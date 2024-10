Será uma boa altura para continuar a investir em ouro?

O preço do ouro registou uma valorização significativa de aproximadamente 30% ao longo deste ano, e a tendência de crescimento parece continuar no curto prazo. Com a perspetiva de que os bancos centrais possam reduzir ainda mais as taxas de juro até o final do ano e a persistência de incertezas geopolíticas no cenário global, o ouro permanece uma opção atrativa para muitos investidores. Durante a Semana Mundial do Investidor, que decorre de 7 a 13 de outubro, o ECO conversou com Henrique Tomé e Vítor Madeira, analistas de XTB, para entender o panorama futuro da negociação deste metal precioso.

Ao longo desta semana, a XTB vai estar disponível na Semana do Investidor, no jornal ECO. Uma iniciativa com objetivo de sensibilizar e alertar para a importância da educação financeira e da proteção dos investidores.