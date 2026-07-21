A Samsung Electronics (SMSN.UK) anunciou oficialmente a criação de uma nova unidade estratégica — Robotics eXperience (RX). Esta iniciativa é um sinal claro de que a gigante sul-coreana já não encara a robótica apenas como um projeto de investigação secundário e está a entrar numa fase de comercialização agressiva. Os investidores reagiram à notícia com grande entusiasmo — as ações da empresa na Bolsa de Valores de Seul subiram quase 6,8%, e os seus certificados de depósito globais (GDRs), negociados em Londres, registaram hoje uma subida de 3%.
Eis os pontos-chave do anúncio de hoje e as razões pelas quais esta decisão é tão importante para o futuro da empresa:
Supervisão direta pelo CEO e transferências estratégicas
A Divisão RX não será apenas mais um ramo isolado dentro da estrutura corporativa. A nova unidade reporta diretamente ao CEO (TM Roh), o que sublinha o seu estatuto de prioridade absoluta.
Igualmente importante, a Samsung fez uma importante adição à sua equipa de liderança. A Equipa de Estratégia de Robótica é agora liderada por Lee Dong-kun — um gestor que anteriormente era responsável pela estratégia de robótica no Hyundai Motor Group, incluindo a definição da direção para o desenvolvimento da Boston Dynamics, que a empresa adquiriu. Isto demonstra que a Samsung está a apostar em pessoas com experiência comprovada na comercialização de sistemas avançados.
A Inteligência Artificial Física como novo motor de crescimento
A empresa está empenhada no desenvolvimento de robôs humanóides que combinam software de IA com mecânica avançada (conhecida como «IA Física»). A estratégia da Samsung envolve uma abordagem muito pragmática, em duas fases:
- Fase industrial: Inicialmente, os robôs são concebidos para aumentar a produtividade e o nível de automatização nas fábricas.
- Fase de consumo: Em última análise, a tecnologia destina-se a ser utilizada no retalho e nos nossos lares, onde as máquinas servirão de assistentes para apoiar o nosso quotidiano.
Capital substancial e a construção da «Fábrica de Dados»
Os algoritmos de controlo de robôs requerem grandes quantidades de dados do mundo real. Para tal, a Samsung anunciou planos para criar a chamada «Fábrica de Dados» nas suas instalações em Gumi. Esta servirá como centro de recolha e análise de dados provenientes de ambientes industriais reais.
Este projeto faz parte de um pacote de investimento de grande envergadura. A Samsung planeia investir até 60 biliões de won (aproximadamente 40,7 mil milhões de dólares) na região de Yeongnam, na Coreia do Sul. Deste montante, 19 biliões de won serão destinados a infraestruturas para IA física e à construção de instalações para o fabrico de robôs humanóides, com o apoio da Samsung SDS.
No entanto, a empresa não se limita ao seu mercado interno. Anunciou planos para abrir centros de investigação dedicados nos EUA, na China e no Japão, com o objetivo de aproveitar o talento local e os ecossistemas de inovação avançados.
Resumo para investidores
As valorizações registadas hoje nas bolsas de Londres e Seul refletem uma transição da fase de anúncios para a fase de implementação. Na sequência do aumento, no ano passado, da sua participação na Rainbow Robotics, o lançamento hoje da divisão RX constitui um passo lógico — e muito dispendioso — no sentido da diversificação das receitas. A Samsung reconhece que os mercados dos smartphones e da eletrónica de consumo estão a ficar saturados, enquanto o mercado dos semicondutores continua a mostrar alguns sinais de ciclicidade, embora perturbado pela «supertendência» da IA.
A automação impulsionada pela IA oferece às empresas a oportunidade de explorar uma fonte de receitas completamente nova e poderosa nas próximas décadas.
Ao analisar o gráfico da cotação das ações da empresa, é possível observar uma tendência de alta a longo prazo que, na sequência de uma correção recente, encontrou um forte apoio no nível de 4 406 e na MME de 100 períodos (linha roxa). O preço testou recentemente a banda de Bollinger inferior, na média móvel de 22 dias com um desvio padrão de ±2, o que sinalizou uma condição de sobrevenda a curto prazo no mercado e resultou numa recuperação dinâmica visível na vela verde mais recente. O indicador RSI confirma este regresso da força de compra, recuperando de uma zona próxima da sobrevenda (cerca de 30 pontos) e apresentando atualmente uma tendência ascendente em 42,8.
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