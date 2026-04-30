📈 Mercados e Empresas Os índices europeus registam ganhos dinâmicos, liderados por Londres ( UK100 : +1,8%) após o Banco de Inglaterra ter mantido as taxas de juro inalteradas. Observam-se também ganhos significativos no DAX alemão ( DE40 : +1,4%), no AEX holandês ( NED25 : +1,3%) e no SMI suíço ( SUI20 : +1,1%). As bolsas de Paris ( FRA40 : +0,55%) e Milão ( ITA40 : +0,85%) estão a negociar de forma mais calma, mas mantêm-se em terreno positivo.



: +1,8%) após o Banco de Inglaterra ter mantido as taxas de juro inalteradas. Observam-se também ganhos significativos no DAX alemão ( : +1,4%), no AEX holandês ( : +1,3%) e no SMI suíço ( : +1,1%). As bolsas de Paris ( : +0,55%) e Milão ( : +0,85%) estão a negociar de forma mais calma, mas mantêm-se em terreno positivo. Glencore : A unidade de comercialização está a alcançar resultados recorde devido à volatilidade dos preços das matérias-primas provocada pela guerra no Irão. A empresa prevê que os lucros principais do ano inteiro da unidade de comercialização excedam «confortavelmente» o limite superior da sua previsão de 3,5 mil milhões de dólares. As ações subiram 1%.



: A unidade de comercialização está a alcançar resultados recorde devido à volatilidade dos preços das matérias-primas provocada pela guerra no Irão. A empresa prevê que os lucros principais do ano inteiro da unidade de comercialização excedam «confortavelmente» o limite superior da sua previsão de 3,5 mil milhões de dólares. As ações subiram 1%. BNP Paribas: As ações caíram aproximadamente 3,3%, uma vez que provisões para perdas de crédito no valor de 1,08 mil milhões de dólares ofuscaram um resultado superior ao esperado. O lucro líquido aumentou 9% para 3,22 mil milhões de euros, apoiado pela integração da AXA e por uma reavaliação pontual das participações na Allfunds. A administração mantém-se prudente.



As ações caíram aproximadamente 3,3%, uma vez que provisões para perdas de crédito no valor de 1,08 mil milhões de dólares ofuscaram um resultado superior ao esperado. O lucro líquido aumentou 9% para 3,22 mil milhões de euros, apoiado pela integração da AXA e por uma reavaliação pontual das participações na Allfunds. A administração mantém-se prudente. Rolls-Royce: A empresa manteve a sua previsão anual, prevendo um lucro operacional ajustado de até 4,2 mil milhões de libras e um fluxo de caixa livre de até 3,8 mil milhões de libras. O ano começou em força em todos os segmentos, com uma procura firme por aeronaves de fuselagem larga. A empresa está a mitigar as perturbações no Médio Oriente e a executar recompras de ações. As ações dispararam 7,7%.



A empresa manteve a sua previsão anual, prevendo um lucro operacional ajustado de até 4,2 mil milhões de libras e um fluxo de caixa livre de até 3,8 mil milhões de libras. O ano começou em força em todos os segmentos, com uma procura firme por aeronaves de fuselagem larga. A empresa está a mitigar as perturbações no Médio Oriente e a executar recompras de ações. As ações dispararam 7,7%. Unilever: As vendas subjacentes cresceram 3,8%, superando as expectativas devido aos volumes nos segmentos de Produtos para o Lar e «Marcas de Referência». O crescimento anual está projetado na parte inferior do intervalo de 4% a 6%. A integração do segmento de Alimentos com a McCormick está prevista para meados de 2027, com sinergias de custos de 600 milhões de dólares anualmente. As ações valorizaram 1,3%.



As vendas subjacentes cresceram 3,8%, superando as expectativas devido aos volumes nos segmentos de Produtos para o Lar e «Marcas de Referência». O crescimento anual está projetado na parte inferior do intervalo de 4% a 6%. A integração do segmento de Alimentos com a McCormick está prevista para meados de 2027, com sinergias de custos de 600 milhões de dólares anualmente. As ações valorizaram 1,3%. Stellantis: As ações perderam cerca de 3,7% devido a uma recuperação mais lenta dos lucros, apesar de um resultado operacional ajustado de 960 milhões de euros. Um ajustamento de custos tarifários de 400 milhões de euros na América do Norte mascarou uma potencial perda. Os novos modelos Jeep aumentaram a quota de mercado nos EUA.



