A avaliação da Reddit depende da qualidade do crescimento futuro

Os fundamentos oferecem ao Reddit alguns argumentos para sustentar a sua avaliação elevada. No seu último relatório trimestral, a empresa superou as expectativas de Wall Street tanto em termos de receitas como de lucro por ação, continuando a publicidade a ser uma importante fonte de crescimento. A plataforma conta com uma base de utilizadores numerosa e altamente envolvida, organizada em torno de interesses específicos. Do ponto de vista de um anunciante, este ambiente pode ser particularmente valioso, uma vez que o contexto de uma conversa revela frequentemente a intenção do utilizador de forma muito mais clara do que a simples navegação por um feed geral nas redes sociais.

Com uma capitalização de mercado de cerca de 29,5 mil milhões de dólares, no entanto, os investidores estão a prever uma melhoria adicional no negócio. Os potenciais motores de crescimento incluem uma melhor monetização dos utilizadores fora dos Estados Unidos, onde a receita por utilizador continua a ser mais baixa, bem como o desenvolvimento de produtos publicitários e a utilização comercial dos dados do Reddit. Quanto mais eficazmente o Reddit conseguir converter a atividade da comunidade em receitas sem comprometer a experiência do utilizador, mais fácil será justificar um prémio de avaliação em relação a plataformas da Internet com crescimento mais lento.

A aquisição de tráfego continua a ser o ponto mais fraco do panorama. A administração tem apontado para a volatilidade do tráfego e para as referências de pesquisa irregulares. Isto é particularmente importante para o Reddit porque, durante anos, um grande número de utilizadores chegou à plataforma através do Google enquanto procurava respostas para perguntas muito específicas. Se este canal começar a enfraquecer estruturalmente, o tráfego direto, a aplicação do Reddit e a capacidade da empresa de criar um uso habitual da plataforma, independente dos motores de busca externos, tornar-se-ão cada vez mais importantes. Num panorama da Internet que está a ser remodelado pela IA, este é um desafio que praticamente todos os sites construídos em torno de conteúdos pesquisáveis enfrentam.

A IA está a alterar a economia dos conteúdos criados no Reddit

O desenvolvimento da IA generativa acrescenta mais uma camada de complexidade. Os motores de busca fornecem, cada vez mais, respostas prontas sem exigir que os utilizadores visitem o site onde a informação subjacente teve origem. Para o Reddit, isto cria o risco de perder alguns dos utilizadores que anteriormente acediam à plataforma através do Google. Um declínio nestas visitas poderá reduzir o inventário publicitário disponível e, numa escala mais ampla, afetar também o ritmo de aquisição de novos utilizadores. A volatilidade do tráfego proveniente de pesquisas está, portanto, a tornar-se uma das métricas mais importantes a acompanhar nos próximos relatórios de resultados do Reddit.

Ao mesmo tempo, o valor da biblioteca de conteúdos própria do Reddit está a aumentar a par da procura, por parte dos modelos de IA, de dados de alta qualidade gerados por humanos. A plataforma contém bem mais de uma década de discussões que abrangem produtos, tecnologia, finanças, viagens e problemas do quotidiano. Grande parte desta informação é difícil de replicar utilizando sites tradicionais: contém experiências em primeira mão, comparações, argumentos e reações da comunidade. Esse material pode ser valioso tanto para o treino de modelos como para o desenvolvimento de pesquisas baseadas em IA.

No que diz respeito à avaliação da RDDT, a questão fundamental será, em última análise, quanto do valor económico gerado por estes dados a Reddit conseguirá reter. A empresa tem oportunidades de rentabilizar o licenciamento de conteúdos e parcerias com empresas de tecnologia, ao mesmo tempo que precisa de proteger a sua própria distribuição. Se os utilizadores receberem respostas geradas a partir de discussões no Reddit sem nunca visitarem a plataforma, parte do valor económico poderá deslocar-se para o motor de pesquisa ou para o fornecedor do modelo de IA. Os próximos trimestres deverão proporcionar uma imagem mais clara sobre se a Reddit conseguirá, simultaneamente, expandir o seu negócio de publicidade, aumentar o envolvimento direto dos utilizadores e rentabilizar o ativo de dados que se tornou um dos recursos mais distintivos da empresa.

Gráfico das ações do Reddit (intervalo D1)

As ações do Reddit têm enfrentado dificuldades nos últimos trimestres, mas ainda assim registaram um ganho impressionante de cerca de 350% desde o seu IPO, apesar de terem caído mais de 40% em relação ao máximo histórico próximo dos 275 dólares.

A integração no S&P 500 está a ser um marco importante para a Reddit e no desenvolvimento da empresa. O próximo desafio será manter-se no índice a longo prazo. Para tal, a Reddit terá provavelmente de continuar a otimizar o seu modelo de negócio e demonstrar ao mercado que a inteligência artificial não representa, em última análise, uma ameaça significativa às suas perspetivas de crescimento.

De uma perspetiva técnica, no gráfico conseguimos identificar uma importante zona de suporte em torno dos 125 dólares, reforçada por reações anteriores dos preços nesta zona.

Fonte: xStation5