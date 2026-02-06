Resumo do mercado: índices europeus tentam uma recuperação após queda recorde em Wall Street 🔨

As ações e os índices europeus começaram a sexta-feira com um tom ligeiramente positivo. Os futuros do Euro Stoxx 600 subiram 0,40% , refletindo um clima mais calmo após uma sessão volátil nos EUA.

O cenário global mais amplo continua frágil após um fechamento fraco em Wall Street. As ações dos EUA sofreram uma forte liquidação na quinta-feira, e os movimentos em todas as classes de ativos apontaram mais para uma volatilidade elevada do que para um ambiente claro de risco ou sem risco.

O BNP Paribas observou que as ações de qualidade já não são caras e podem começar a apresentar um desempenho superior se o crescimento económico se mantiver. O banco destacou que as avaliações voltaram às médias de longo prazo.

O MSCI Europe Quality Index está a ser negociado em torno do seu P/E futuro médio de longo prazo, enquanto o Stoxx 600 parece ligeiramente mais caro nessa base.

O prémio de avaliação para empresas de alta qualidade caiu para cerca de 20% , próximo da extremidade inferior da sua variação nos últimos 12 anos.

O Barclays , no entanto, está a esfriar o entusiasmo em torno do retorno das ações de qualidade como líderes de mercado, argumentando que ainda é necessário um catalisador claro. O banco destaca que o posicionamento de capital no setor permanece elevado, enquanto o sentimento é fraco.

O Barclays também enfatiza que os fundamentos macroeconómicos continuam a favorecer as ações de valor . A estabilização das taxas de juro reais, a melhoria dos dados macroeconómicos e os estímulos fiscais mantêm o perfil de risco-recompensa das ações de valor atraente, apesar do recente aumento das avaliações.

Os modelos do JPMorgan indicam uma fase de «recuperação precoce», que normalmente beneficia as ações de valor, as pequenas capitalizações e as estratégias de maior risco. O banco acredita que a flexibilização da política monetária e um dólar mais fraco continuarão a apoiar as ações cíclicas em detrimento das defensivas, com o valor a liderar o mercado.

Os dados macroeconómicos alemães destacaram como continua a ser difícil reativar o dinamismo industrial. A produção industrial caiu 1,9% m/m em dezembro , bem abaixo das expectativas.

A fraqueza concentrou-se em segmentos sensíveis ao ciclo. A produção, excluindo energia e construção, caiu 3,0% , impulsionada principalmente pelos automóveis ( -8,9% ) e máquinas e equipamentos ( -6,8% ). A produção de energia caiu 1,8% , enquanto a construção subiu 3,0% .

Apesar dos fracos resultados de dezembro, o quadro trimestral ainda sugeria uma pequena contribuição positiva para o crescimento. A produção no 4.º trimestre de 2025 ficou cerca de 1% acima da média do trimestre anterior, em linha com um crescimento do PIB de cerca de 0,3% em relação ao trimestre anterior — com todos os detalhes a serem divulgados em 25 de fevereiro.

Houve também sinais de melhoria na procura que poderiam apoiar uma recuperação gradual no segundo semestre de 2026. As encomendas industriais aumentaram 7,8% em dezembro , o maior aumento em dois anos, e o índice Ifo de clima de negócios para a indústria melhorou no início de 2026, embora permaneça em níveis baixos.

A Bloomberg Economics espera apenas um crescimento modesto no início de 2026, antes que os gastos fiscais proporcionem um impulso mais forte no final do ano. As previsões apontam para um crescimento do PIB de 0,2% no primeiro trimestre de 2026 e 0,3% no segundo trimestre de 2026, com uma aceleração mais acentuada no segundo semestre impulsionada por investimentos em infraestrutura e defesa.

