Mercados em “modo espera” antes do Supremo, PPI e retalho; metais e IA lideram, Japão e China mexem com o sentimento Os futuros dos índices norte-americanos apresentam uma ligeira descida: tanto o US100 como o US500 registam uma perda de 0,15% e os mercados de hoje irão concentrar-se na decisão do Supremo Tribunal dos EUA sobre as tarifas, nas vendas a retalho dos EUA e nos dados do PPI dos EUA. Além disso, os investidores aguardam os resultados dos bancos norte-americanos (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) e vários discursos de membros da Fed (Paulson, Kashkarki, Bostic, Williams).



O apetite pelo risco permaneceu firmemente sob controlo: apesar da queda do S&P 500 em relação ao seu máximo histórico, as ações globais estão a caminho de terminar em novos máximos históricos, uma vez que os últimos dados sobre a inflação nos EUA atenuaram os receios de pressões persistentes sobre os preços, enquanto os investidores continuaram a aderir à recuperação impulsionada pela IA; os metais tiveram um desempenho claramente superior ao do complexo de commodities em geral.



O MSCI ACWI subiu, com a Ásia a liderar: o MSCI All Country World Index ampliou o seu avanço no ano, ajudado por um importante índice de ações asiático que atingiu um novo recorde histórico; o Japão registou uma recuperação, enquanto o iene oscilou perto do seu nível mais fraco desde julho de 2024, em meio a relatos de uma possível eleição antecipada.



Os proxies de IA continuaram a subir, enquanto a China ficou para trás: a Coreia do Sul, frequentemente considerada um indicador para as cadeias de abastecimento ligadas à IA, subiu pela nona sessão consecutiva, enquanto as ações chinesas caíram depois de as autoridades terem aumentado a exigência de financiamento de margem para 100%, uma medida que normalmente arrefece as compras impulsionadas pela alavancagem.

S&P 500 sob pressão, apesar dos dados mais baixos do IPC: Ontem, as ações dos EUA caíram depois que os últimos dados sobre a inflação reforçaram amplamente a visão de que o Fed pode se dar ao luxo de permanecer paciente, enquanto uma onda de vendas de ações bancárias, liderada pelo JPMorgan, depois que os resultados ficaram aquém do que os investidores esperavam, pesou sobre o sentimento geral. As ações do JP Morgan caíram 4% depois de as receitas da banca de investimento terem ficado aquém das expectativas, num contexto de menor atividade de subscrição e consultoria em fusões e aquisições. Mesmo com um IPC subjacente mais baixo do que o previsto e os mercados ainda a apontar para que a próxima redução realista da FED só ocorra em meados de 2026. Restrições ao H200 da Nvidia: as empresas chinesas serão obrigadas a implementar procedimentos de segurança especiais se quiserem adquirir os chips H200 da Nvidia, de acordo com informações confirmadas pelo Departamento de Comércio dos EUA. As restrições também se aplicarão ao lado americano: a Nvidia terá primeiro de garantir um fornecimento interno suficiente de chips H200 nos Estados Unidos , e os chips exportados para a China serão limitados de forma a não excederem 50% do volume enviado para o mercado interno dos EUA . Dados API dos EUA : Os dados API dos EUA apontaram para um aumento acentuado nos inventários de petróleo em 13 de janeiro , com os inventários de petróleo bruto a aumentarem 5,27 milhões de barris (vs. -2,8 milhões anteriormente), enquanto os inventários de gasolina aumentaram 8,23 milhões de barris (vs. +4,4 milhões anteriormente) e os inventários de destilados aumentaram 4,34 milhões de barris (vs. +4,9 milhões anteriormente) ; os inventários de Cushing também aumentaram 0,945 milhões de barris (contra +0,7 milhões anteriormente), reforçando um sinal de oferta elevada no curto prazo para o mercado dos EUA. Os metais preciosos e industriais foram os destaques: a prata ultrapassou os $90/onça pela primeira vez, o ouro à vista registou um novo recorde e o cobre recuperou-se para novos máximos, reforçando a narrativa de que os metais estão liderando o mercado de commodities. A prata subiu quase 4%, enquanto o ouro ganhou mais de 1%.

As criptomoedas aderiram à onda de risco: o Bitcoin participou do otimismo, subindo para uma máxima de dois meses , enquanto os futuros dos índices de ações europeus estão hoje ligeiramente mais altos antes do início do período de negociação.

O Japão continuou a ser o foco macroeconómico: relatos de que o primeiro-ministro Takaichi poderá convocar eleições antecipadas impulsionaram as ações, mas pressionaram os títulos, empurrando o iene para uma zona em que o risco de intervenção se torna um tema relevante no mercado; o rendimento dos títulos do Tesouro japonês a 5 anos saltou para o seu nível mais alto desde que esse prazo foi introduzido em 2000.

Petróleo arrefece após forte alta: os preços do petróleo estabilizaram após a maior alta em quatro dias em mais de seis meses , sugerindo que o mercado fez uma pausa para digerir os ganhos, em vez de prolongar o movimento.

Dólar mantém-se firme; expectativas em relação a FED permanecem intactas: o dólar manteve a força da sessão anterior, e os dados de inflação dos EUA em dezembro pouco fizeram para abalar as esperanças de que o Fed possa pausar os cortes nas taxas , em vez de se apressar a flexibilizar ainda mais.



