Europa em alta: DAX e CAC40 sobem; foco em VW, Deutsche Börse e ata do BCE Pouco antes das 14h, os mercados europeus estão a negociar num clima positivo. Os índices continuam com a tendência de alta observada no início da sessão. O DAX alemão está com alta de 1,1% no intraday, o CAC40 francês está com alta de 1,15% e o FTSE100 britânico está com alta de 0,4%.



Ao mesmo tempo, o índice WIG20 da Polónia destaca-se ainda mais, com alta de 1,5%.



Os investidores do Velho Continente estão atentos a várias empresas:

As ações da Ubisoft (UBI.FR) caem 34% após o anúncio de um programa de reestruturação massiva. A empresa está a interromper a produção de seis jogos (incluindo um remake de Prince of Persia: The Sands of Time), a adiar outros sete títulos, a fechar dois estúdios e a reestruturar as suas operações em cinco novas «casas criativas».

No mercado alemão, os investidores estão a concentrar-se nas ações da Volkswagen (VOW1.DE), que saltaram para o topo do índice DAX de blue chips da Alemanha, após a maior fabricante de automóveis da Europa ter anunciado resultados financeiros melhores do que o esperado para 2025 na sua divisão automóvel.

As ações da Deutsche Boerse AG (DB1.DE) subiram 3% após o anúncio de um acordo vinculativo para adquirir a Allfunds Group Ltd, numa transação que avalia o prestador de serviços de fundos em cerca de 5,3 mil milhões de euros.



Os contratos futuros baseados nos índices dos EUA continuam a subir depois de Donald Trump ter recuado ontem na imposição de tarifas aos países que se opõem à aquisição da Gronelândia pelos EUA. O US100 está atualmente em alta de 0,8% e o US500 em alta de 0,5%.



A ata da reunião do BCE mostra que a maioria dos banqueiros considera a atual política monetária adequada para o cenário base, indicando que manter as taxas de juro no seu nível atual é um «caminho sólido».



O dólar australiano está a dominar a sessão cambial de hoje, ganhando até 0,7% em relação ao dólar americano, após a divulgação dos últimos dados do mercado de trabalho australiano. Uma queda inesperada no desemprego aumentou mais uma vez a probabilidade de aumentos das taxas de juro pelo RBA, empurrando o AUDUSD para máximos de vários anos.



Além do próprio AUD, o NZD também está a apresentar um desempenho muito bom. As maiores perdas são observadas na libra esterlina e no iene japonês. O dólar está a interromper a sua recuperação em relação ao euro.



No mercado de commodities, observamos uma pausa na alta do ouro (em função da diminuição das turbulências geopolíticas), novos aumentos no NATGAS pouco antes da rolagem dos contratos e um enfraquecimento contínuo do petróleo bruto WTI.



No final do dia, os investidores se concentrarão nos resultados de Wall Street e na divulgação de dados macroeconómicos, incluindo: dados do PIB dos EUA, inflação do PCE dos EUA, dados da EIA sobre os estoques de gás dos EUA e dados do DOE sobre os inventários de petróleo dos EUA.

