Índices e Sessão Asiática Os futuros dos índices norte-americanos abriram ligeiramente em alta, mantendo-se próximos do fecho de ontem, após uma sessão volátil, especialmente no setor dos semicondutores. Os futuros do Nasdaq (US100), do S&P 500 (US500), do DJIA (US30) e do Russell 2000 (US2000) registam todos uma subida de aproximadamente 0,15%, acompanhando a evolução dos futuros do Stoxx 50 europeu (EU50). As ações da SpaceX atingem o mínimo histórico antes do voo da Starship: As ações da SpaceX ( SPCX.US ) caíram para um mínimo histórico de 132,75 dólares, ficando abaixo do seu preço de oferta pública inicial (IPO) de 135 dólares. Apesar do otimismo geral em Wall Street, a atenção dos investidores centra-se agora no tão aguardado 13.º voo de teste da Starship, na quinta-feira, que constitui um catalisador fundamental a curto prazo;



As ações da SpaceX ( ) caíram para um mínimo histórico de 132,75 dólares, ficando abaixo do seu preço de oferta pública inicial (IPO) de 135 dólares. Apesar do otimismo geral em Wall Street, a atenção dos investidores centra-se agora no tão aguardado 13.º voo de teste da Starship, na quinta-feira, que constitui um catalisador fundamental a curto prazo; Mercados asiáticos caem devido à onda de vendas de chips e a receios geopolíticos: A maioria dos mercados bolsistas asiáticos registou quedas na quinta-feira, pressionados por uma correção acentuada no setor dos semicondutores e pela escalada das tensões entre os EUA e o Irão junto ao estratégico Estreito de Ormuz. Enquanto o Nikkei 225 caiu 2,7% ( JP225 : -1,24%) e o KOSPI da Coreia do Sul desceu mais de 6%,com os gigantes dos chips SK Hynix e Samsung Electronics a registarem quedas entre 8% e 11%, o Hang Seng de Hong Kong contrariou a tendência, subindo 1,7%;



A maioria dos mercados bolsistas asiáticos registou quedas na quinta-feira, pressionados por uma correção acentuada no setor dos semicondutores e pela escalada das tensões entre os EUA e o Irão junto ao estratégico Estreito de Ormuz. Enquanto o Nikkei 225 caiu 2,7% ( : -1,24%) e o KOSPI da Coreia do Sul desceu mais de 6%,com os gigantes dos chips SK Hynix e Samsung Electronics a registarem quedas entre 8% e 11%, o Hang Seng de Hong Kong contrariou a tendência, subindo 1,7%; Investidores aguardam resultados da TSMC para obter indicações sobre a procura de IA: Apesar da fraqueza generalizada do mercado, a atenção dos investidores continua fortemente centrada no próximo relatório trimestral de resultados da TSMC, para avaliar a sustentabilidade a longo prazo da procura global de inteligência artificial. Economia e Geopolítica O Banco da Coreia aumenta as taxas para 2,75% à medida que a inflação sobe: O Banco da Coreia (BOK) anunciou um aumento de 25 pontos base nas taxas, o primeiro desde janeiro de 2023, para combater a inflação persistente de 3,2%, apoiada pela forte dinâmica de crescimento do PIB no primeiro trimestre (+3,8%). A ministra das Finanças, Katayama, reitera os avisos de Tóquio sobre o mercado cambial, com o iene a continuar sob pressão: Satsuki Katayama repetiu os avisos habituais de que o governo está pronto para tomar medidas adequadas nos mercados cambiais sempre que for considerado necessário. No entanto, não forneceu novos detalhes específicos, uma vez que o iene continua a oscilar perto do nível de 162 por dólar. Katayama recusou-se a comentar sobre níveis específicos da taxa de câmbio, salientando que as taxas cambiais são determinadas por múltiplos fatores, e acrescentou que impulsionar a competitividade económica global do Japão é fundamental para manter a confiança no iene. Trump pondera escalada militar contra o Irão: O Presidente Trump está inclinado a expandir as operações militares dos EUA. Os planos operacionais em discussão a alto nível incluem a intensificação de ataques aéreos, a mobilização de forças terrestres para tomar ilhas estratégicas como a Ilha de Kharg e ataques a instalações subterrâneas fortificadas suspeitas de albergar atividades nucleares secretas. Trump prefere uma pausa nas taxas a aumentos e espera que a inflação desça: O presidente Trump afirmou acreditar que a inflação terminará o ano abaixo dos níveis atuais. Reiterou que, embora pretenda ver uma redução das taxas de juro, uma pausa nos ajustamentos das taxas continua a ser preferível a um seu aumento. Mercado Cambial (FX) Negociação tranquila nos principais pares de moedas: O índice do dólar ( USDIDX ) está a registar ganhos marginais de +0,05%, uma vez que os dados mais baixos do PPI arrefeceram ligeiramente as expectativas de subida das taxas de juro nos EUA. A volatilidade nos pares mais líquidos (USDJPY, EURUSD, GBPUSD) não excede +/- 0,05%;



O índice do dólar ( ) está a registar ganhos marginais de +0,05%, uma vez que os dados mais baixos do PPI arrefeceram ligeiramente as expectativas de subida das taxas de juro nos EUA. A volatilidade nos pares mais líquidos (USDJPY, EURUSD, GBPUSD) não excede +/- 0,05%; As moedas das Antípodas e o franco suíço apresentam alguma divergência: As exceções a esta negociação estável são as moedas das Antípodas (NZDUSD: +0,15%, AUDUSD: -0,1%). Entre as moedas do G10, o franco suíço é o que mais perde terreno (GBPCHF, USDCHF: +0,25%). O par EURUSD subiu 0,05%, para 1,1467. Energia e Metais Preciosos Matérias-primas energéticas sob pressão de venda: Os futuros do petróleo Brent (OIL) caíram 1,2%, para 84,50 dólares por barril, enquanto os futuros do petróleo WTI registaram uma descida de 1,65%, para 79,90 dólares por barril. Os futuros do gás natural (NATGAS) registam uma descida de 0,5% nos EUA, enquanto na Europa registam uma subida de 0,2%. Mais uma descida para os metais preciosos: Os metais preciosos voltam a cair, apesar de um dólar americano mais estável. O ouro desceu 0,7%, para 4 030 dólares/onça, enquanto a prata registou uma descida de 0,8%, para 57,30 dólares/onça.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.