Salesforce aumenta as expectativas para o ano fiscal de 2026

A Salesforce.com Inc. (CRM.US) elevou as suas previsões de receita e lucro ajustado para o ano fiscal de 2026 na quarta-feira, após resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre, impulsionados por gastos robustos em nuvem e pela crescente adoção da sua plataforma de IA.

O fornecedor de software empresarial registou receitas no primeiro trimestre de 9,83 mil milhões de dólares, superando as estimativas de Wall Street de 9,75 mil milhões de dólares e marcando um crescimento de 7,6% em relação ao ano anterior. O lucro ajustado por ação ficou em 2,58 dólares, superando a estimativa consensual de 2,55 dólares.

Plataforma de IA Agentforce mostra-se promissora

A plataforma Agentforce da Salesforce emergiu como um importante motor de crescimento, com a empresa a fechar mais de 8000 negócios desde o lançamento, metade dos quais já estão a gerar receitas. A plataforma de agentes de IA ajudou a impulsionar as receitas recorrentes anuais da Data Cloud e da IA para mais de mil milhões de dólares, um aumento de 120% em relação ao ano anterior.

Em simultâneo com os resultados, a Salesforce anunciou planos para adquirir a plataforma de gestão de dados Informatica por 8 mil milhões de dólares, o seu maior negócio desde a aquisição da Slack por 27,1 mil milhões de dólares em 2021. A aquisição visa reforçar as capacidades de integração de dados cruciais para a implementação de agentes de IA.

Previsões revistas em alta

Com base no forte desempenho, a Salesforce elevou a sua previsão de receita fiscal para 2026 para US$ 41 a US$ 41,3 mil milhões, acima da faixa anterior de US$ 40,5 a US$ 40,9 mil milhões. A empresa também aumentou a orientação de lucro ajustado para US$ 11,27 a US$ 11,33 por ação.

Salesforce (D1)

As ações estão a ser negociadas acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Os otimistas terão como alvo o nível de retração de 38,2%, enquanto os pessimistas deverão testar novamente o nível de 23,6%. O RSI mostra uma divergência de baixa no curto prazo, enquanto o MACD permanece estreito após um cruzamento de baixa.