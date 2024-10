Swatch Group atinge valores de 2020 após o crash do Covid-19 📉

As ações da holding suíça Swatch (UHR.CH), centrada na indústria relojoeira (mecanismos ETA, relógios de luxo), estão hoje a perder 1,5% e aproximam-se do pico do pânico de março de 2020 (Covid-19). As compras de ações realizadas em julho (cerca de 31 milhões de francos suíços) pela família Hayek, que detinha mais de 43% das ações do grupo antes das compras, não conseguiram melhorar o sentimento dos investidores. Em julho, os analistas da Jefferies baixaram a cotação da Swatch para 170 francos suíços. Receios de recessão, mas as vendas na China... aumentam? Apesar da adversidade a curto prazo das preocupações com a recessão nos EUA e na Europa e da fraqueza dos consumidores na China, a empresa tem um balanço muito saudável e uma dívida muito baixa. Mantém também margens brutas elevadas, que chegaram a atingir 84% em 2024

O lucro bruto, nos dois primeiros trimestres de 2024, manteve-se relativamente resistente, apesar de um declínio de cerca de 7,5% em relação ao ano anterior nas vendas no primeiro semestre do ano e um declínio de 14% no 2º trimestre. As vendas do segundo trimestre foram de 3,45 mil milhões de francos, em comparação com os 3,75 mil milhões previstos. O lucro líquido no 2º trimestre de 2024 caiu drasticamente para 147 milhões de francos, contra 498 milhões de francos no 2º trimestre de 2023.

Na China, as vendas da empresa aumentaram 10% em relação ao ano anterior nos dois primeiros trimestres de 2024, o que permitiu resistir à tese de abrandamento da procura no mercado chinês; no entanto, o aumento foi medido contra uma base muito baixa em 2023.

A empresa aumentou os seus dividendos de 2020 para 2023 e tem vindo a pagá-los de forma consistente há 31 anos. Eventuais problemas de rendibilidade poderão provocar uma alteração da política de dividendos, o que terá como consequência provável uma nova descida das avaliações. Nos últimos meses, a família Hayek, que detém posições-chave na empresa, tem sido criticada pela comunidade de investidores devido aos seus comentários moderados sobre a atividade e as perspectivas da empresa.

A avaliação do preço/lucros dos últimos 12 meses é de 17, e o rácio implícito do preço em relação aos lucros futuros esperados para o ano civil de 2025 é de cerca de 15. Isto sugere que as acções do grupo ainda são negociadas a um preço superior ao de algumas das acções de empresas de “luxo” como a francesa Kering ou a Hugo Boss.

O encerramento da boutique de luxo Tiffany em Xangai pela LVMH aos investidores foi um sinal da evaporação da procura de produtos de luxo na China. Como resultado, assistimos a quedas significativas nas acções da Swatch e de muitas outras empresas de moda nos últimos dias. Swatch Group (UHR.CH) O indicador RSI no intervalo diário indica um nível extremo de sobre-venda abaixo de 20 pontos. A superação da média SMA200 de 200 sessões, a 200 francos suíços por ação, pode potencialmente anunciar uma inversão de tendência. A principal resistência a curto prazo continua a ser CHF180, que poderá ser testada se o cenário de reversão do recente impulso descendente se materializar. A enorme escala do recente declínio pode ser uma razão pela qual a "regressão média" também apoiará uma recuperação a curto prazo, se os sentimentos dos mercados em torno do sector de luxo melhorarem.

