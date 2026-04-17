O DAX lidera atualmente os ganhos, com os futuros a subir cerca de 0,9%. Em sentido oposto, encontra-se o CAC40, em queda superior a 0,5%.

Notícias O lobby da aviação alemã terá apelado às autoridades europeias para que libertem reservas de emergência de combustível para aviões, a fim de fazer face à escassez. Fontes próximas das negociações de paz no Paquistão afirmam que um acordo entre o Irão e os EUA está «próximo». A Comissão Europeia atribuiu 180 milhões de euros para construir infraestruturas europeias de «nuvem».

Macroeconómico A quantidade de dados é excepcionalmente limitada durante a sessão de sexta-feira. A balança comercial da zona euro sobe para 11,5 mil milhões de euros, regressando perto da sua média após uma queda sazonal em março.

Notícias das empresas A Uber aumenta a sua participação na Delivery Hero; as ações sobem cerca de 2%. A Hensoldt recebe uma recomendação de investimento positiva; as ações valorizam 1%. A Ericsson divulga resultados: vendas fracas e rentabilidade abaixo das expectativas do mercado estão a pesar nas avaliações; as ações caem mais de 6%. A Alstom retira as suas previsões/metas de fluxo de caixa; as ações despencam cerca de 30%. A Traton, a Deutsche Bahn, a Daimler, a DAF, a Iveco e a Volvo concluíram os processos judiciais relacionados com a fixação de preços entre 1997 e 2011. As empresas devem pagar um total de 3,5 mil milhões de euros.

Matérias-primas A perceção crescente no mercado de que a paz no Irão se está a tornar mais realista está a permitir que os preços do petróleo testem mínimos locais. O Brent cai mais de 7%, parando em cerca de 90 dólares por barril. O WTI desce abaixo dos 90 dólares, atingindo os 87 dólares por barril.



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