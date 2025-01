Setor do urânio sob pressão 📉 Cameco continua a registar quedas devido à suspensão da produção na Inkai JV

As ações de produtores de urânio estiveram sob pressão hoje; o ETF URNU.DE perdeu mais de 5%, enquanto as ações da Uranium Energy Corp (UEC.US) recuaram quase 3%, para 7 dólares; a Cameco (CCJ.US), maior produtora de urânio "ocidental" do Canadá, caiu mais de 3,5%.

As operações de produção de urânio no Bloco 1 do depósito de urânio Inkai, no Cazaquistão, operado em parceria entre a Cameco e a Kazatomprom (KAP.UK) através de uma joint venture, foram temporariamente suspensas. O gigante estatal cazaque detém 60% do projeto. A Cameco revelou que foi apanhada de surpresa, pois, até 30 de dezembro de 2024, a joint venture Inkai não obteve as aprovações necessárias das autoridades estatais relevantes devido a atrasos na submissão da documentação exigida.

Como resultado, a JV Inkai decidiu suspender temporariamente a produção. A documentação do projeto está a ser atualizada, e espera-se um desfecho positivo. Dados recebidos pela Cameco ainda em 26 de dezembro de 2024 não mencionavam o risco de suspensão da produção devido ao processo citado pelas autoridades cazaques. A JV Inkai prevê submeter a documentação ao ministério nas próximas semanas, e a situação deverá ser esclarecida logo em seguida, de acordo com uma declaração da Kazatomprom de 2 de janeiro.

A empresa canadiana afirma que irá procurar mais esclarecimentos sobre como a situação ocorreu, bem como sobre o impacto potencial na produção e na posição financeira da empresa em 2025 e 2026, incluindo nos dividendos futuros. A Kazatomprom declarou que, nas circunstâncias atuais, não prevê um impacto significativo nos seus planos de produção para 2025. A empresa dispõe de níveis de inventário suficientes para gerir os fornecimentos ao longo do ano.

Cameco (H1)

Os resultados do quarto trimestre da Cameco indicaram 528 milhões de dólares em receitas, com apenas 5,45 milhões de dólares em lucro líquido e 0,01 dólares em ganhos por ação. Uma valorização em torno de 250 vezes o preço/lucro continua a ser muito desafiadora, especialmente para uma empresa mineira, dado o potencial tempo de inatividade no principal projeto de produção em parceria da empresa, o Inkai.



Fonte: xStation5