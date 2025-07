Tarifas de 30% impostas por Trump à UE: Uma moeda de troca ou um grande problema?

Importância para as exportações da União Europeia

O anúncio da administração de Donald Trump de uma tarifa de 30% sobre as importações da União Europeia, com efeitos a partir de 1 de agosto, representa uma ameaça significativa para as exportações globais da UE. Os EUA são o maior parceiro comercial de bens da UE, representando aproximadamente um quinto de todas as exportações para fora do bloco. Em 2024, a UE exportou mercadorias no valor de 531,6 mil milhões de euros para os EUA, o que representa quase 3% do PIB total da UE. Embora este valor possa não parecer substancial, é um fator crucial para a evolução do PIB.

O aumento das taxas dos direitos aduaneiros dos actuais 10% para 30% conduziria a um aumento radical dos preços dos produtos europeus, podendo resultar numa diminuição significativa das importações. Os setores mais vulneráveis incluem os produtos farmacêuticos (mais de 20% do total das exportações da UE para os EUA), os automóveis (cerca de 10%), a maquinaria industrial (mais de 6%), a maquinaria eléctrica (6,0%) e a maquinaria especializada (5,0%).





O gráfico ilustra a importância do comércio internacional com os parceiros e os EUA. Como se pode ver, a zona euro detém a maior parte das importações para os EUA, sendo apenas ligeiramente inferior à totalidade da UE, que inclui países como a Polónia, a República Checa e a Escandinávia. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Impacto no PIB da União Europeia

A análise económica indica um impacto significativo, embora limitado, no PIB da UE. De acordo com as estimativas da Bloomberg Economics, os actuais direitos aduaneiros de 10% reduzem o PIB da zona euro em cerca de 0,3%, e a introdução de direitos aduaneiros de 30% poderia duplicar este efeito. Os economistas da Goldman Sachs estimam que, se as tarifas de 30% se mantiverem durante um período prolongado, o PIB da zona euro poderá registar uma queda acumulada de 1,2% até ao final de 2026.

Vários institutos de investigação apresentam previsões semelhantes. O Bruegel estima um declínio de 0,3% do PIB da UE num cenário de ausência de acordo, enquanto o Parlamento Europeu aponta para uma possível diminuição de 0,2-0,8%, dependendo da aplicação de medidas de retaliação. Vale a pena notar que o impacto das tarifas elevadas no PIB é ainda inferior ao de crises anteriores, como a COVID-19 ou a crise energética dos últimos anos. No entanto, este impacto pode, teoricamente, ser duradouro.





A economia da UE sofrerá com as tarifas de Trump, mas o impacto atual é limitado em comparação com crises anteriores. No entanto, as novas taxas de 30% poderão duplicar o atual impacto das tarifas no PIB. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Economias mais vulneráveis

A Alemanha, enquanto maior economia da UE, está particularmente exposta aos efeitos das tarifas americanas. Os EUA absorvem 10% das exportações alemãs (157,9 mil milhões de dólares em 2023), o que representa 3,7% do PIB alemão. O sector automóvel, crucial para a economia alemã, exporta 13% da sua produção para os EUA. As exportações de automóveis da Alemanha para os EUA já caíram 13% em abril e 25% em maio de 2025. No entanto, vale a pena notar que as actuais tarifas de 25% se aplicam às importações de automóveis para os EUA, o que significa que as taxas médias das tarifas sobre as importações da UE para os EUA são mais elevadas do que a taxa geral de 10%.





Exportações líquidas da UE para os Estados Unidos nos últimos anos. Como se pode ver, as máquinas e os veículos, seguidos dos produtos químicos e farmacêuticos, representam a maior parte das exportações. A UE é um importador líquido de matérias-primas dos EUA. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A Irlanda também está significativamente exposta, com mais de 53,7% das suas exportações de mercadorias dirigidas para os EUA. O setor farmacêutico, que representa 55% das exportações irlandesas e cujas exportações para os EUA representam 18% do PIB irlandês, está particularmente em risco. Por enquanto, os produtos farmacêuticos estariam sujeitos a taxas mais baixas, mas Trump ameaçou impor tarifas de 200% sobre os produtos farmacêuticos no prazo de 12 a 24 meses.





Pouco antes da entrada em vigor das tarifas mútuas, assistimos a um claro aumento das importações da UE para os EUA. Será que agora vamos assistir a um novo aumento da procura de produtos europeus antes de 1 de agosto? Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Será esta uma tática de negociação?

