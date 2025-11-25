SanDisk vai entrar no índice do S&P500 📈

A SanDisk (SNDK.US) passou a integrar o índice S&P 500, o que impulsionou novamente o otimismo em relação às ações da empresa. A SanDisk é uma empresa de tecnologia de armazenamento de dados especializada em produtos como memória flash, SSDs (unidades de estado sólido) e soluções de armazenamento de alto desempenho utilizados em eletrónica de consumo, infraestrutura em nuvem, hardware empresarial e, cada vez mais, centros de dados orientados por inteligência artificial. Após a sua cisão da Western Digital, a SanDisk vem conquistando um nicho como fabricante especializada em memória e armazenamento, fortemente alavancada pela explosão das cargas de trabalho de IA. A SanDisk entra para o S&P 500 nesta sexta-feira , substituindo o Interpublic Group, que está a ser adquirido pela Omnicom.

, substituindo o Interpublic Group, que está a ser adquirido pela Omnicom. As ações subiram mais de 500% desde que se separaram da Western Digital em fevereiro, tornando-se um dos desempenhos de destaque de 2025.

desde que se separaram da Western Digital em fevereiro, tornando-se um dos desempenhos de destaque de 2025. A procura por memória na infraestrutura de IA impulsionou a recuperação da SanDisk, já que os modelos de IA com grande volume de dados exigem enormes quantidades de armazenamento rápido.

impulsionou a recuperação da SanDisk, já que os modelos de IA com grande volume de dados exigem enormes quantidades de armazenamento rápido. A entrada no S&P 500 normalmente traz uma procura adicional de fundos institucionais que devem acompanhar o índice de referência.

A SanDisk agora detém um valor de mercado acima de 33 mil milhões , já maior do que muitos constituintes de longa data do S&P 500.

, já maior do que muitos constituintes de longa data do S&P 500. A empresa está a subir do índice de pequena capitalização S&P 600 , onde será substituída pela PTC Therapeutics.

, onde será substituída pela PTC Therapeutics. A liquidação do setor tecnológico provocou uma pressão de curto prazo — a SanDisk caiu cerca de 3% esta manhã, após um salto de 13% ontem — mas a sua tendência ao longo do ano continua a ser excecional.

As recentes entradas no S&P 500, como a Solstice Advance Materials e a Qnity, mostram um padrão: as cisões corporativas estão a tornar-se cada vez mais veículos para atualizações rápidas do índice. Os investidores geralmente prestam atenção quando uma empresa é adicionada ao S&P 500, porque os fundos de índice devem comprar as ações, aumentando a procura, mais cobertura de analistas e visibilidade institucional, o que geralmente se segue. Além disso, isso serve como uma validação da escala de negócios, rentabilidade e relevância no mercado mais amplo. A rápida ascensão da SanDisk — de uma cisão em fevereiro a um membro do índice de US$ 33 mi milhões — destaca como o boom da IA está a remodelar os vencedores no cenário de semicondutores e armazenamento. As ações da SanDisk subiram mais de 500% este ano. Fonte: xStation5

