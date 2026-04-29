Os índices europeus estão a registar quedas, com o DAX a descer mais de 0,2%. Os investidores estão a avaliar a época de divulgação de resultados e aguardam a decisão de hoje da Reserva Federal sobre as taxas de juro, bem como os resultados das principais empresas tecnológicas norte-americanas após o fecho do mercado. Os futuros dos índices norte-americanos também se encontram ligeiramente em baixa. A época de divulgação de resultados na Europa teve um início irregular, com os investidores à procura de sinais sobre como o aumento dos preços da energia, na sequência do conflito com o Irão, poderá afetar a inflação e as margens das empresas. A Europa continua a ser mais sensível ao aumento dos preços do petróleo e do gás do que os EUA, devido à sua menor oferta energética interna. O mercado espera que uma pressão inflacionária mais forte na Europa possa aumentar a probabilidade de uma resposta mais cautelosa por parte dos bancos centrais nos próximos dias.
O Stoxx 600 manteve-se praticamente estável no início das negociações, refletindo um tom de cautela no mercado antes das decisões-chave dos bancos centrais. As ações do UBS estão a subir após os resultados do primeiro trimestre, apoiadas por uma forte atividade de banca de investimento, o que reforça as expectativas de pagamentos aos acionistas. O Deutsche Bank registou uma descida na sequência de preocupações relacionadas com a sua exposição ao setor imobiliário comercial, lembrando aos investidores os riscos no setor bancário.
A Adidas está a registar fortes ganhos após resultados trimestrais melhores do que o esperado e a reafirmação das orientações para o ano inteiro, apoiados pela procura de produtos de futebol, corrida e treino. Os investidores estão a ponderar o risco de um conflito prolongado entre os EUA e o Irão face à decisão dos Emirados Árabes Unidos de sair da OPEP+, o que poderá aumentar gradualmente a oferta de petróleo, embora seja improvável que resolva rapidamente as tensões de oferta. Os setores mais fracos na sessão europeia de hoje incluem bens de luxo, retalho, indústria e serviços públicos.
DE40 (D1)
Analisando os futuros do DAX alemão (DE40), os preços recuaram para abaixo dos 4100 pontos, testando mais uma vez a média móvel exponencial de 200 dias (EMA200, linha vermelha).
Petróleo, inflação e bancos centrais
Os preços do petróleo mantêm-se elevados, uma vez que o mercado continua a descontar o risco de um bloqueio prolongado envolvendo o Irão e potenciais perturbações no abastecimento proveniente da região do Golfo Pérsico. O risco de inflação continua a ser um fator-chave para os mercados obrigacionistas, uma vez que os preços mais elevados da energia podem manter a pressão sobre as taxas de rendibilidade e complicar os esforços dos bancos centrais para flexibilizar a política monetária. Espera-se que a Reserva Federal mantenha as taxas inalteradas, embora o mercado continue a debater a possibilidade de futuros aumentos caso a inflação impulsionada pela energia se revele persistente.
Moedas e obrigações
O dólar americano está a valorizar-se num contexto de preços elevados do petróleo, enquanto o euro permanece mais fraco face ao dólar. O mercado cambial considera o nível de 1,17 na paridade EUR/USD como um marco fundamental para o sentimento relacionado com a evolução na região do Médio Oriente. As taxas de rendibilidade das obrigações da zona euro subiram ligeiramente antes da reunião do Banco Central Europeu, e os próximos dados macroeconómicos poderão influenciar ainda mais a formação de preços no mercado de dívida.
Matérias-primas
O mercado do petróleo continua focado nas negociações de paz, nos desenvolvimentos no Estreito de Ormuz e nos dados sobre as reservas dos EUA, que poderão indicar a rapidez com que os stocks estão a diminuir. O ouro está a registar uma ligeira descida, embora a incerteza geopolítica em curso continue a apoiar a procura de investimento e as compras dos bancos centrais. A Goldman Sachs manteve uma perspetiva positiva em relação ao ouro, apontando para a possibilidade de os preços atingirem os 5.400 dólares por onça até ao final do ano.
Destaques empresariais
A AstraZeneca está a reportar um crescimento das receitas e dos lucros impulsionado pelas fortes vendas de tratamentos oncológicos e para doenças raras. A Kone concordou em adquirir a TK Elevator por aproximadamente 24 mil milhões de dólares, um negócio que poderá criar o maior fabricante mundial de elevadores em termos de vendas. A GlaxoSmithKline (GSK) melhorou os resultados graças às fortes vendas de medicamentos especializados e anunciou um dividendo mais elevado para 2026. A TotalEnergies está a aumentar os retornos para os acionistas, apoiada por lucros mais sólidos associados ao conflito no Médio Oriente.
O Santander, o Lloyds e o Deutsche Bank reportaram melhores resultados, embora os investidores continuem focados na qualidade do crédito e nos riscos macroeconómicos no setor bancário.
Deutsche Bank (D1)
Gráfico do dia: PETRÓLEO (29.04.2026)
Calendário económico: Decisão da Fed e resultados da Microsoft, Amazon, Meta e Alphabet
Destaques da manhã (29.04.2026)
Resumo do dia: Incerteza nos mercados, resultados continuam em foco
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