A reação dos mercados financeiros sugere que os investidores vêem as tarifas de 30% anunciadas principalmente como uma estratégia de negociação de Trump. O euro apenas enfraqueceu marginalmente na abertura, embora o EURUSD tenha estado a recuar desde o início de julho. Os analistas da Oxford Economics referem-se às últimas acções de Trump como “teatralidade tarifária”.

No entanto, as próprias palavras de Trump numa carta à UE apoiam a ideia de que se trata apenas de um jogo de negociação: “Se quiser abrir os seus mercados comerciais anteriormente fechados aos EUA e eliminar as suas tarifas e barreiras não tarifárias, consideraremos ajustar as taxas”. Além disso, a administração Trump tem mudado repetidamente a sua posição - em maio, ameaçou com tarifas de 50%, e em abril, as tarifas recíprocas seriam de 20%. Recentemente, as discussões centraram-se na manutenção de uma taxa alargada de 10%.

A União Europeia evita a escalada

A União Europeia tem evitado sistematicamente a escalada do conflito. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a prorrogação da suspensão das medidas de retaliação até 1 de agosto, dando assim tempo para negociações. “Sempre dissemos muito claramente que preferimos uma solução negociada”, declarou von der Leyen.

No entanto, a UE está a preparar-se para a possibilidade de aplicar medidas de retaliação. Bruxelas preparou ações de retaliação sobre produtos americanos no valor de cerca de 21 mil milhões de euros e está também a preparar uma segunda lista no valor de 72 mil milhões de euros. Além disso, a UE está a considerar a possibilidade de utilizar o Instrumento de Anti-Coerção (ICA), o instrumento comercial mais forte do seu arsenal. Não oficialmente apelidado de “bazuca comercial” ou “bazuca da UE” devido ao seu vasto leque de medidas de retaliação e ao seu impacto potencialmente devastador nas economias dos países que recorrem à coerção económica contra a UE ou os seus Estados-Membros, este instrumento permite a imposição de direitos aduaneiros e restrições comerciais, introduz restrições ao acesso aos contratos públicos da UE, que excedem 2 biliões de dólares por ano, e impõe também restrições ao comércio de serviços e introduz controlos das exportações.

Diversificação dos parceiros comerciais

Em resposta à incerteza comercial com os EUA, a UE está a acelerar a diversificação das suas relações comerciais. Von der Leyen anunciou a conclusão de um Acordo de Parceria Económica Global (CEPA) com a Indonésia e prossegue as negociações comerciais com a Índia, que deverão estar concluídas até ao final do ano.

A UE está também a reforçar a cooperação com outros países afectados pelos direitos aduaneiros americanos, incluindo o Canadá e o Japão, o que poderá conduzir a acções coordenadas contra a política comercial dos EUA.

Resumo

Os direitos aduaneiros de 30% anunciados representam uma séria ameaça para as exportações e o crescimento económico da UE, mas as atuais reações do mercado sugerem que são sobretudo encarados como um instrumento de pressão negocial. O impacto potencial no PIB da UE (0,3-1,2% consoante o cenário) é significativo, mas não catastrófico. A UE está a adotar uma “abordagem dupla” - prosseguindo as negociações enquanto se prepara para ações de retaliação e diversifica os parceiros comerciais. A Alemanha é mais vulnerável devido às suas exportações de automóveis e a Irlanda devido à sua dependência do sector farmacêutico. Embora o tempo esteja a passar, faltando duas semanas para o final de julho, vale a pena lembrar que Trump mudou de ideias várias vezes. De acordo com muitos participantes no mercado, mesmo a assinatura de um acordo com os EUA não garante absolutamente nada, como aconteceu com o Canadá e o México, países que assinaram o acordo USMCA com os EUA há vários anos, mas que ainda enfrentam o aumento das tarifas e a ameaça de tarifas ainda mais elevadas.





EURUSD abre com um declínio no início da semana, mas está atualmente a regressar aos níveis de fecho de sexta-feira. A volatilidade em si sugere que os investidores não vêem uma ameaça real neste momento. Parece que, pelo menos por agora, este par é ameaçado por outros factores, como mudanças na política monetária ou mesmo um potencial ataque à Fed, que pode acontecer praticamente a qualquer momento. Fonte: xStation5