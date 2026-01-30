Mercados em modo risk-off com dólar a recuperar Nos mercados financeiros em geral, está em curso uma onda de vendas e as tendências recentes estão a reverter-se, à medida que vários fatores convergem, incluindo um novo candidato inesperado à presidência da Reserva Federal. Os índices chineses registam quedas entre 0,85% e 1,40%, o AU200.cash da Austrália apresenta uma descida de 1,10%, enquanto o JP225 do Japão apresenta uma ligeira subida de 0,05%.



Os metais preciosos também estão a cair acentuadamente. O ouro caiu quase 4,00%, para 5.160 dólares por onça, enquanto a prata caiu 5,70%, para 109 dólares por onça.



Nos mercados cambiais, estamos a assistir a uma reversão da recente tendência anti-dólar, apoiada pelo surgimento de um novo favorito da Fed, Kevin Warsh. O USDIDX subiu 0,45%, já recuperando 1,06% em relação à baixa de terça-feira. O EURUSD caiu 0,34%, enquanto o USDJPY subiu 0,55%.



As criptomoedas também estão a sofrer uma forte liquidação. O Bitcoin caiu mais de 3,00%, para 81.000 dólares, enquanto o Ethereum caiu quase 4,00%, para 2.700 dólares. As quedas estão a ser impulsionadas pela realização de lucros de curto prazo em todos os mercados e pelas expectativas da nomeação de Kevin Warsh, que é visto pelo mercado como o menos favorável às criptomoedas entre os principais candidatos.



Relatórios sugerem que Trump pode anunciar sua decisão de nomeação ainda hoje, durante a manhã nos EUA (30 de janeiro). Na plataforma de apostas Polymarket , a probabilidade de Kevin Warsh ser escolhido por Trump subiu de cerca de 30% para até 94% . Ainda ontem, o favorito era Rick Rieder , a quem o mercado atribuía quase 48% de probabilidade .



, a probabilidade de Kevin Warsh ser escolhido por Trump subiu de cerca de . Ainda ontem, o favorito era , a quem o mercado atribuía quase . Os mercados interpretaram Warsh como uma escolha hawkish , apoiando o dólar americano, embora continue o debate sobre se qualquer nomeado de Trump manteria realmente uma postura hawkish na prática.



, apoiando o dólar americano, embora continue o debate sobre se qualquer nomeado de Trump manteria realmente uma postura hawkish na prática. A inflação do IPC de Tóquio caiu para 1,5% a/a (de 2,0%) , enquanto a inflação subjacente diminuiu para 2,0% (de 2,3%) , com um arrefecimento claro também visível nas medidas subjacentes. Isso reduz a pressão para outro aumento do Banco do Japão após a medida de dezembro para 0,75%, embora o USDJPY tenha subido mais devido à dinâmica do USD/Warsh do que à própria divulgação do IPC.



, enquanto a inflação subjacente diminuiu para , com um arrefecimento claro também visível nas medidas subjacentes. Isso reduz a pressão para outro aumento do Banco do Japão após a medida de dezembro para 0,75%, embora o USDJPY tenha subido mais devido à dinâmica do USD/Warsh do que à própria divulgação do IPC. As ações da Apple subiram 0,55% após os resultados trimestrais. A empresa projetou um crescimento de receita de aproximadamente 16% no trimestre de março, muito acima das expectativas do mercado. A Apple apontou para uma recuperação liderada pelo iPhone e melhores vendas na China, apoiando o sentimento em relação às ações de grande capitalização.



A empresa projetou um crescimento de receita de aproximadamente 16% no trimestre de março, muito acima das expectativas do mercado. A Apple apontou para uma recuperação liderada pelo iPhone e melhores vendas na China, apoiando o sentimento em relação às ações de grande capitalização. Um tribunal panamenho anulou os contratos portuários da CK Hutchison, reacendendo as preocupações em torno das infraestruturas chinesas em locais estratégicos. Mesmo sem impactos imediatos no fluxo, isso acrescenta mais uma camada de risco geopolítico para a logística e o transporte marítimo globais.



A visita do primeiro-ministro britânico Starmer a Pequim, a primeira de um primeiro-ministro britânico desde 2018, resultou em acordos comerciais pragmáticos. Trump, no entanto, advertiu o Reino Unido contra o aprofundamento das relações com a China.



Uma pesquisa da Reuters mostrou que 24 dos 31 economistas agora esperam um aumento de 25 pontos base na taxa do RBA para 3,85% em 3 de fevereiro , em comparação com mais de 85% que anteriormente não esperavam nenhuma mudança em 3,60% em dezembro. A maioria ainda vê isso como uma medida pontual, e não o início de um ciclo de aperto monetário.



mostrou que , em comparação com mais de 85% que anteriormente não esperavam nenhuma mudança em 3,60% em dezembro. A maioria ainda vê isso como uma medida pontual, e não o início de um ciclo de aperto monetário. O Wall Street Journal relata planos para financiar a maioria das agências dos EUA a longo prazo, com financiamento temporário para o DHS por duas semanas, adiando a disputa fundamental sobre imigração e ICE, reduzindo o risco de paralisação no curto prazo.



relata planos para financiar a maioria das agências dos EUA a longo prazo, com financiamento temporário para o DHS por duas semanas, adiando a disputa fundamental sobre imigração e ICE, reduzindo o risco de paralisação no curto prazo. Trump anunciou possíveis negociações com o Irão, ao mesmo tempo em que mencionou “navios muito poderosos” a entrar na região. Os mercados interpretam isso como dissuasão com espaço para desaceleração, relevante principalmente para os prémios de risco do petróleo. O petróleo caiu cerca de 2,00% hoje.



O UBS elevou sua meta para o ouro para $6.200/onça para março/junho/setembro de 2026 (de $5.000) e traçou um cenário otimista de $7.200, com um cenário pessimista de $4.600. O banco também espera cerca de 950 toneladas de compras por bancos centrais em 2026 e um cenário base de 5.900 dólares até o final de 2026.

