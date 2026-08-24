Índices e Empresas A sessão europeia apresenta um caráter misto e está a decorrer de forma relativamente tranquila, em comparação com a volatilidade da semana passada (VSTOXX: -0,6%; EU50: -0,15%).

Os futuros do DAX alemão (DE4), do AEX holandês (NED25) e do FTSE 100 britânico (UK100) estão a ser negociados sem variações significativas, enquanto a Itália (ITA40: -0,15%), a França (FRA40: -0,15%), a Polónia (W20: -0,2%) e a Suíça (SUI20: -0,4%) registam perdas. Uma exceção otimista é o IBEX 35 espanhol (SPA35: +0,3%).

As empresas de bens de consumo, em particular as do setor do luxo, da moda e da beleza, destacam-se hoje na Europa (Hermès: +1,3%, LVMH: +1,1%, L’Oréal: +1,3%). O setor financeiro europeu (UniCredit: +1,05%; Deutsche Bank: +0,5%, Santander: +0,75%) e o setor dos materiais (BASF: +1,5%, Air Liquide: +0,6%) também se encontram em território positivo. Os setores da energia e da saúde são os que mais ficam para trás.

As empresas europeias de luxo estão a registar os primeiros sinais de estabilização e de recuperação da procura na China, impulsionados principalmente por consumidores de elevado património líquido. Embora o mercado continue sob forte pressão devido aos controlos de saída de capitais e à tributação, as previsões apontam para um melhor desempenho no 4.º trimestre. Entre os principais beneficiários desta tendência contam-se a Hermes, a Kering, a Burberry e a LVMH.

SSAB, Norsk Hydro: As ações da siderúrgica europeia SSAB e do fornecedor de alumínio Norsk Hydro subiram na sequência da ausência de um acordo tarifário entre os EUA e o Canadá. A manutenção das barreiras comerciais existentes mantém intactas condições altamente favoráveis para ambas as empresas. A SSAB mantém uma vantagem local no mercado norte-americano de chapas, enquanto a Norsk Hydro beneficia de regras preferenciais de reciclagem nos EUA.

Alibaba: A empresa angariou 10,2 mil milhões de dólares numa colocação recorde de ações em Hong Kong para financiar infraestruturas de IA, o que provocou uma queda de 8,5% no valor das suas ações. Apesar das compras de ações por parte da direção executiva, os investidores estão preocupados com a diluição dos lucros e com os elevados gastos de capital. Além disso, o proeminente investidor Michael Burry criticou a nova emissão e anunciou que vendeu a totalidade da sua posição.

Shein: A empresa planeia angariar até 1,8 mil milhões de dólares na sua estreia na bolsa de Hong Kong, visando uma valorização de cerca de 27 mil milhões de dólares. Isto representa uma queda significativa em relação à valorização de 100 mil milhões de dólares alcançada em 2022, resultante de perdas financeiras, aumento das tarifas e escrutínio regulatório dos EUA. A estreia da empresa no mercado está agendada para 1 de setembro.

A Shell atraiu o interesse de potenciais compradores, incluindo gigantes do setor como a ExxonMobil, a LyondellBasell, a Kuwait Petroleum Corp. (KPC) e a empresa de capital de risco Apollo, relativamente à venda do seu negócio de produtos químicos nos EUA. As ofertas preliminares não vinculativas avaliam os ativos em até 8 mil milhões de dólares, o que representa um forte desconto em relação aos investimentos de capital anteriores. A transação insere-se na estratégia em curso da Shell de alienar ativos menos rentáveis. Economia e Geopolítica O Governo canadiano está a preparar um pacote de apoio às empresas nacionais na sequência do colapso das negociações comerciais com os EUA e da imposição de direitos aduaneiros de 50 % por parte de Donald Trump. O primeiro-ministro Mark Carney prevê que o conflito comercial se prolongue, pelo menos, até às eleições intercalares nos EUA ou até ao final do mandato de Trump. Os direitos aduaneiros de retaliação do Canadá deverão entrar em vigor a 8 de setembro.

Piero Cipollone, do BCE, afirmou que, neste momento, não vê riscos de estagflação na zona do euro, acrescentando que a inflação está longe de ser perigosa.

O ministro das Finanças francês, Lescure, anunciou que não irá propor novos impostos para fazer face ao crescente défice orçamental. A onda de vendas de dívida francesa nas últimas semanas elevou o diferencial entre as obrigações a 10 anos francesas e alemãs para o seu nível mais elevado desde 2024, ligeiramente abaixo do pico atingido antes das eleições antecipadas que se seguiram à dissolução do parlamento por Emmanuel Macron (87 pontos base; em comparação com 88 pontos base em 2024). Moedas e Matérias-primas Mercado cambial: O Índice do Dólar dos EUA (USDIDX) está a recuperar cerca de 0,2% face a um mínimo de três meses, na sequência de uma queda de quase 0,9% na semana passada. O dólar canadiano continua a ser a moeda mais fraca da sessão (USDCAD: +0,35%), enquanto outras moedas do G10 estão a reduzir as perdas face ao dólar dos EUA. O EURUSD registou uma descida de apenas 0,04% (após ter atingido um mínimo de sessão de -0,15%).

Os futuros do petróleo Brent (OIL) registam uma descida de 0,9%, para 91,30 dólares por barril, enquanto os futuros do gás natural estão a subir tanto na NYMEX (NATGAS: +3%) como na Europa (NATGAS.EU: +3,1%).

Os metais preciosos continuam a registar ganhos, apesar da tentativa de recuperação do dólar. O ouro valoriza 1,3%, para 4 660 dólares por onça, enquanto a prata sobe 0,5%, para 69,30 dólares por onça. Criptomoedas O Bitcoin está a estabilizar-se perto dos 77 800 dólares, na sequência de uma valorização semanal de 24%, impulsionada por compras no mercado à vista e pela liquidação de posições curtas. O Ethereum e a Solana registaram um padrão semelhante, em que as valorizações dos preços foram acompanhadas por uma diminuição do volume de posições em aberto nos contratos de futuros. Isto aponta para o predomínio da procura orgânica no mercado à vista, em vez da acumulação de alavancagem.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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