O Governo português relançou, em julho de 2025, o processo de privatização da TAP, depois de várias tentativas frustradas desde 2015. O modelo aprovado pelo Decreto-Lei 92/2025 prevê a venda de até 49,9% do capital: até 44,9% para um investidor estratégico (obrigatoriamente uma companhia aérea com volume de negócios superior a 5 mil milhões de euros) e até 5% para os trabalhadores, mantendo o Estado com pelo menos 50,1% e poderes especiais sobre decisões estratégicas. Segundo a TAP, os objetivos da privatização passam por recuperar os fundos públicos injetados durante a pandemia e o plano de reestruturação aprovado pela União Europeia (2,55 mil milhões de euros), garantir a sustentabilidade a longo prazo da companhia e proteger o hub de Lisboa e as ligações estratégicas de Portugal com o Brasil, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a diáspora e os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Na semana passada, a Parpública confirmou ter recebido manifestações de interesse de três grupos europeus: Air France-KLM, Lufthansa e IAG (dona da British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus e Level). Quem vencer terá uma posição privilegiada no Atlântico através de Lisboa. TAP voltou a lucros, mas a rentabilidade ainda é frágil Depois de ter sido resgatada na pandemia e de registar uma perda de 1,6 mil milhões de euros em 2021, a TAP surpreendeu ao regressar cedo aos lucros: 65,6 milhões em 2022 e um recorde de 177,3 milhões em 2023. Em 2024, num contexto mais normalizado, a companhia sentiu pressão de custos e viu o lucro do terceiro trimestre cair 35%, para 118 milhões, mostrando que a rentabilidade ainda é sensível a choques económicos. Relatórios TAP 2020-2024 Segundo dados do Governo e de agências noticiosas, a TAP transporta hoje mais de 16 milhões de passageiros/ano, com cerca de 118 aeronaves e cerca de 8.000 trabalhadores. O que torna a TAP estratégica para os compradores O valor da TAP não se limita ao balanço financeiro, mas passa sobretudo por três pilares estratégicos: Hub de Lisboa: localização ideal para ligações entre Europa e América do Sul, assim como Europa e América do Norte, com tempos de voo e conexões competitivos face a Madrid ou Paris.

localização ideal para ligações entre Europa e América do Sul, assim como Europa e América do Norte, com tempos de voo e conexões competitivos face a Madrid ou Paris. Presença na América do Sul, especialmente no Brasil: voa atualmente para 13 cidades brasileiras, uma cobertura sem paralelo entre as companhias europeias.

voa atualmente para 13 cidades brasileiras, uma cobertura sem paralelo entre as companhias europeias. Rede em África, especialmente nos PALOP: cobre 14 destinos africanos, reforçando a presença no continente lusófono. Privatização: o que muda na prática A venda de uma participação minoritária (máx. 44,9%) significa que o investidor não consolida totalmente os resultados financeiros da TAP, o que tende a comprimir múltiplos de avaliação. Por outro lado, o investidor estratégico terá gestão operacional dentro de limites acordados com o Estado, aumentando o valor estratégico do negócio (controlo de frota, rede e integrações comerciais). O Governo quer maximizar o preço, mas também pretende investimento industrial em frota, manutenção e digitalização. Ou seja, a escolha do parceiro não será apenas financeira, mas também estratégica. Comparativo estratégico: quem oferece o quê à TAP (e a Portugal)? Em termos qualitativos, os três interessados oferecem diferentes vantagens e riscos: Como olhar para a TAP enquanto analista financeiro? Para um analista financeiro, a privatização deve ser avaliada em três dimensões: Equity story: a TAP deixou de ser um “poço sem fundo”, é rentável, mas vulnerável a choques económicos. A venda de 44,9% cristaliza parte do valor criado e transfere riscos para o parceiro.

a TAP deixou de ser um “poço sem fundo”, é rentável, mas vulnerável a choques económicos. A venda de 44,9% cristaliza parte do valor criado e transfere riscos para o parceiro. Consolidação setorial: quem adquirir a TAP reforça a sua posição europeia, especialmente no eixo Atlântico e ligações à lusofonia.

quem adquirir a TAP reforça a sua posição europeia, especialmente no eixo Atlântico e ligações à lusofonia. Plano político-estratégico: o sucesso mede-se pelo preço, mas também pela preservação de Lisboa como hub, manutenção da conectividade com Brasil e África, e criação de valor económico interno. Num cenário puramente financeiro, a IAG poderia justificar o prémio mais alto devido a sinergias, mas equilíbrio entre valor, risco regulatório e compromissos estratégicos pode tornar AF-KLM ou Lufthansa mais politicamente aceitáveis e sustentáveis a longo prazo. Em suma, a TAP, depois de anos a ser vista como problema orçamental, transformou-se num ativo disputado pelos três gigantes europeus. O desfecho desta privatização dirá muito sobre o futuro mapa de hubs na Europa, e sobre a ambição de Portugal no corredor atlântico.

