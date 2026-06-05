SAP resiste à onda de quedas no setor tecnológico; a SpaceX é impedida de entrar no S&P 500

Mercados e Índices O sentimento do mercado hoje é marcado pelo desempenho divergente dos setores e por uma cautela crescente na véspera do último relatório de emprego dos EUA (NFP). Esta divulgação de dados é muito aguardada, uma vez que irá definir o tom da primeira reunião sobre taxas de juro da Reserva Federal sob a liderança do novo presidente, Kevin Warsh.

Esta divulgação de dados é muito aguardada, uma vez que irá definir o tom da primeira reunião sobre taxas de juro da Reserva Federal sob a liderança do novo presidente, Kevin Warsh. O atual ambiente macroeconómico complica as próximas decisões de política monetária, impulsionado pelo aumento da inflação, pelo enfraquecimento da base de consumo e pelo fosso crescente entre os setores da indústria transformadora e dos serviços. Tendo em conta estes ventos contrários desafiantes, mesmo um resultado do NFP positivo e em linha com as expectativas poderá impulsionar o dólar americano.

A rotação setorial continua, com o setor tecnológico a recuar após a mais recente recuperação ( ASML : -3,1%) e a abrir espaço para outras empresas que não beneficiaram da última onda de otimismo em torno da IA.

: -3,1%) e a abrir espaço para outras empresas que não beneficiaram da última onda de otimismo em torno da IA. Os futuros do IBEX 35 espanhol ( SPA35 : +1%) lideram os ganhos hoje, graças à forte concentração do índice em ações do setor financeiro ( Banco Santander : +1,2%), de bens de consumo ( Inditex : +3,5%) e até mesmo do setor energético ( Repsol : +0,4%, Enagas : +1,3%), que registam subidas apesar de uma ligeira pressão nos futuros do petróleo bruto.

: +1%) lideram os ganhos hoje, graças à forte concentração do índice em ações do setor financeiro ( : +1,2%), de bens de consumo ( : +3,5%) e até mesmo do setor energético ( : +0,4%, : +1,3%), que registam subidas apesar de uma ligeira pressão nos futuros do petróleo bruto. Os futuros do CAC40 francês (FRA40: +0,4%) seguem o mesmo padrão, com forte representação do setor de bens de consumo discricionário/luxo ( LVMH : +2,39%; Hermès : +2,02%).

seguem o mesmo padrão, com forte representação do setor de bens de consumo discricionário/luxo ( : +2,39%; : +2,02%). Os futuros do DAX alemão (DE40: +0,3%) fecham o top três, com, mais uma vez, ações de bens de consumo como a Zalando (+5,4%) e a Adidas (+2%) a compensarem a correção na estrela das últimas sessões, a Infineon (-6,48%). Surpreendentemente, a SAP contrasta fortemente com a correção no setor tecnológico, ampliando os ganhos de ontem em mais +2,10%.

fecham o top três, com, mais uma vez, ações de bens de consumo como a (+5,4%) e a (+2%) a compensarem a correção na estrela das últimas sessões, a (-6,48%). Surpreendentemente, a contrasta fortemente com a correção no setor tecnológico, ampliando os ganhos de ontem em mais +2,10%. A S&P Global recusou-se a alterar os seus requisitos de entrada no índice, impedindo efetivamente que a enorme oferta pública inicial (IPO) de 75 mil milhões de dólares da SpaceX entrasse rapidamente no S&P 500. Apesar de ter como meta uma valorização de 1,75 biliões de dólares, a SpaceX não cumpre as rigorosas regras de rentabilidade da S&P, tendo registado um prejuízo de 4,94 mil milhões de dólares em 2025. Enquanto a S&P mantém o seu padrão ao recusar exceções baseadas exclusivamente na capitalização de mercado, concorrentes como a Nasdaq e a FTSE Russell já flexibilizaram as suas regras para acomodar essas listagens de mega-capitalização.

Apesar de ter como meta uma valorização de 1,75 biliões de dólares, a SpaceX não cumpre as rigorosas regras de rentabilidade da S&P, tendo registado um prejuízo de 4,94 mil milhões de dólares em 2025. Enquanto a S&P mantém o seu padrão ao recusar exceções baseadas exclusivamente na capitalização de mercado, concorrentes como a Nasdaq e a FTSE Russell já flexibilizaram as suas regras para acomodar essas listagens de mega-capitalização. FOREX: O dólar americano ( USDIDX ) recua antes do NFP, caindo cerca de 0,35% em relação à máxima de um mês, atingida durante a sessão de quarta-feira. A libra esterlina é a moeda principal mais forte hoje, avançando 0,4% face ao dólar ( GBPUSD ) e ao iene japonês ( GBPJPY ). O EURUSD subiu 0,2% para 1,163.

