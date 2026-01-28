Principais conclusões A inflação manteve-se quente, com o IPC global a situar-se em 3,8% y/y e o núcleo em cerca de 3,4% y/y, permanecendo acima do objetivo do RBA

As pressões sobre os preços têm uma base alargada, liderada por uma forte inflação nos serviços e na habitação

A subida do RBA em fevereiro é agora o cenário de base, elevando o AUD e empurrando o AUDUSD acima de 0,70

O dólar australiano (AUD) continua a ser uma das moedas mais fortes na sequência de dados de inflação mais elevados do que o esperado. As últimas leituras do IPC surpreenderam em alta, tanto na inflação global como na inflação subjacente, reforçando a opinião de que as pressões sobre os preços permanecem demasiado elevadas para que o Banco da Reserva da Austrália (RBA) adopte uma posição dovish - ou mesmo neutra - em breve. A inflação geral acelerou para 3,8% y/y em dezembro, enquanto a inflação subjacente (média aparada) subiu para cerca de 3,4% y/y, claramente acima do objetivo de 2-3% do RBA e confirmando que o processo de desinflação estagnou em vez de progredir de forma constante. Numa base trimestral, a inflação subjacente situou-se em 0,9% t/q, o que também não apoia um regresso suave ao objetivo. Dados mais recentes sobre a inflação IPC geral: 3.8% y/y (de 3.4%)

Média aparada do IPC: ~3,4% y/y , acima das expectativas

, acima das expectativas Inflação subjacente: 0,9% t/t , mantendo uma forte dinâmica

, mantendo uma forte dinâmica A inflação dos serviços acelerou para 4,1% y/y

Os custos da habitação continuam a ser o principal fator: +5,5% y/y A combinação da inflação é particularmente incómoda para o RBA. A inflação dos serviços voltou a acelerar, reflectindo a forte procura interna, um mercado de trabalho restritivo e a pressão persistente das rendas e dos custos de viagem. Ao mesmo tempo, a inflação dos bens voltou a subir, em parte devido a um aumento acentuado dos preços da eletricidade. Combinados com uma taxa de desemprego de cerca de 4% e um crescimento económico sólido, os dados sugerem que as pressões inflacionistas estão cada vez mais enraizadas em sectores-chave da economia e não são impulsionadas por factores temporários ou importados. Principais fontes de pressões sobre os preços Forte inflação dos serviços (rendas, viagens, serviços de mercado)

Custos elevados da habitação a afetar as famílias

Aumento dos preços da energia impulsiona a inflação dos bens

Mercado de trabalho apertado, sustentando as pressões salariais Em resposta aos dados, os maiores bancos da Austrália - incluindo o Westpac e o ANZ - começaram a esperar uma subida da taxa de juro de 25 pontos base por parte do RBA na reunião de 2-3 de fevereiro, argumentando que a inflação deu efetivamente o “voto decisivo” para uma política mais restritiva. Os mercados estão agora a avaliar em mais de 70% a probabilidade de tal movimento. Embora a maioria considere que se trata de uma subida pontual e não do início de um ciclo de aperto completo, espera-se que o RBA mantenha uma posição condicionalmente hawkish, estando as decisões futuras estreitamente ligadas aos dados de inflação que forem chegando. O banco central também deixou claro que a inflação acima de 3% continua a ser “demasiado elevada”, excluindo efetivamente a possibilidade de cortes nas taxas a curto prazo. RBA perspetivas, após os resultados do IPC A subida de fevereiro é cada vez mais vista como o cenário de base

A taxa de juro poderá subir para cerca de 3,85%

Possível pausa depois disso, mas com um viés hawkish

É possível uma nova contração se a inflação se mantiver persistente Reação do mercado O dólar australiano subiu acentuadamente após a publicação - o AUD atingiu o seu nível mais elevado desde o início de 2023, e o AUDUSD ultrapassou os 0,70, prolongando um forte início de ano. Os investidores começaram a posicionar-se para um RBA mais hawkish em relação a outros bancos centrais importantes. Os ganhos recentes do AUDUSD também foram apoiados pela fraqueza geral do dólar americano. xStation 5

