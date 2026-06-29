Resumo do mercado: Cautela europeia, incerteza sobre a paz em Ormuz e quedas no ouro

📊 Mercado Bolsista / Ações Os mercados bolsistas europeus estão a registar ligeiras quedas ou a evoluir lateralmente hoje , refletindo um sentimento de cautela por parte dos investidores em resposta às tensões no Médio Oriente.

, refletindo um sentimento de cautela por parte dos investidores em resposta às tensões no Médio Oriente. Os movimentos do mercado são menores, e as sessões caracterizam-se por tendências laterais ou ligeiramente descendentes , indicando a ausência de pânico ou de vendas em massa.

, indicando a ausência de pânico ou de vendas em massa. Os principais índices europeus estão a ser negociados ligeiramente abaixo dos níveis de referência de sexta-feira .

. A pressão sobre os índices europeus decorre das tensões entre os EUA e o Irão, das flutuações do preço do petróleo bruto e da incerteza quanto à estabilidade do abastecimento energético, o que se enquadra numa típica reação de «aversão moderada ao risco» (cautela sem fuga do mercado). 🌍 Macroeconomia e Geopolítica Os EUA e o Irão anunciaram a suspensão dos ataques mútuos e o regresso às negociações , mas a situação continua extremamente volátil.

, mas a situação continua extremamente volátil. De acordo com relatos, as partes concordaram em cessar os bombardeamentos e prosseguir as negociações (incluindo em Doha) com o objetivo de garantir a navegação na região do Estreito de Ormuz .

. Os acordos anteriores são descritos como «frágeis» e têm sido repetidamente violados , como evidenciado por ataques anteriores a navios e retaliações militares.

, como evidenciado por ataques anteriores a navios e retaliações militares. O principal ponto de discórdia continua a ser o controlo e a segurança da navegação no Estreito de Ormuz , uma rota estratégica para o comércio global de petróleo.

, uma rota estratégica para o comércio global de petróleo. Embora tenha sido formalmente anunciada uma «desescalada» , na prática, persiste o risco contínuo de um regresso aos confrontos militares.

, na prática, persiste o risco contínuo de um regresso aos confrontos militares. Os mercados financeiros globais estão atualmente a operar num modo de precificação do risco, em que a geopolítica mantém os índices estagnados, impedindo ganhos significativos. 🛢️ Matérias-primas e metais preciosos O conflito na região de Ormuz está a causar fortes flutuações nos preços do petróleo bruto , tornando esta matéria-prima, atualmente, o barómetro mais sensível da situação entre os EUA e o Irão.

, tornando esta matéria-prima, atualmente, o barómetro mais sensível da situação entre os EUA e o Irão. Numa base intradiária, o petróleo registou inicialmente ganhos devido aos riscos associados a uma escalada do conflito , tendo posteriormente recuado parcialmente na sequência de sinais de acalmia.

, tendo posteriormente recuado parcialmente na sequência de sinais de acalmia. O mercado dos metais preciosos está a registar um aprofundamento da sua correção . Os contratos de ouro estão a cair mais de 1%, para 4 050 dólares por onça .

. Os contratos de ouro estão a cair mais de 1%, para . A prata está a seguir a tendência do ouro, caindo mais de 0,5% e testando o nível de 58 dólares por onça. 🪙 Criptomoedas O mercado de criptomoedas apresenta tendências mistas, mas relativamente estáveis, num contexto de baixa volatilidade .

. A criptomoeda de referência, o Bitcoin, regista uma queda simbólica de 0,1%, para o nível de 60 100 dólares .

. Por outro lado, o Ethereum, a segunda maior em capitalização de mercado, mostra uma ligeira vantagem para os compradores, subindo 0,1% e testando a marca dos 1 580 dólares. 🏢 Empresas e corporações A British American Tobacco (BAT) planeia reduzir a sua força de trabalho em aproximadamente 20% .

. O principal fator por trás desta reestruturação profunda é a implementação de tecnologias de IA e automação de processos .

. A iniciativa da BAT insere-se numa tendência de mercado mais ampla, em que as empresas de bens de grande consumo (FMCG) e as corporações globais estão a reduzir os custos com pessoal, ao mesmo tempo que investem agressivamente em automação e inteligência artificial.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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