O dólar americano ( ) recua antes do NFP, caindo cerca de 0,35% em relação à máxima de um mês, atingida durante a sessão de quarta-feira. A libra esterlina é a moeda principal mais forte hoje, avançando 0,4% face ao dólar ( ) e ao iene japonês ( ). O subiu 0,2% para 1,163. MATÉRIAS-PRIMAS: os futuros do petróleo recuperaram ligeiras perdas registadas no início da sessão, tentando atualmente passar para terreno positivo ( OIL : -0,05%, OIL.WTI: +0,3%) . O NATGAS ampliou as perdas de ontem em mais 1,2%. Os metais preciosos também estão sob pressão, com o OURO a cair 0,3% para 4460 USD/oz e a PRATA a perder 1,6% para 72,70 USD/oz.

os futuros do petróleo recuperaram ligeiras perdas registadas no início da sessão, tentando atualmente passar para terreno positivo ( : -0,05%, OIL.WTI: +0,3%) . O ampliou as perdas de ontem em mais 1,2%. Os metais preciosos também estão sob pressão, com o a cair 0,3% para 4460 USD/oz e a a perder 1,6% para 72,70 USD/oz. CRIPTO: A liquidez está a abandonar os ativos digitais, com a maioria dos tokens principais e secundários a negociar em forte território negativo. O Bitcoin caiu 1,1% para 62 600 USD, enquanto o Ethereum registou perdas de 4,6% para 1680 USD. O Solana (-1,7%), o Dogecoin (-3,1%) e o Chainlink (-4%) também estão a registar perdas. Desempenho de hoje dos constituintes do índice Stoxx 50. Fonte: XTB Research com base em dados da Bloomberg Economia e Geopolítica Apesar de uma trégua mediada pelos EUA, os ataques israelitas no Líbano causaram a morte de quatro pessoas, contrastando com as afirmações do Presidente Trump de que se registaram progressos nas negociações com o Hezbollah e Netanyahu. Entretanto, surgiram sinais contraditórios relativamente às negociações entre os EUA e o Irão; Trump sugeriu um potencial acordo e um encontro com o líder supremo do Irão, enquanto o Irão negou que se tivessem registado progressos significativos. Além disso, persistem as tensões no Estreito de Ormuz, com o Irão a planear cobrar «taxas de serviço» de segurança ao transporte marítimo, uma medida fortemente contestada pelos EUA, que exigem um trânsito isento de portagens.

contrastando com as afirmações do Presidente Trump de que se registaram progressos nas negociações com o Hezbollah e Netanyahu. Entretanto, surgiram sinais contraditórios relativamente às negociações entre os EUA e o Irão; Além disso, persistem as tensões no Estreito de Ormuz, com o Irão a planear cobrar «taxas de serviço» de segurança ao transporte marítimo, uma medida fortemente contestada pelos EUA, que exigem um trânsito isento de portagens. Os meios de comunicação social também noticiaram uma alegada aceitação por parte do Irão, transmitida ao Paquistão, de transferir uma parte do seu urânio para um país terceiro acordado por ambas as partes do conflito.

Os dados revistos do Eurostat indicam que o PIB da zona do euro contraiu 0,2% em comparação com o trimestre anterior, enquanto o PIB da UE caiu 0,1%. Simultaneamente, o emprego na zona do euro cresceu ligeiramente 0,1%, enquanto o emprego na UE se manteve estável em 0,0%. Estas estimativas atualizadas utilizam conjuntos de dados mais abrangentes do que os relatórios preliminares iniciais e incorporam a entrada da Bulgária na zona do euro em 2026.

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou veementemente os líderes europeus como mediadores no conflito na Ucrânia, acusando-os de falta de neutralidade. Em vez disso, exigiu a adesão a um compromisso de paz alegadamente acordado com Donald Trump no Alasca. Entretanto, o presidente ucraniano Zelenskyy propôs negociações diretas, enquanto Putin ameaçou novos ataques com mísseis hipersónicos contra a Ucrânia. O gráfico diário do SPA35 apresenta uma forte estrutura de alta. O preço está a ser negociado a 18 479, bem acima das suas médias móveis exponenciais (EMA) de 10, 30 e 100 períodos, indicando um sólido impulso de alta. Tendo ultrapassado o nível de Fibonacci de 100,0% em 18 391, os compradores estão a testar a resistência de vários meses perto de 18 569. O RSI em alta confirma a pressão de compra, deixando ainda margem antes de atingir o território de sobrecompra. Fonte: xStation5

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