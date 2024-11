Snowflake dispara após os resultados 📈

Snowflake (SNOW.US) relatou receitas recordes, registando continuamente um crescimento de vendas ano a ano e trimestre a trimestre desde o quarto trimestre de 4. Além disso, a empresa elevou suas previsões para o quarto trimestre, superando significativamente o consenso do mercado. Como resultado, as ações dispararam hoje, ganhando mais de 33%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app  A empresa alcançou vendas de $ 942.1 milhões, representando um aumento ano a ano de 28%. A taxa de crescimento das vendas está a desacelerar ligeiramente devido ao elevado efeito de base, mas mantém-se a um nível elevado. No caso das vendas de produtos (o principal segmento de negócio da empresa), a Snowflake registou um aumento para 900,3 milhões de dólares (+29% em relação ao ano anterior), ultrapassando a marca dos 900 milhões de dólares pela primeira vez na história e excedendo significativamente a previsão de 856,6 milhões de dólares. Além disso, a empresa prevê a manutenção de tendências de vendas positivas no quarto trimestre, aumentando as suas estimativas para as receitas de vendas de produtos para um intervalo de 906-911 milhões de dólares, em comparação com o nível estimado pelos analistas de 882 milhões de dólares. Isto significa que, para todo o ano fiscal, espera receitas de produtos de 3,43 mil milhões de dólares, o que se traduz num aumento de 0,07 mil milhões de dólares em relação às estimativas. A empresa está a investir fortemente no desenvolvimento de projectos de IA, e é evidente que as esperanças dos investidores em manter as tendências positivas permanecem muito elevadas. A medida em que os investidores acreditam na política de redução de custos da empresa, ao mesmo tempo que expandem a sua base de produtos e serviços, é indicada pelo rácio P/E a prazo, que atualmente mostra que a empresa está a ser negociada a 202 vezes os lucros estimados para o próximo ano. Estas avaliações aparentemente tão elevadas resultam principalmente da natureza orientada para o crescimento da empresa e do facto de esta estar a iniciar o caminho para margens de lucro líquidas positivas. Por conseguinte, se for bem sucedida, os actuais acionistas têm a oportunidade de se antecipar à tendência. O rácio P/S a prazo apresenta uma imagem muito mais estável, situando-se em 14,1x para a empresa. RESULTADOS FINANCEIROS DO 3T24: Receita de $942,1 milhões, +28% a/a, estimativa de $898,6 milhões Receita de produtos $900,3 milhões, +29% a/a, estimativa de $856,6 milhões

Serviços profissionais e outras receitas $41,8 milhões, +17% y/y, estimativa $40,8 milhões

Perda por ação 98c vs. perda/shr 65c y/y

Taxa de retenção de receita líquida 127% vs. 135% a/a, estimativa de 124,2%

Obrigação de desempenho remanescente atual de $5,7 milhões, +54% y/y, estimativa de $5,22 milhões

Margem bruta ajustada 73% vs. 75% a/a, estimativa 71,8%

EPS diluído ajustado 20c vs. 25c y/y, estimativa 15c PREVISÃO PARA O 4T24 Receita de produtos entre $906 milhões e $911 milhões, estimativa de $890,7 milhões

Margem operacional ajustada 4% PREVISÃO PARA 2025: Receita de produtos: $3,43 mil milhões, anteriormente: $3,36 mil milhões, estimativa $3,36 mil milhões

Margem operacional ajustada 4% (anteriormente previsto: 3%) Gráfico de flocos de neve (1D) As ações da empresa ultrapassaram os máximos locais de maio deste ano e atingiram o seu nível mais elevado desde fevereiro durante a sessão de hoje. O forte movimento ascendente pode indicar uma potencial correção amanhã, mas a um prazo ligeiramente mais longo, os indicadores técnicos mostram potencial para um maior crescimento. A consolidação em que as ações estavam desde setembro deste ano foi quebrada, e os investidores devem prestar atenção ao nível de US $ 191, que atualmente é uma resistência chave.  Fonte: xStation  Â

