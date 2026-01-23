Os metais preciosos estão a beneficiar de uma destabilização mais ampla nos mercados financeiros globais, o que está a pesar sobre o dólar americano e, potencialmente, sobre a procura por títulos do Tesouro dos EUA. A tendência de diversificação longe dos títulos do Tesouro parece ser estratégica e de longo prazo, apoiando o cenário fundamental para o ouro em particular. A Goldman Sachs elevou a sua meta de preço do ouro para 2026 para US$ 5.400 por onça, acima dos US$ 4.900 anteriores. Se assumirmos que a próxima etapa do ouro segue um padrão 1:1 semelhante aos dois impulsos anteriores — e que as fases corretivas também respeitam uma estrutura 1:1 — isso implicaria uma potencial retração para US$ 4.400 antes de um novo impulso de alta. Nesse cenário, o próximo movimento poderia ser aproximadamente US$ 1.000 mais alto, levando o ouro para US$ 5.400 por onça, em linha com a projeção do Goldman.

Os dois impulsos de alta anteriores (julho-outubro e meados de outubro-janeiro de 2026) proporcionaram ganhos de cerca de US$ 1.000 por onça. Se as correções fossem comparáveis, uma retração de aproximadamente US$ 500 seria consistente — apontando para um potencial teste da área de US$ 4.400. Dito isto, não há certeza de que o ouro continuará a seguir esse padrão, ou que uma correção de 1:1 deva ocorrer nesta fase. O maior risco para o ouro e o complexo de metais em geral parece ser Jerome Powell permanecer no comando da Reserva Federal — um resultado que provavelmente reduziria as chances de implementar um “modelo Trump”, no qual a Reserva Federal reduz agressivamente as taxas enquanto tolera a inflação próxima da meta. Mesmo assim, tal cenário não impediria necessariamente os bancos centrais estrangeiros e os grandes fundos de decidirem reduzir a exposição aos títulos do Tesouro. Num contexto de tensões crescentes em torno da Gronelândia, este é um debate que poderá tornar-se cada vez mais importante para os países nórdicos e os fundos de pensões do norte da Europa, e não apenas para os países do BRICS. OURO (período de tempo D1) Fonte: xStation5