As ações perderam cerca de 3,7% devido a uma recuperação mais lenta dos lucros, apesar de um resultado operacional ajustado de 960 milhões de euros. Um ajustamento de custos tarifários de 400 milhões de euros na América do Norte mascarou uma potencial perda. Os novos modelos Jeep aumentaram a quota de mercado nos EUA. Caterpillar: As ações valorizaram-se cerca de 5% nas negociações após o fecho do mercado, depois de o lucro ajustado ter subido para 5,54 dólares por ação, impulsionado por um aumento de 38% nas receitas do setor da construção. O segmento de energia beneficiou da procura de centros de dados de IA. A receita total atingiu 17,42 mil milhões de dólares.



As ações valorizaram-se cerca de 5% nas negociações após o fecho do mercado, depois de o lucro ajustado ter subido para 5,54 dólares por ação, impulsionado por um aumento de 38% nas receitas do setor da construção. O segmento de energia beneficiou da procura de centros de dados de IA. A receita total atingiu 17,42 mil milhões de dólares. Câmbios : O iene domina hoje o mercado cambial ( USDJPY : -2,2%; EURJPY: -2%), apoiado por especulações sobre uma potencial intervenção cambial por parte de Tóquio. O apetite pelo risco é evidente nas valorizações das moedas da Austrália e da Nova Zelândia ( AUDUSD : +0,5%; NZDUSD : +0,65%). O EURUSD valorizou 0,2%, para 1,17.



: O iene domina hoje o mercado cambial ( : -2,2%; EURJPY: -2%), apoiado por especulações sobre uma potencial intervenção cambial por parte de Tóquio. O apetite pelo risco é evidente nas valorizações das moedas da Austrália e da Nova Zelândia ( : +0,5%; : +0,65%). O valorizou 0,2%, para 1,17. Matérias-primas: Os contratos de petróleo Brent e WTI estão a sofrer uma correção clara após a sessão recorde de ontem (PETRÓLEO: -1,85% para 109,90 dólares por barril; PETRÓLEO.WTI: -2,6% para 105,70 dólares por barril). NATGAS também está a registar perdas (-1%). Os metais preciosos estão a recuperar acentuadamente (OURO: +2% para 4.630 dólares por onça; PRATA: +3,3% para 73,75 dólares por onça). 🌍 Economia e Política Intervenção do Japão: A Ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou que as autoridades estão preparadas para responder a movimentos cambiais e encontram-se em alerta máximo face a movimentos especulativos. O USDJPY desceu 2,8% em poucas horas, atingindo o seu nível mais baixo desde março de 2026 (atualmente perto de 156,000). Estes comentários surgiram na sequência da quebra de ontem do USDJPY acima do nível de 160,000, que Tóquio considera informalmente como um «limiar de dor» para a desvalorização do iene.



A Ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou que as autoridades estão preparadas para responder a movimentos cambiais e encontram-se em alerta máximo face a movimentos especulativos. O USDJPY desceu 2,8% em poucas horas, atingindo o seu nível mais baixo desde março de 2026 (atualmente perto de 156,000). Estes comentários surgiram na sequência da quebra de ontem do USDJPY acima do nível de 160,000, que Tóquio considera informalmente como um «limiar de dor» para a desvalorização do iene. Crescimento da zona euro: O crescimento económico na zona euro abrandou para 0,1% em termos trimestrais no primeiro trimestre de 2026, ficando aquém da previsão de 0,2%. Os dados preliminares de inflação para abril corresponderam às previsões (IPC: 3%; IPC subjacente: 2,2%), não gerando volatilidade adicional para o euro. O desemprego mantém-se nos 6,2%.



O crescimento económico na zona euro abrandou para 0,1% em termos trimestrais no primeiro trimestre de 2026, ficando aquém da previsão de 0,2%. Os dados preliminares de inflação para abril corresponderam às previsões (IPC: 3%; IPC subjacente: 2,2%), não gerando volatilidade adicional para o euro. O desemprego mantém-se nos 6,2%. BCE : O Banco Central Europeu manteve as taxas (taxa de depósito: 2%), apontando para riscos crescentes para o crescimento e a inflação. As decisões futuras dependerão de dados e previsões que tenham em conta os choques energéticos. O banco não introduziu uma tendência restritiva.



: O Banco Central Europeu manteve as taxas (taxa de depósito: 2%), apontando para riscos crescentes para o crescimento e a inflação. As decisões futuras dependerão de dados e previsões que tenham em conta os choques energéticos. O banco não introduziu uma tendência restritiva. Banco de Inglaterra: O BoE manteve as taxas de juro em 3,75%, com uma votação de 8-1-0. A inclusão de um voto a favor de um aumento indica um sentimento mais restritivo no seio do BoE e preocupações crescentes quanto ao agravamento das pressões inflacionistas existentes. O BoE apresentou também vários cenários para a evolução das taxas, dependendo da situação do mercado energético.

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